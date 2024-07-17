https://ria.ru/20240717/bespilotniki-1960162876.html

Губернатор Воронежской области рассказал об отражении атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области рассказал об отражении атаки БПЛА - РИА Новости, 17.07.2024

Губернатор Воронежской области рассказал об отражении атаки БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что после атаки украинских беспилотников самолетного типа, по предварительным данным, последствий на... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T07:54

2024-07-17T07:54

2024-07-17T07:54

специальная военная операция на украине

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что после атаки украинских беспилотников самолетного типа, по предварительным данным, последствий на земле нет. Ранее Минобороны сообщало о том, что дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Воронежской областью. "Минувшей ночью на подлёте к Воронежской области дежурными силами ПВО обнаружены и уничтожены два БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, последствий на земле нет. Исходя из оперативной обстановки, опасность атаки беспилотных воздушных судов в регионе не объявлялась", - написал Гусев в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240717/tetkino-1960162122.html

воронежская область

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воронежская область, александр гусев (губернатор)