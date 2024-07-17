Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Воронежской области рассказал об отражении атаки БПЛА - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:54 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/bespilotniki-1960162876.html
Губернатор Воронежской области рассказал об отражении атаки БПЛА
Губернатор Воронежской области рассказал об отражении атаки БПЛА - РИА Новости, 17.07.2024
Губернатор Воронежской области рассказал об отражении атаки БПЛА
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что после атаки украинских беспилотников самолетного типа, по предварительным данным, последствий на... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T07:54
2024-07-17T07:54
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939176276_52:0:3693:2048_1920x0_80_0_0_6bed44a40e11a122dd8b782c737b8d0d.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что после атаки украинских беспилотников самолетного типа, по предварительным данным, последствий на земле нет. Ранее Минобороны сообщало о том, что дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Воронежской областью. "Минувшей ночью на подлёте к Воронежской области дежурными силами ПВО обнаружены и уничтожены два БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, последствий на земле нет. Исходя из оперативной обстановки, опасность атаки беспилотных воздушных судов в регионе не объявлялась", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240717/tetkino-1960162122.html
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939176276_694:0:3425:2048_1920x0_80_0_0_347303a9ef11df79e678064f01680e13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
Губернатор Воронежской области рассказал об отражении атаки БПЛА

Губернатор Гусев: последствий после атаки БПЛА на Воронежскую область нет

© РИА Новости / Ульяна Соловьева | Перейти в медиабанкВид на Воронеж
Вид на Воронеж - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что после атаки украинских беспилотников самолетного типа, по предварительным данным, последствий на земле нет.
Ранее Минобороны сообщало о том, что дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Воронежской областью.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
При атаке коптера ВСУ в курском поселке Теткино пострадал спасатель
Вчера, 07:37
"Минувшей ночью на подлёте к Воронежской области дежурными силами ПВО обнаружены и уничтожены два БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, последствий на земле нет. Исходя из оперативной обстановки, опасность атаки беспилотных воздушных судов в регионе не объявлялась", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеВоронежская областьАлександр Гусев (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала