https://ria.ru/20240717/bespilotniki-1960162876.html
Губернатор Воронежской области рассказал об отражении атаки БПЛА
Губернатор Воронежской области рассказал об отражении атаки БПЛА - РИА Новости, 17.07.2024
Губернатор Воронежской области рассказал об отражении атаки БПЛА
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что после атаки украинских беспилотников самолетного типа, по предварительным данным, последствий на... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T07:54
2024-07-17T07:54
2024-07-17T07:54
специальная военная операция на украине
воронежская область
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939176276_52:0:3693:2048_1920x0_80_0_0_6bed44a40e11a122dd8b782c737b8d0d.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что после атаки украинских беспилотников самолетного типа, по предварительным данным, последствий на земле нет. Ранее Минобороны сообщало о том, что дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь уничтожили два украинских беспилотника над Воронежской областью. "Минувшей ночью на подлёте к Воронежской области дежурными силами ПВО обнаружены и уничтожены два БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, последствий на земле нет. Исходя из оперативной обстановки, опасность атаки беспилотных воздушных судов в регионе не объявлялась", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20240717/tetkino-1960162122.html
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939176276_694:0:3425:2048_1920x0_80_0_0_347303a9ef11df79e678064f01680e13.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
Губернатор Воронежской области рассказал об отражении атаки БПЛА
Губернатор Гусев: последствий после атаки БПЛА на Воронежскую область нет