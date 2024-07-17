https://ria.ru/20240717/bespilotnik-1960248173.html

Украинский дрон-камикадзе атаковал Горловку

Украинский дрон-камикадзе атаковал Горловку - РИА Новости, 17.07.2024

Украинский дрон-камикадзе атаковал Горловку

Украинский беспилотник-камикадзе атаковал Никитовский район Горловки, поврежден многоквартирный дом, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T14:35

2024-07-17T14:35

2024-07-17T14:35

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

донецкая народная республика

сергей шойгу

происшествия

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ДОНЕЦК, 17 июл – РИА Новости. Украинский беспилотник-камикадзе атаковал Никитовский район Горловки, поврежден многоквартирный дом, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале. "Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов Республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): атака беспилотным летательным аппаратом - камикадзе в 11.00: многоквартирный жилой дом по улице Седова", - говорится в сообщении. Кроме того, по данным ведомства, украинские войска за пять минут дважды обстреляли поселок Александровка под Донецком, выпустив в 11.35 и 11.40 по три снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. Об освобождении Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу.

https://ria.ru/20240715/postradavshie-1959796293.html

https://ria.ru/20240708/dron-kamikadze-1958362661.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецк, донецкая народная республика, сергей шойгу, происшествия