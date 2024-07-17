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Украинский дрон-камикадзе атаковал Горловку - РИА Новости, 17.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:35 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/bespilotnik-1960248173.html
Украинский дрон-камикадзе атаковал Горловку
Украинский дрон-камикадзе атаковал Горловку - РИА Новости, 17.07.2024
Украинский дрон-камикадзе атаковал Горловку
Украинский беспилотник-камикадзе атаковал Никитовский район Горловки, поврежден многоквартирный дом, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T14:35
2024-07-17T14:35
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
сергей шойгу
происшествия
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ДОНЕЦК, 17 июл – РИА Новости. Украинский беспилотник-камикадзе атаковал Никитовский район Горловки, поврежден многоквартирный дом, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале. "Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов Республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): атака беспилотным летательным аппаратом - камикадзе в 11.00: многоквартирный жилой дом по улице Седова", - говорится в сообщении. Кроме того, по данным ведомства, украинские войска за пять минут дважды обстреляли поселок Александровка под Донецком, выпустив в 11.35 и 11.40 по три снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. Об освобождении Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу.
https://ria.ru/20240715/postradavshie-1959796293.html
https://ria.ru/20240708/dron-kamikadze-1958362661.html
горловка
донецк
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горловка, донецк, донецкая народная республика, сергей шойгу, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Сергей Шойгу, Происшествия
Украинский дрон-камикадзе атаковал Горловку

Дрон-камикадзе атаковал Горловку, поврежден многоквартирный дом

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 июл – РИА Новости. Украинский беспилотник-камикадзе атаковал Никитовский район Горловки, поврежден многоквартирный дом, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале.
"Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов Республики: населенный пункт Горловка (Никитовский район): атака беспилотным летательным аппаратом - камикадзе в 11.00: многоквартирный жилой дом по улице Седова", - говорится в сообщении.
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Кроме того, по данным ведомства, украинские войска за пять минут дважды обстреляли поселок Александровка под Донецком, выпустив в 11.35 и 11.40 по три снаряда калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Поселок Александровка относится к Петровскому району Донецка и находится в километре от Марьинки. Об освобождении Марьинки, расположенной близ Донецка, сообщил 25 декабря 2023 года министр обороны Сергей Шойгу.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСергей ШойгуПроисшествия
 
 
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