https://ria.ru/20240717/bas-1960146463.html

Эксперт спрогнозировал сроки по снятию ограничений на полеты БАС в регионах

Эксперт спрогнозировал сроки по снятию ограничений на полеты БАС в регионах - РИА Новости, 17.07.2024

Эксперт спрогнозировал сроки по снятию ограничений на полеты БАС в регионах

Ограничения, которые сейчас действуют в регионах при работе беспилотных авиационных систем (БАС), могут быть сняты уже в 2025 году за счет отработки новых... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T01:49

2024-07-17T01:49

2024-07-17T01:49

алексей хрипун

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июл - РИА Новости. Ограничения, которые сейчас действуют в регионах при работе беспилотных авиационных систем (БАС), могут быть сняты уже в 2025 году за счет отработки новых технологий, заявил РИА Новости на полях образовательного интенсивна "Архипелаг 2024" эксперт рынка НТИ "Аэронет", генеральный директор НИЦ "Аэроскрипт" Алексей Хрипунов. "Технологии, отрабатываемые на "Архипелаг-2024", позволят полностью снять региональные ограничения на полеты БАС уже в 2025 году. Среди важнейших сервисов - интеграция БАС в цифровые платформы, ситуационная осведомленность участников авиатрафика, электронная идентификация внешних пилотов и БАС (eID)", - сказал он. В рамках "Архипелага 2024", в частности, на практике отработаны технологии по мониторингу полетов беспилотных воздушных средств и "контролю неба", продолжил эксперт. Прямая интеграция БАС в цифровые платформы делает их видимыми на протяжении всего полета, а процесс получения согласования на полет автоматизированным. Кроме того, "Аэроскриптом" были отработаны системы обнаружения и предотвращения столкновений для беспилотников, которые не получают диспетчерских услуг по эшелонированию. Синхронизация и обмен информацией с органами, согласующими полеты, позволяет оперативно получать доступ к воздушному пространству. "Все эти шаги уже в 2025 году технически позволят снять региональные ограничения на полеты гражданских беспилотников", - подчеркнул Хрипунов.

https://ria.ru/20240709/prilozhenie-1958404837.html

https://ria.ru/20240606/sotrudnichestvo-1951162459.html

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алексей хрипун