Рейтинг@Mail.ru
Эксперт спрогнозировал сроки по снятию ограничений на полеты БАС в регионах - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:49 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/bas-1960146463.html
Эксперт спрогнозировал сроки по снятию ограничений на полеты БАС в регионах
Эксперт спрогнозировал сроки по снятию ограничений на полеты БАС в регионах - РИА Новости, 17.07.2024
Эксперт спрогнозировал сроки по снятию ограничений на полеты БАС в регионах
Ограничения, которые сейчас действуют в регионах при работе беспилотных авиационных систем (БАС), могут быть сняты уже в 2025 году за счет отработки новых... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T01:49
2024-07-17T01:49
алексей хрипун
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572411275_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8bed65594e199fef4c06a298830e1af6.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июл - РИА Новости. Ограничения, которые сейчас действуют в регионах при работе беспилотных авиационных систем (БАС), могут быть сняты уже в 2025 году за счет отработки новых технологий, заявил РИА Новости на полях образовательного интенсивна "Архипелаг 2024" эксперт рынка НТИ "Аэронет", генеральный директор НИЦ "Аэроскрипт" Алексей Хрипунов. "Технологии, отрабатываемые на "Архипелаг-2024", позволят полностью снять региональные ограничения на полеты БАС уже в 2025 году. Среди важнейших сервисов - интеграция БАС в цифровые платформы, ситуационная осведомленность участников авиатрафика, электронная идентификация внешних пилотов и БАС (eID)", - сказал он. В рамках "Архипелага 2024", в частности, на практике отработаны технологии по мониторингу полетов беспилотных воздушных средств и "контролю неба", продолжил эксперт. Прямая интеграция БАС в цифровые платформы делает их видимыми на протяжении всего полета, а процесс получения согласования на полет автоматизированным. Кроме того, "Аэроскриптом" были отработаны системы обнаружения и предотвращения столкновений для беспилотников, которые не получают диспетчерских услуг по эшелонированию. Синхронизация и обмен информацией с органами, согласующими полеты, позволяет оперативно получать доступ к воздушному пространству. "Все эти шаги уже в 2025 году технически позволят снять региональные ограничения на полеты гражданских беспилотников", - подчеркнул Хрипунов.
https://ria.ru/20240709/prilozhenie-1958404837.html
https://ria.ru/20240606/sotrudnichestvo-1951162459.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572411275_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cf0d73c70b353781a2cb13d2d25b6553.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей хрипун
Алексей Хрипун
Эксперт спрогнозировал сроки по снятию ограничений на полеты БАС в регионах

Эксперт Хрипунов: ограничения на полеты БАС в регионах могут снять в 2025 году

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗнак, запрещающий полеты беспилотников в Москве
Знак, запрещающий полеты беспилотников в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Знак, запрещающий полеты беспилотников в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 июл - РИА Новости. Ограничения, которые сейчас действуют в регионах при работе беспилотных авиационных систем (БАС), могут быть сняты уже в 2025 году за счет отработки новых технологий, заявил РИА Новости на полях образовательного интенсивна "Архипелаг 2024" эксперт рынка НТИ "Аэронет", генеральный директор НИЦ "Аэроскрипт" Алексей Хрипунов.
"Технологии, отрабатываемые на "Архипелаг-2024", позволят полностью снять региональные ограничения на полеты БАС уже в 2025 году. Среди важнейших сервисов - интеграция БАС в цифровые платформы, ситуационная осведомленность участников авиатрафика, электронная идентификация внешних пилотов и БАС (eID)", - сказал он.
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
ГТЛК планирует создать приложение маркетплейса БАС для смартфонов
9 июля, 06:23
В рамках "Архипелага 2024", в частности, на практике отработаны технологии по мониторингу полетов беспилотных воздушных средств и "контролю неба", продолжил эксперт. Прямая интеграция БАС в цифровые платформы делает их видимыми на протяжении всего полета, а процесс получения согласования на полет автоматизированным.
Кроме того, "Аэроскриптом" были отработаны системы обнаружения и предотвращения столкновений для беспилотников, которые не получают диспетчерских услуг по эшелонированию. Синхронизация и обмен информацией с органами, согласующими полеты, позволяет оперативно получать доступ к воздушному пространству.
"Все эти шаги уже в 2025 году технически позволят снять региональные ограничения на полеты гражданских беспилотников", - подчеркнул Хрипунов.
Беспилотный летательный аппарат Орлан-30 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Самарская и Калужская области развивают сотрудничество в сфере БАС
6 июня, 21:00
 
Алексей Хрипун
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала