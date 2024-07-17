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Экс-посол Австралии допустил, что власти могли угрожать Ассанжу - РИА Новости, 17.07.2024
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07:49 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/assanzh-1960162650.html
Экс-посол Австралии допустил, что власти могли угрожать Ассанжу
Экс-посол Австралии допустил, что власти могли угрожать Ассанжу - РИА Новости, 17.07.2024
Экс-посол Австралии допустил, что власти могли угрожать Ассанжу
Представители австралийских властей могли угрожать основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу экстрадицией в США по сфабрикованным основаниям, если тот не откажется... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T07:49
2024-07-17T07:49
австралия
сша
великобритания
джулиан ассанж
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кевин радд
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ДЖАКАРТА, 17 июл - РИА Новости. Представители австралийских властей могли угрожать основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу экстрадицией в США по сфабрикованным основаниям, если тот не откажется от своей политической активности, заявил РИА Новости экс-посол Австралии и эксперт в области международной политики Тони Кевин. Ранее Ассанж признал себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне, был приговорен к пяти годам, которые уже провел за решеткой, и прямо из суда Северных Марианских островов был отпущен домой в Австралию. По оценке Кевина, Ассанжу могли сделать серьезное предостережение высокопоставленные деятели австралийского правительства, сопровождавшие основателя WikiLeaks в полете домой, - посол Австралии в США Кевин Радд и верховный комиссар Австралии в Великобритании Стивен Смит. "Вполне вероятно, что (они - ред.) в частном порядке предупредили Ассанжа во время его поездки из Великобритании домой, что сейчас он находится "на испытательном сроке", и ему было бы полезно воздержаться от политической активности, если он не хочет рисковать экстрадицией в США из Австралии по сфабрикованным основаниям", - отметил экс-дипломат, комментируя возможность продолжения Ассанжем своей деятельности как журналиста. По словам Кевина, австралийское правительство и оппозиция показали себя "полными марионетками Вашингтона" во всем, что связано с разведкой альянса AUKUS и национальной безопасностью. "Если Ассанж не хочет снова стать мучеником, я думаю, он будет весьма осмотрителен. Он мог бы написать книгу о своем опыте, ему не могли отказать в этом праве. Но было бы разумно перед публикацией отдать ее на проверку австралийскими властями, чтобы защитить себя и свою семью от еще большего жестокого обращения", - подытожил собеседник агентства. Австралиец Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши и личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон.
https://ria.ru/20240703/pozdravlenie-1957174409.html
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австралия, сша, великобритания, джулиан ассанж, хиллари клинтон, кевин радд, wikileaks, aukus, в мире
Австралия, США, Великобритания, Джулиан Ассанж, Хиллари Клинтон, Кевин Радд, WikiLeaks, AUKUS, В мире
Экс-посол Австралии допустил, что власти могли угрожать Ассанжу

Экс-посол Австралии: власти могли угрожать Ассанжу за политическую активность

© AP Photo / Eugene HoshikoДжулиан Ассанж у здания федерального суда в Сайпане, Марианские острова
Джулиан Ассанж у здания федерального суда в Сайпане, Марианские острова - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Джулиан Ассанж у здания федерального суда в Сайпане, Марианские острова . Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 17 июл - РИА Новости. Представители австралийских властей могли угрожать основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу экстрадицией в США по сфабрикованным основаниям, если тот не откажется от своей политической активности, заявил РИА Новости экс-посол Австралии и эксперт в области международной политики Тони Кевин.
Ранее Ассанж признал себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне, был приговорен к пяти годам, которые уже провел за решеткой, и прямо из суда Северных Марианских островов был отпущен домой в Австралию.
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По оценке Кевина, Ассанжу могли сделать серьезное предостережение высокопоставленные деятели австралийского правительства, сопровождавшие основателя WikiLeaks в полете домой, - посол Австралии в США Кевин Радд и верховный комиссар Австралии в Великобритании Стивен Смит.
"Вполне вероятно, что (они - ред.) в частном порядке предупредили Ассанжа во время его поездки из Великобритании домой, что сейчас он находится "на испытательном сроке", и ему было бы полезно воздержаться от политической активности, если он не хочет рисковать экстрадицией в США из Австралии по сфабрикованным основаниям", - отметил экс-дипломат, комментируя возможность продолжения Ассанжем своей деятельности как журналиста.
По словам Кевина, австралийское правительство и оппозиция показали себя "полными марионетками Вашингтона" во всем, что связано с разведкой альянса AUKUS и национальной безопасностью.
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"Если Ассанж не хочет снова стать мучеником, я думаю, он будет весьма осмотрителен. Он мог бы написать книгу о своем опыте, ему не могли отказать в этом праве. Но было бы разумно перед публикацией отдать ее на проверку австралийскими властями, чтобы защитить себя и свою семью от еще большего жестокого обращения", - подытожил собеседник агентства.
Австралиец Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши и личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон.
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