https://ria.ru/20240717/assanzh-1960162650.html

Экс-посол Австралии допустил, что власти могли угрожать Ассанжу

Экс-посол Австралии допустил, что власти могли угрожать Ассанжу - РИА Новости, 17.07.2024

Экс-посол Австралии допустил, что власти могли угрожать Ассанжу

Представители австралийских властей могли угрожать основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу экстрадицией в США по сфабрикованным основаниям, если тот не откажется... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T07:49

2024-07-17T07:49

2024-07-17T07:49

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кевин радд

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ДЖАКАРТА, 17 июл - РИА Новости. Представители австралийских властей могли угрожать основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу экстрадицией в США по сфабрикованным основаниям, если тот не откажется от своей политической активности, заявил РИА Новости экс-посол Австралии и эксперт в области международной политики Тони Кевин. Ранее Ассанж признал себя виновным в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне, был приговорен к пяти годам, которые уже провел за решеткой, и прямо из суда Северных Марианских островов был отпущен домой в Австралию. По оценке Кевина, Ассанжу могли сделать серьезное предостережение высокопоставленные деятели австралийского правительства, сопровождавшие основателя WikiLeaks в полете домой, - посол Австралии в США Кевин Радд и верховный комиссар Австралии в Великобритании Стивен Смит. "Вполне вероятно, что (они - ред.) в частном порядке предупредили Ассанжа во время его поездки из Великобритании домой, что сейчас он находится "на испытательном сроке", и ему было бы полезно воздержаться от политической активности, если он не хочет рисковать экстрадицией в США из Австралии по сфабрикованным основаниям", - отметил экс-дипломат, комментируя возможность продолжения Ассанжем своей деятельности как журналиста. По словам Кевина, австралийское правительство и оппозиция показали себя "полными марионетками Вашингтона" во всем, что связано с разведкой альянса AUKUS и национальной безопасностью. "Если Ассанж не хочет снова стать мучеником, я думаю, он будет весьма осмотрителен. Он мог бы написать книгу о своем опыте, ему не могли отказать в этом праве. Но было бы разумно перед публикацией отдать ее на проверку австралийскими властями, чтобы защитить себя и свою семью от еще большего жестокого обращения", - подытожил собеседник агентства. Австралиец Ассанж приобрел мировую известность, основав сайт WikiLeaks, где были опубликованы, в частности, сотни тысяч конфиденциальных материалов о войнах в Ираке и Афганистане, тюрьме Гуантанамо, дипломатические депеши и личная переписка баллотировавшейся в президенты Хиллари Клинтон.

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https://ria.ru/20240627/assanzh-1955958033.html

https://ria.ru/20240626/zakharova-1955611978.html

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