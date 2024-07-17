В Петербурге арестовали двух уроженцев Дагестана по делу о мошенничестве
В Петербурге арестовали мошенников, получивших от жертвы два BMW и криптовалюту
Сотрудник полиции . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга арестовал по обвинению в мошенничестве двух уроженцев Дагестана, которые получили от своей жертвы два автомобиля BMW, криптовалюту и наличные деньги на общую сумму 75 миллионов рублей под угрозой уголовного преследования за якобы содействие терроризму, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
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"Октябрьский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Камиля Курбанова и Юсупа Курбанова, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество – ред.)", – говорится в сообщении.
Как информирует судебная пресс-служба со ссылкой на данные следствия, Курбановы и "иные установленные и неустановленные лица" сообщили потерпевшему Н., что его привлекут к уголовной ответственности по статье 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), и избежать этого можно за 75 миллионов рублей.
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"С 19.02.2024 по 06.03.2024 потерпевший передал фигурантам БМВ за 9 миллионов, БМВ за 4.5 миллиона, криптовалюту "Тезер" на 30 миллионов, остальное – наличными. 16.07.2024 Курбановы были задержаны, уроженцы Дагестана. Вину не признали", – рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Обвиняемые просили суд отправить их под домашний арест или избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий. Однако, как отмечает судебная пресс-служба, суд учел тот факт, что Камиль Курбанов пытался оказывать давление на потерпевшего даже во время очной ставки в следственном управлении, и арестовал Курбановых до 2 сентября.