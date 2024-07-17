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В Петербурге арестовали двух уроженцев Дагестана по делу о мошенничестве - РИА Новости, 17.07.2024
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20:36 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/arest-1960354228.html
В Петербурге арестовали двух уроженцев Дагестана по делу о мошенничестве
В Петербурге арестовали двух уроженцев Дагестана по делу о мошенничестве - РИА Новости, 17.07.2024
В Петербурге арестовали двух уроженцев Дагестана по делу о мошенничестве
Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга арестовал по обвинению в мошенничестве двух уроженцев Дагестана, которые получили от своей жертвы два автомобиля BMW,... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T20:36
2024-07-17T20:36
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга арестовал по обвинению в мошенничестве двух уроженцев Дагестана, которые получили от своей жертвы два автомобиля BMW, криптовалюту и наличные деньги на общую сумму 75 миллионов рублей под угрозой уголовного преследования за якобы содействие терроризму, сообщила объединенная пресс-служба судов города. "Октябрьский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Камиля Курбанова и Юсупа Курбанова, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество – ред.)", – говорится в сообщении. Как информирует судебная пресс-служба со ссылкой на данные следствия, Курбановы и "иные установленные и неустановленные лица" сообщили потерпевшему Н., что его привлекут к уголовной ответственности по статье 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), и избежать этого можно за 75 миллионов рублей. "С 19.02.2024 по 06.03.2024 потерпевший передал фигурантам БМВ за 9 миллионов, БМВ за 4.5 миллиона, криптовалюту "Тезер" на 30 миллионов, остальное – наличными. 16.07.2024 Курбановы были задержаны, уроженцы Дагестана. Вину не признали", – рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Обвиняемые просили суд отправить их под домашний арест или избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий. Однако, как отмечает судебная пресс-служба, суд учел тот факт, что Камиль Курбанов пытался оказывать давление на потерпевшего даже во время очной ставки в следственном управлении, и арестовал Курбановых до 2 сентября.
https://ria.ru/20240717/matvienko-1960209396.html
https://ria.ru/20240613/sud-1952456789.html
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге арестовали двух уроженцев Дагестана по делу о мошенничестве

В Петербурге арестовали мошенников, получивших от жертвы два BMW и криптовалюту

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник полиции . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга арестовал по обвинению в мошенничестве двух уроженцев Дагестана, которые получили от своей жертвы два автомобиля BMW, криптовалюту и наличные деньги на общую сумму 75 миллионов рублей под угрозой уголовного преследования за якобы содействие терроризму, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
«
"Октябрьский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Камиля Курбанова и Юсупа Курбанова, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество – ред.)", – говорится в сообщении.
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Как информирует судебная пресс-служба со ссылкой на данные следствия, Курбановы и "иные установленные и неустановленные лица" сообщили потерпевшему Н., что его привлекут к уголовной ответственности по статье 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), и избежать этого можно за 75 миллионов рублей.
«
"С 19.02.2024 по 06.03.2024 потерпевший передал фигурантам БМВ за 9 миллионов, БМВ за 4.5 миллиона, криптовалюту "Тезер" на 30 миллионов, остальное – наличными. 16.07.2024 Курбановы были задержаны, уроженцы Дагестана. Вину не признали", – рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Обвиняемые просили суд отправить их под домашний арест или избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий. Однако, как отмечает судебная пресс-служба, суд учел тот факт, что Камиль Курбанов пытался оказывать давление на потерпевшего даже во время очной ставки в следственном управлении, и арестовал Курбановых до 2 сентября.
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