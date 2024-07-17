https://ria.ru/20240717/arest-1960142831.html

В Петербурге арестовали еще одного фигуранта дела о конфликте со стрельбой

В Петербурге арестовали еще одного фигуранта дела о конфликте со стрельбой - РИА Новости, 17.07.2024

В Петербурге арестовали еще одного фигуранта дела о конфликте со стрельбой

Приморский райсуд Санкт-Петербурга арестовал третьего фигуранта дела о хулиганстве после конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте, сообщила... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T00:56

2024-07-17T00:56

2024-07-17T02:42

санкт-петербург

россия

приморский район

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Приморский райсуд Санкт-Петербурга арестовал третьего фигуранта дела о хулиганстве после конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте, сообщила объединенная пресс-служба судов города. В субботу в полицию Приморского района поступила информация о конфликте со стрельбой на Комендантском проспекте. На месте происшествия его предполагаемых участников не оказалось, из больниц также не поступали данные о пострадавших. Правоохранители начали оперативно-розыскные мероприятия, и в воскресенье региональный главк МВД РФ сообщил о задержании восьми мигрантов, предположительно, участвовавших в конфликте, который возник на почве конкуренции в сфере частных пассажирских перевозок. Уголовное дело расследуется по статье о хулиганстве (статья 213 УК РФ). "Приморский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Махмадюсуфа Саидова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ. Срок меры – 13.09.2024", – говорится в сообщении. Во вторник Приморский райсуд арестовал по этому же делу и на тот же срок Анварджона Муллоева и Бахтовара Аллабердизода. Так, в частности, Муллоев был задержан после того, как вечером 13 июля на Комендантском проспекте неустановленные лица "выражали угрозу насилия с применением предметов, похожих на пистолеты и автоматы, используемые в качестве оружия, в отношении неустановленных лиц", после чего скрылись с места происшествия, информировала судебная пресс-служба.

https://ria.ru/20240716/konserzh-1959969510.html

https://ria.ru/20240715/arest-1959849024.html

санкт-петербург

россия

приморский район

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санкт-петербург, россия, приморский район, происшествия