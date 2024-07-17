https://ria.ru/20240717/aes-1960325844.html
Россия и Венгрия до конца года начнут возводить энергоблоки АЭС "Пакш-2"
Россия и Венгрия до конца года начнут возводить энергоблоки АЭС "Пакш-2" - РИА Новости, 17.07.2024
Россия и Венгрия до конца года начнут возводить энергоблоки АЭС "Пакш-2"
Россия и Венгрия планируют до конца текущего года приступить к работам по сооружению энергоблоков АЭС "Пакш-2", сообщила в среду пресс-служба инжинирингового... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T18:28
2024-07-17T18:28
2024-07-17T19:01
венгрия
россия
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алексей лихачев
петер сийярто
аэс "пакш-2"
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия и Венгрия планируют до конца текущего года приступить к работам по сооружению энергоблоков АЭС "Пакш-2", сообщила в среду пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом".В среду генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и министр и внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провели переговоры в Турции."Сторонами был отмечен высокий уровень реализации проекта АЭС "Пакш-2", которого удалось достичь благодаря совместной эффективной работе с венгерским заказчиком строительства будущих энергоблоков, сооружаемых по российскому проекту АЭС поколения "III+", - говорится в сообщении."В планах – до конца текущего года приступить к работам по сооружению самих ядерных блоков", - указывается в пресс-релизе.Планируется, что "до конца июля на стройплощадку будет доставлено устройство локализации расплава – первый крупногабаритный груз, который прибудет в Пакш из России".Как сообщается, сейчас на строительной площадке АЭС "Пакш-2" завершено сооружение противофильтрационной завесы протяженностью 2,7 километра, закачивается работа по укреплению грунта, строители в конце июля приступят к выемке грунта из котлована до проектной отметки 27 метров, сооружаются объекты строительно-монтажной базы.Параллельно с этим предприятия "Росатома" изготавливают компоненты ядерного острова будущих энергоблоков. В конце апреля 2024 года началось изготовление корпуса реактора энергоблока №5 на заводе "АЭМ Технологии" под Санкт-Петербургом в Колпино. Отмечается, что на данный момент в эквиваленте жидкой стали отлито около 600 тонн металлургических заготовок, что составляет около половины от объема, необходимого для создания реакторной установки. Начат процесс механической обработки деталей.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза.Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности.В конце июня нынешнего года Евросоюз письменно зафиксировал освобождение проекта АЭС "Пакш-2" от каких-либо санкций. Теперь компании из ЕС не должны получать разрешение у регуляторов, а правительства европейских стран не могут помешать своим компаниям участвовать в проекте, заявил тогда Сийярто.
https://ria.ru/20240325/sotrudnichestvo-1935660831.html
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венгрия, россия, турция, алексей лихачев, петер сийярто, аэс "пакш-2", государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире, атомная энергетика
Венгрия, Россия, Турция, Алексей Лихачев, Петер Сийярто, АЭС "Пакш-2", Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире, Атомная энергетика
Россия и Венгрия до конца года начнут возводить энергоблоки АЭС "Пакш-2"
Россия и Венгрия до конца года начнут сооружать новые энергоблоки АЭС "Пакш-2"
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Россия и Венгрия планируют до конца текущего года приступить к работам по сооружению энергоблоков АЭС "Пакш-2", сообщила в среду пресс-служба инжинирингового дивизиона госкорпорации "Росатом".
В среду генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев
и министр и внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
провели переговоры в Турции
.
"Сторонами был отмечен высокий уровень реализации проекта АЭС "Пакш-2", которого удалось достичь благодаря совместной эффективной работе с венгерским заказчиком строительства будущих энергоблоков, сооружаемых по российскому проекту АЭС поколения "III+", - говорится в сообщении.
"В планах – до конца текущего года приступить к работам по сооружению самих ядерных блоков", - указывается в пресс-релизе.
Планируется, что "до конца июля на стройплощадку будет доставлено устройство локализации расплава – первый крупногабаритный груз, который прибудет в Пакш
из России".
Как сообщается, сейчас на строительной площадке АЭС "Пакш-2" завершено сооружение противофильтрационной завесы протяженностью 2,7 километра, закачивается работа по укреплению грунта, строители в конце июля приступят к выемке грунта из котлована до проектной отметки 27 метров, сооружаются объекты строительно-монтажной базы.
Параллельно с этим предприятия "Росатома" изготавливают компоненты ядерного острова будущих энергоблоков. В конце апреля 2024 года началось изготовление корпуса реактора энергоблока №5 на заводе "АЭМ Технологии" под Санкт-Петербургом
в Колпино
. Отмечается, что на данный момент в эквиваленте жидкой стали отлито около 600 тонн металлургических заготовок, что составляет около половины от объема, необходимого для создания реакторной установки. Начат процесс механической обработки деталей.
Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта
и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство этой страны.
АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза.
Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности.
В конце июня нынешнего года Евросоюз письменно зафиксировал освобождение проекта АЭС "Пакш-2" от каких-либо санкций. Теперь компании из ЕС
не должны получать разрешение у регуляторов, а правительства европейских стран не могут помешать своим компаниям участвовать в проекте, заявил тогда Сийярто.