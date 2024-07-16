https://ria.ru/20240716/yakutiya-1960052908.html
В Якутии более 50 населенных пунктов окутал дым от лесных пожаров
В Якутии более 50 населенных пунктов окутал дым от лесных пожаров - РИА Новости, 16.07.2024
В Якутии более 50 населенных пунктов окутал дым от лесных пожаров
Более 50 населенных пунктов в Якутии окутал дым от лесных пожаров, превышение допустимой концентрации химвеществ в воздухе зафиксировано в двух городах и в двух РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T16:02
2024-07-16T16:02
2024-07-16T16:02
происшествия
россия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
олекминский район
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 16 июл - РИА Новости. Более 50 населенных пунктов в Якутии окутал дым от лесных пожаров, превышение допустимой концентрации химвеществ в воздухе зафиксировано в двух городах и в двух селах, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону. По данным ГУ МЧС, всего в Якутии исследовано 66 проб атмосферного воздуха. Задымленность наблюдается в 54 населенных пунктах на территории Амгинского, Вилюйского, Нюрбинского, Усть-Майского, Усть-Янского и других районов. Случаев отравления продуктами горения, угарным газом не зарегистрировано. "Превышение предельно допустимой концентрации химических веществ установлено: в городе Олекминск - диоксид азота до 1,5 ПДК,... и в городе Ленск - диоксид азота до 2,6 ПДК", - информирует пресс-служба. Спасатели добавили, что превышение концентрации диоксида азота в воздухе выявлено также в селах Верхневилюйск и Кентик, где составило до 1,36 ПДК. Как рассказали РИА Новости в региональном главке МЧС России, в среду в Абыйский район направят вертолет Ми-8 с водосливным устройством, он будет там тушить лесные пожары. Площадь природного возгорания вблизи села Белая Гора в этом районе достигла 909 гектаров.
https://ria.ru/20240716/yakutiya-1960016271.html
https://ria.ru/20240715/pozhary-1959684646.html
россия
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происшествия, россия, ленск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, олекминский район, республика саха (якутия)
Происшествия, Россия, Ленск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, Олекминский район, Республика Саха (Якутия)
В Якутии более 50 населенных пунктов окутал дым от лесных пожаров
МЧС: более 50 населенных пунктов в Якутии окутал дым от лесных пожаров