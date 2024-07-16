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Выстрелы в Трампа — это выстрелы в Россию

Выстрелы в Трампа — это выстрелы в Россию - РИА Новости, 16.07.2024

Выстрелы в Трампа — это выстрелы в Россию

Выстрелы, прозвучавшие на предвыборном митинге в Пенсильвании, стали своеобразным Рубиконом, разделившим не только американскую внутреннюю, но и глобальную... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T08:00

2024-07-16T08:00

2024-07-16T08:06

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Выстрелы, прозвучавшие на предвыборном митинге в Пенсильвании, стали своеобразным Рубиконом, разделившим не только американскую внутреннюю, но и глобальную политику на до и после. Ведущие мировые политологи и специалисты по избирательным технологиям практически единодушны во мнении, что пуля, задевшая ухо бывшего президента США, пробьет также все сомнения колеблющихся электоральных масс и сделает Дональда Трампа уже действующим главой государства. Это если в целом.А в частности, например, на страницах издания Bloomberg вышла статья, где приводится очень логичный анализ последствий приснопамятного выстрела. Авторы отталкиваются от постулата, что Трамп вновь станет президентом и это вызовет целый ряд тектонических сдвигов во внутренней экономике. Исходя из реакции рынков и бирж, которая сопровождала первый въезд Трампа в Белый дом, а также с учетом их отката после его проигрыша Джо Байдену, авторы считают, что это гарантированно приведет к оптовому перераспределению инвестиционных потоков. Следует ожидать падения объемов вложений в акции технологических компаний, в первую очередь связанных с возобновляемой энергетикой (ВИЭ). Одновременно будет резко расти инвестирование в американские компании, представляющие традиционную энергетику. Авторы, намного лучше нас осведомленные во внутренней повестке и политико-экономической кухне Соединенных Штатов, считают, что крупные инвесторы таким образом будут страховать свои активы, так как традиционная энергетика считается за океаном чем-то вроде камеры хранения. Вложения в них, возможно, и не приносят космических дивидендов и на них сложно играть, зато они надежны и почти полностью защищены от критических колебаний котировок.Говоря проще, вкладываясь в возобновляемую энергетику, которая тотально держится на плаву за счет колоссальных государственных субсидий и попутных ограничений традиционных направлений со взиманием с них же постоянно возрастающих налогов, вы можете очень много заработать. Но можете и прогореть в ноль, а это, когда речь идет о десятках миллиардов долларов личных или корпоративных вложений, согласитесь, риск весьма ощутимый.К сожалению, приведенный прогноз здравый и для России не очень радостный. Поясним в общих чертах.Благодаря продукции Голливуда и агрессивной государственной пропаганде, которую Вашингтон десятилетиями ведет без малейшего зазрения совести, у значительной части человечества вне самих США сложился устойчивый стереотип, что американцы — это монолитная нация, намертво спаянная патриотическими убеждениями. Мнение это глубоко ошибочно, ведь за океаном живут такие же люди, склонные спорить друг с другом хоть о политическом курсе, хоть о правильной начинке для пиццы. Американские социологи и политологи давно с тревогой отмечают углубляющийся идейно-политический раскол в обществе, принимающий все более радикальные и нетерпимые формы. Попытка убийства кандидата в президенты — тому ярчайшее подтверждение.Кандидаты на главное кресло страны хоть и выдвигаются от разных партий, но по факту представляют два разных внутренних мира (или мировоззрения, если хотите), все сильнее конфликтующих между собой. После провальных для себя дебатов Байден заявил, что не боится поражения, так как за ним стоит глубинный народ, соль земли американской. Это либо ложь по незнанию, либо успокаивающее самовнушение. Потому что Байден представляет новолиберальный пласт социума, условно обозначаемый "мечтатели", а Трампа, напротив, поддерживают жители глубинки и прикладных профессий. Их столь же условно можно определить как "прагматики". Естественно, деление это относительное: и за Байдена тоже голосуют шахтеры и металлурги, а за Трампа музыканты и театральные деятели, но общая градация именно такова.Эта же сегментация применима и к миру финансов, благо состоит он не из роботов, а из живых людей, пусть и объединенных стремлением к неограниченному обогащению.Лоббизм в США легален, а суммы, вкладываемые в кампании того или иного кандидата, декларируются совершенно открыто. Например, после попытки покушения на Трампа о финансировании его программы заявил Илон Маск. В пору позапрошлых выборов, когда Трамп соревновался с Хиллари Клинтон, львиную долю финансовой поддержки ему обеспечили компании топливно-энергетического сектора, особенно щедрые пожертвования сделали угольщики и газовики. Естественно, не по доброте душевной, а с дальним прицелом и в надежде на ответные реверансы.И Трамп после избрания рассчитался с меценатами в полной мере. Его благодарность до сих пор аукается России.С 2017 по 2021 год Геологическая служба США выдала рекордное количество лицензий на разведочное и добычное бурение, резко увеличилось количество участков по добыче сланцевой нефти и газа, был дан зеленый свет на строительство сразу трех СПГ-терминалов, а Китай в рамках заключенного торгового соглашения обязали нарастить покупку угля, чтобы спасти стагнирующий американский углепром. Все это привело к взрывному росту внутреннего производства топливного сектора экономики. Одним из наглядных показателей является состояние стратегического нефтяного резерва. За период правления Трампа его объем незначительно снизился — с 665 миллионов (январь 2018-го) до 610 миллионов баррелей (октябрь 2021-го). После прихода к власти Байдена и его команды "мечтателей" началась ураганная распродажа резервов, чтобы обеспечить в том числе финансирование бесконечных зеленых проектов. Сегодня объем стратегического запаса составляет всего 366 миллионов баррелей, и если сохранится заявленная тенденция на его восстановление, на заполнение стратегических резервуаров потребуется не менее пятидесяти лет.Проще говоря, именно при Трампе нефти и газа в США стало так много, что была развернута агрессивная экспансия вовне. Автор этих строк в 2017 году писал здесь же, что на тот момент доля американского СПГ на рынке Европы составляла менее одного процента. Сегодня Россию с этого рынка выдавили — и на сжиженный газ из-за океана здесь приходится более сорока процентов. Действующая администрация в Вашингтоне очень любит приписывать эту заслугу себе, но основа для выхода на экспортные рынки и получения статуса главной страны-нефтедобытчика была заложена именно при Трампе.Думается, отчасти поэтому Владимир Путин, который славится тем, что никогда и ничего не говорит просто так, в свое время на вопрос, какой президент США лучше для России, ответил: "Байден". В случае избрания Трампа — а вероятность этого высока как никогда — следует ожидать изменения энергетической политики Штатов. Это приведет к тому, что инвесторы забудут про новомодные ВИЭ-игрушки и начнут вкладываться в добычу углеводородов, а также развитие технологий их хранения, транспортировки и переработки. И там, где для насаждения американской демократии не помогут авианосцы и ковровые бомбардировки, в ход пойдут принудительные долгосрочные контракты на поставку энергетических ресурсов. Американских.

https://ria.ru/20240715/pokushenie-1959811448.html

https://ria.ru/20240715/smi-1959770707.html

https://ria.ru/20240714/tramp-1959542994.html

https://ria.ru/20240620/neft-1954106256.html

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