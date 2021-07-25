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Трамп критикует администрацию США за "переговоры с ОПЕК и Россией" по нефти
Трамп критикует администрацию США за "переговоры с ОПЕК и Россией" по нефти - РИА Новости, 25.07.2021
Трамп критикует администрацию США за "переговоры с ОПЕК и Россией" по нефти
Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал действующую администрацию за "переговоры с ОПЕК и Россией" по нефти. РИА Новости, 25.07.2021
2021-07-25T02:10
2021-07-25T02:10
россия
дональд трамп
сша
экономика
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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал действующую администрацию за "переговоры с ОПЕК и Россией" по нефти."Они ведут переговоры с ОПЕК и Россией, тогда как у нас столько нефти, что мы не знали, куда ее девать", - сказал Трамп, выступая в Аризоне.Он также заявил, что при нем США стали энергетически независимыми.США не участвуют в переговорах ОПЕК и ОПЕК+, хотя и заявляли, что выступают за достижение соглашения между крупнейшими производителями нефти.Альянс ОПЕК+ на заседании в воскресенье достиг консенсуса, продлив нефтяную сделку до конца всего 2022 года и решив с августа увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно до полного выхода из текущих ограничений производства, которые сейчас составляют 5,8 миллиона баррелей нефти в сутки.
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россия, дональд трамп, сша, экономика
02:10 25.07.2021
 
Трамп критикует администрацию США за "переговоры с ОПЕК и Россией" по нефти

Бывший президент США Трамп раскритиковал власти США за "переговоры с ОПЕК и Россией" по нефти

© REUTERS / OCTAVIO JONESБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
© REUTERS / OCTAVIO JONES
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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал действующую администрацию за "переговоры с ОПЕК и Россией" по нефти.
"Они ведут переговоры с ОПЕК и Россией, тогда как у нас столько нефти, что мы не знали, куда ее девать", - сказал Трамп, выступая в Аризоне.
Он также заявил, что при нем США стали энергетически независимыми.
США не участвуют в переговорах ОПЕК и ОПЕК+, хотя и заявляли, что выступают за достижение соглашения между крупнейшими производителями нефти.
Альянс ОПЕК+ на заседании в воскресенье достиг консенсуса, продлив нефтяную сделку до конца всего 2022 года и решив с августа увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно до полного выхода из текущих ограничений производства, которые сейчас составляют 5,8 миллиона баррелей нефти в сутки.
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