https://ria.ru/20210725/peregovory-1742742495.html

Трамп критикует администрацию США за "переговоры с ОПЕК и Россией" по нефти

Трамп критикует администрацию США за "переговоры с ОПЕК и Россией" по нефти - РИА Новости, 25.07.2021

Трамп критикует администрацию США за "переговоры с ОПЕК и Россией" по нефти

Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал действующую администрацию за "переговоры с ОПЕК и Россией" по нефти. РИА Новости, 25.07.2021

2021-07-25T02:10

2021-07-25T02:10

2021-07-25T02:10

россия

дональд трамп

сша

экономика

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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал действующую администрацию за "переговоры с ОПЕК и Россией" по нефти."Они ведут переговоры с ОПЕК и Россией, тогда как у нас столько нефти, что мы не знали, куда ее девать", - сказал Трамп, выступая в Аризоне.Он также заявил, что при нем США стали энергетически независимыми.США не участвуют в переговорах ОПЕК и ОПЕК+, хотя и заявляли, что выступают за достижение соглашения между крупнейшими производителями нефти.Альянс ОПЕК+ на заседании в воскресенье достиг консенсуса, продлив нефтяную сделку до конца всего 2022 года и решив с августа увеличивать добычу нефти на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно до полного выхода из текущих ограничений производства, которые сейчас составляют 5,8 миллиона баррелей нефти в сутки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210627/ssha-1738793635.html

россия

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россия, дональд трамп, сша, экономика