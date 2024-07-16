https://ria.ru/20240716/vspyshka-1960091433.html
На Солнце произошла самая мощная вспышка за лето
На Солнце произошла самая мощная вспышка за лето - РИА Новости, 16.07.2024
На Солнце произошла самая мощная вспышка за лето
Новая мощная вспышка на Солнце превзошла по мощности все взрывы, произошедшие на звезде этим летом, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T18:14
2024-07-16T18:14
2024-07-16T19:20
космос - риа наука
земля
российская академия наук
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Новая мощная вспышка на Солнце превзошла по мощности все взрывы, произошедшие на звезде этим летом, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев."На Солнце зарегистрирована вторая за двое суток вспышка высшего уровня X. Событию присвоен балл X1.9. Вспышка является примерно в четыре раза более слабой, чем рекордное в этом цикле событие — вспышка X8.7, произошедшая 14 мая, но тем не менее стала пока самым крупным событием на Солнце за весь летний период", — сказал собеседник агентства.Он уточнил, что активность Солнца начала заметно расти примерно с 12 июля. За последние четыре дня произошло более десяти вспышек уровня М (четвертый по силе уровень мощности солнечных событий по пятибалльной шкале), а также две вспышки высшего балла X (в том числе сегодняшняя).Первая вспышка достигла уровня Х1.2 14 июля. Максимальная сила взрыва сегодня была зафиксирована около 16:30 мск.Богачев добавил, что последствия взрывных событий на Солнце будут наблюдаться, по-видимому, до конца суток. Пока нет данных о выбросах солнечных масс в сторону Земли, но расположение взрывного центра не исключает такой возможности.
https://ria.ru/20240716/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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космос - риа наука, земля, российская академия наук
Космос - РИА Наука, Земля, Российская академия наук
На Солнце произошла самая мощная вспышка за лето
Ученый: на Солнце произошла самая мощная вспышка за лето
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Новая мощная вспышка на Солнце превзошла по мощности все взрывы, произошедшие на звезде этим летом, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.
"На Солнце зарегистрирована вторая за двое суток вспышка высшего уровня X. Событию присвоен балл X1.9. Вспышка является примерно в четыре раза более слабой, чем рекордное в этом цикле событие — вспышка X8.7, произошедшая 14 мая, но тем не менее стала пока самым крупным событием на Солнце за весь летний период", — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что активность Солнца начала заметно расти примерно с 12 июля. За последние четыре дня произошло более десяти вспышек уровня М (четвертый по силе уровень мощности солнечных событий по пятибалльной шкале), а также две вспышки высшего балла X (в том числе сегодняшняя).
Первая вспышка достигла уровня Х1.2 14 июля. Максимальная сила взрыва сегодня была зафиксирована около 16:30 мск.
Богачев добавил, что последствия взрывных событий на Солнце будут наблюдаться, по-видимому, до конца суток. Пока нет данных о выбросах солнечных масс в сторону Земли
, но расположение взрывного центра не исключает такой возможности.