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В Петербурге заложат корабль противоминной обороны "Виктор Корнер" - РИА Новости, 16.07.2024
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00:17 16.07.2024 (обновлено: 01:27 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/viktor_korner-1959902210.html
В Петербурге заложат корабль противоминной обороны "Виктор Корнер"
В Петербурге заложат корабль противоминной обороны "Виктор Корнер" - РИА Новости, 16.07.2024
В Петербурге заложат корабль противоминной обороны "Виктор Корнер"
Корабль противоминной обороны "Виктор Корнер", который станет тринадцатым в линейке проекта 12700, заложат во вторник на Средне-Невском судостроительном заводе... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T00:17
2024-07-16T01:27
санкт-петербург
объединенная судостроительная корпорация
вмф рф
средне-невский судостроительный завод
безопасность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Корабль противоминной обороны "Виктор Корнер", который станет тринадцатым в линейке проекта 12700, заложат во вторник на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию). "Шестнадцатого июля на предприятии ОСК Средне-Невском судостроительном заводе состоится торжественная церемония закладки корабля противоминной обороны проекта 12700 шифр "Александрит" ... Корабль противоминной обороны "Виктор Корнер" станет тринадцатым в линейке проекта 12700, заложенным на Средне-Невском судостроительном заводе", - сообщил завод. Проект 12700 "Александрит" разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) для ВМФ РФ. Корабль проекта 12700 предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для тральщика дистанции. Водоизмещение корабля составляет около 890 тонн, длина – около 62 метров, ширина - 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении - около 16 узлов, экипаж - 44 человека. Корабли проекта 12700 относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами как в воде, так и в морском грунте. Они могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты. Оснащены новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеют высокие маневренные качества и мореходность. Это уникальные тральщики с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированным методом вакуумной инфузии. Достоинством такого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса значительно меньше. Корабли противоминной обороны нового поколения в перспективе будут составлять основу минно-тральных сил флотов ВМФ России, как ожидается, существенно повысив эффективность выполнения задач.
https://ria.ru/20240701/mistakhov-1956550991.html
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санкт-петербург, объединенная судостроительная корпорация, вмф рф, средне-невский судостроительный завод, безопасность
Санкт-Петербург, Объединенная судостроительная корпорация, ВМФ РФ, Средне-Невский судостроительный завод, Безопасность
В Петербурге заложат корабль противоминной обороны "Виктор Корнер"

На СНСЗ в Петербурге заложат корабль противоминной обороны "Виктор Корнер"

© Фото предоставлено Средне-Невским судостроительным заводомВид сверху на Средне-Невский судостроительный завод
Вид сверху на Средне-Невский судостроительный завод - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото предоставлено Средне-Невским судостроительным заводом
Вид сверху на Средне-Невский судостроительный завод . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Корабль противоминной обороны "Виктор Корнер", который станет тринадцатым в линейке проекта 12700, заложат во вторник на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию).
«
"Шестнадцатого июля на предприятии ОСК Средне-Невском судостроительном заводе состоится торжественная церемония закладки корабля противоминной обороны проекта 12700 шифр "Александрит" ... Корабль противоминной обороны "Виктор Корнер" станет тринадцатым в линейке проекта 12700, заложенным на Средне-Невском судостроительном заводе", - сообщил завод.
Генеральный директор судостроительной корпорации Ак Барс Ренат Мистахов - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Ренат Мистахов: сейчас важно защитить корабли от морских дронов
1 июля, 11:00
Проект 12700 "Александрит" разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) для ВМФ РФ. Корабль проекта 12700 предназначен для поиска и уничтожения мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для тральщика дистанции. Водоизмещение корабля составляет около 890 тонн, длина – около 62 метров, ширина - 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении - около 16 узлов, экипаж - 44 человека.
Корабли проекта 12700 относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами как в воде, так и в морском грунте. Они могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты. Оснащены новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеют высокие маневренные качества и мореходность. Это уникальные тральщики с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированным методом вакуумной инфузии. Достоинством такого корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса значительно меньше.
Корабли противоминной обороны нового поколения в перспективе будут составлять основу минно-тральных сил флотов ВМФ России, как ожидается, существенно повысив эффективность выполнения задач.
Макет эсминца Лидер - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Вице-адмирал призвал строить многофункциональные эсминцы для ВМФ
27 июня, 11:21
 
Санкт-ПетербургОбъединенная судостроительная корпорацияВМФ РФСредне-Невский судостроительный заводБезопасность
 
 
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