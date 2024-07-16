https://ria.ru/20240716/ukraina-1959979700.html

В пяти областях Украины ввели аварийные отключения света

В пяти областях Украины ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 16.07.2024

В пяти областях Украины ввели аварийные отключения света

Оборудование вышло из строя на одном из энергообъектов Украины, это привело к аварийным отключениям в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T12:31

2024-07-16T12:31

2024-07-16T12:31

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Оборудование вышло из строя на одном из энергообъектов Украины, это привело к аварийным отключениям в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях, сообщает национальная энергокомпания "Укрэнерго". "Сегодня ночью произошел выход из строя оборудования на одном из энергообъектов. Дефицит энергии в системе увеличился.. С 10.00 (совпадает с мск - ред.) "Укрэнерго" дало команду на применение аварийных отключений в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Как отмечают энергетики, сейчас действуют четыре очереди графиков отключений в течение всех суток. Как ранее поясняли в "Укрэнерго", применение операторами систем распределения электроэнергии одной очереди отключений подразумевает до 4 часов ограничений в сутки, две очереди - 8 часов, три очереди - 12 часов, четыре очереди - более 12 часов ограничений. Как сообщал 17 июня глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, ситуация в энергосистеме Украины значительно ухудшится в ближайшие полтора месяца. По его словам, на продолжительность отключений и на величину дефицита в энергосистеме влияют три фактора: ремонты атомных электростанций, которые традиционно проводятся летом, объемы импорта и погода.

https://ria.ru/20240715/svet-1959895521.html

https://ria.ru/20240712/protesty-1959226221.html

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в мире, украина, кировоградская область, укрэнерго, сумская область, полтавская область, днепропетровская область