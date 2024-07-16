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В пяти областях Украины ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 16.07.2024
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12:31 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/ukraina-1959979700.html
В пяти областях Украины ввели аварийные отключения света
В пяти областях Украины ввели аварийные отключения света - РИА Новости, 16.07.2024
В пяти областях Украины ввели аварийные отключения света
Оборудование вышло из строя на одном из энергообъектов Украины, это привело к аварийным отключениям в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T12:31
2024-07-16T12:31
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кировоградская область
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Оборудование вышло из строя на одном из энергообъектов Украины, это привело к аварийным отключениям в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях, сообщает национальная энергокомпания "Укрэнерго". "Сегодня ночью произошел выход из строя оборудования на одном из энергообъектов. Дефицит энергии в системе увеличился.. С 10.00 (совпадает с мск - ред.) "Укрэнерго" дало команду на применение аварийных отключений в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании. Как отмечают энергетики, сейчас действуют четыре очереди графиков отключений в течение всех суток. Как ранее поясняли в "Укрэнерго", применение операторами систем распределения электроэнергии одной очереди отключений подразумевает до 4 часов ограничений в сутки, две очереди - 8 часов, три очереди - 12 часов, четыре очереди - более 12 часов ограничений. Как сообщал 17 июня глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, ситуация в энергосистеме Украины значительно ухудшится в ближайшие полтора месяца. По его словам, на продолжительность отключений и на величину дефицита в энергосистеме влияют три фактора: ремонты атомных электростанций, которые традиционно проводятся летом, объемы импорта и погода.
https://ria.ru/20240715/svet-1959895521.html
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в мире, украина, кировоградская область, укрэнерго, сумская область, полтавская область, днепропетровская область
В мире, Украина, Кировоградская область, Укрэнерго, Сумская область, Полтавская область, Днепропетровская область
В пяти областях Украины ввели аварийные отключения света

"Укрэнерго": из-за сбоя в пяти областях Украины ввели аварийные отключения света

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Оборудование вышло из строя на одном из энергообъектов Украины, это привело к аварийным отключениям в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях, сообщает национальная энергокомпания "Укрэнерго".
"Сегодня ночью произошел выход из строя оборудования на одном из энергообъектов. Дефицит энергии в системе увеличился.. С 10.00 (совпадает с мск - ред.) "Укрэнерго" дало команду на применение аварийных отключений в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
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Как отмечают энергетики, сейчас действуют четыре очереди графиков отключений в течение всех суток.
Как ранее поясняли в "Укрэнерго", применение операторами систем распределения электроэнергии одной очереди отключений подразумевает до 4 часов ограничений в сутки, две очереди - 8 часов, три очереди - 12 часов, четыре очереди - более 12 часов ограничений.
Как сообщал 17 июня глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, ситуация в энергосистеме Украины значительно ухудшится в ближайшие полтора месяца. По его словам, на продолжительность отключений и на величину дефицита в энергосистеме влияют три фактора: ремонты атомных электростанций, которые традиционно проводятся летом, объемы импорта и погода.
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В миреУкраинаКировоградская областьУкрэнергоСумская областьПолтавская областьДнепропетровская область
 
 
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