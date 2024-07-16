https://ria.ru/20240716/trassa-1959953511.html

Хуснуллин высоко оценил Северный обход Твери на М-11 "Нева"

Хуснуллин высоко оценил Северный обход Твери на М-11 "Нева" - РИА Новости, 16.07.2024

Хуснуллин высоко оценил Северный обход Твери на М-11 "Нева"

Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал хорошей трассой Северный обход Твери на М-11 "Нева", заявив, что сам лично проверил этот участок дороги. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T11:06

2024-07-16T11:06

2024-07-16T11:06

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марат хуснуллин

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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал хорошей трассой Северный обход Твери на М-11 "Нева", заявив, что сам лично проверил этот участок дороги. "Трасса хорошая. Сам лично проехал, нет замечаний", - сказал он журналистам. На вопрос, взял ли он в этот раз с собой деньги, Хуснуллин с улыбкой ответил, что взял. В феврале в Казани президент России Владимир Путин прокатился за рулем "Камаза" в компании вице-премьера Марата Хуснуллина. Вице-премьер в шутку попросил Путина подбросить его до трассы М12 "Восток". Путин пошутил в ответ, спросив, есть ли у него деньги. Северный обход Твери станет последним элементом для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани. Строительство участка дороги стартовало весной 2022 года. В декабре прошлого года было досрочно открыто движение по первому пусковому комплексу Северного обхода Твери – от села Медное до Бежецкого шоссе.

https://ria.ru/20240716/putin-1959951980.html

https://ria.ru/20240716/obkhod-1959953171.html

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тверь, казань, россия, марат хуснуллин, владимир путин