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Хуснуллин высоко оценил Северный обход Твери на М-11 "Нева" - РИА Новости, 16.07.2024
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11:06 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/trassa-1959953511.html
Хуснуллин высоко оценил Северный обход Твери на М-11 "Нева"
Хуснуллин высоко оценил Северный обход Твери на М-11 "Нева" - РИА Новости, 16.07.2024
Хуснуллин высоко оценил Северный обход Твери на М-11 "Нева"
Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал хорошей трассой Северный обход Твери на М-11 "Нева", заявив, что сам лично проверил этот участок дороги. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T11:06
2024-07-16T11:06
тверь
казань
россия
марат хуснуллин
владимир путин
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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал хорошей трассой Северный обход Твери на М-11 "Нева", заявив, что сам лично проверил этот участок дороги. "Трасса хорошая. Сам лично проехал, нет замечаний", - сказал он журналистам. На вопрос, взял ли он в этот раз с собой деньги, Хуснуллин с улыбкой ответил, что взял. В феврале в Казани президент России Владимир Путин прокатился за рулем "Камаза" в компании вице-премьера Марата Хуснуллина. Вице-премьер в шутку попросил Путина подбросить его до трассы М12 "Восток". Путин пошутил в ответ, спросив, есть ли у него деньги. Северный обход Твери станет последним элементом для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани. Строительство участка дороги стартовало весной 2022 года. В декабре прошлого года было досрочно открыто движение по первому пусковому комплексу Северного обхода Твери – от села Медное до Бежецкого шоссе.
https://ria.ru/20240716/putin-1959951980.html
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тверь, казань, россия, марат хуснуллин, владимир путин
Тверь, Казань, Россия, Марат Хуснуллин, Владимир Путин
Хуснуллин высоко оценил Северный обход Твери на М-11 "Нева"

Хуснуллин: лично проехал по Северному обходу Твери, трасса хорошая

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Марат Хуснуллин. Архивное фото
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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал хорошей трассой Северный обход Твери на М-11 "Нева", заявив, что сам лично проверил этот участок дороги.
"Трасса хорошая. Сам лично проехал, нет замечаний", - сказал он журналистам.
На вопрос, взял ли он в этот раз с собой деньги, Хуснуллин с улыбкой ответил, что взял.
Путин за рулем машины - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Путин сам проедет по участку Северного обхода Твери
11:04
В феврале в Казани президент России Владимир Путин прокатился за рулем "Камаза" в компании вице-премьера Марата Хуснуллина. Вице-премьер в шутку попросил Путина подбросить его до трассы М12 "Восток". Путин пошутил в ответ, спросив, есть ли у него деньги.
Северный обход Твери станет последним элементом для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани. Строительство участка дороги стартовало весной 2022 года.
В декабре прошлого года было досрочно открыто движение по первому пусковому комплексу Северного обхода Твери – от села Медное до Бежецкого шоссе.
Северный обход Твери - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Путин рассказал о важности открытия северного обхода Твери
11:04
 
ТверьКазаньРоссияМарат ХуснуллинВладимир Путин
 
 
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