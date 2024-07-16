https://ria.ru/20240716/tramp-mladshij-1960126907.html

Cын Трампа рассказал, как покушение изменило его отца

Cын Трампа рассказал, как покушение изменило его отца - РИА Новости, 16.07.2024

Cын Трампа рассказал, как покушение изменило его отца

Американский бизнесмен Дональд Трамп-младший заявил во вторник, что попытка покушения изменила его отца и будет иметь долгосрочное влияние на бывшего президента РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T21:46

2024-07-16T21:46

2024-07-16T21:46

в мире

сша

пенсильвания

флорида

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покушение на дональда трампа

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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Американский бизнесмен Дональд Трамп-младший заявил во вторник, что попытка покушения изменила его отца и будет иметь долгосрочное влияние на бывшего президента США. "Я думаю, что на самом деле да", - сказал Трамп-младший в интервью порталу Axios, отвечая на вопрос о том, повлияла ли атака на его отца и добавил, что влияние проявит себя в том числе в тональности публичных выступлений. Сын республиканского кандидата в президенты отметил, что покушение не могло произойти без "серьезного нарушения" в протоколах безопасности со стороны секретных служб. Он добавил, что ловил рыбу во Флориде, когда получил вести о том, что в его отца стреляли и потом не мог 90 минут дозвониться до него, что было "тяжелым моментом". Почти сразу после покушения к нему домой явились правоохранительные органы с целью обеспечения его безопасности. А когда он смог дозвониться до отца, то шутливо спросил в порядке ли его знаменитые волосы. "Волосы в порядке. Дон. Волосы в порядке. Они в крови, но все в порядке", - сказал Трамп-младший, имитируя голос отца. Трамп в минувшую субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html

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пенсильвания

флорида

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Покушение на Дональда Трампа. Полное видео На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает. 2024-07-16T21:46 true PT2M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, пенсильвания, флорида, дональд трамп-младший, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа