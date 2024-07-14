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Покушение на Дональда Трампа

Покушение на Дональда Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

Покушение на Дональда Трампа

На митинге в Пенсильвании произошло покушение на Дональда Трампа. Кадры с места событий — в фотоленте ria.ru. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T10:12

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2024-07-14T10:12

фото

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фбр

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На митинге в Пенсильвании произошло покушение на Дональда Трампа. Кадры с места событий — в фотоленте ria.ru.

пенсильвания

сша

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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