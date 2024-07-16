https://ria.ru/20240716/tramp-1959929182.html

Трамп выбрал преемника и мир с Россией

Трамп выбрал преемника и мир с Россией - РИА Новости, 16.07.2024

Трамп выбрал преемника и мир с Россией

Похоже, что фамилию будущего вице-президента США при президенте Дональде Трампе определила та же пуля, которая едва не снесла Трампу голову. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T10:07

2024-07-16T10:07

2024-07-16T13:47

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Похоже, что фамилию будущего вице-президента США при президенте Дональде Трампе определила та же пуля, которая едва не снесла Трампу голову.Более того, 39-летнего сенатора от Огайо Джея Ди Вэнса нужно воспринимать как вероятного преемника Трампа, который будет баллотироваться в президенты в 2028 году. Пока он выглядит как лучший кандидат для России и худший для Украины, а также как тот, кто определит политический облик Америки будущего, если, конечно, в игру не вступят более результативные снайперы.Вплоть до последнего момента у Трампа, по его собственным словам, был шорт-лист кандидатов в напарники, но Вэнс не казался в нем фаворитом. По политическим традициям США вице-президент — это должность для коалиционных партнеров, а не сердечный выбор. Часто бывало, что напарники едва друг друга знали, как Рузвельт и Трумэн, либо терпеть друг друга не могли, как Кеннеди и Джонсон.Поэтому в паре с Трампом ожидали увидеть кого-нибудь от элиты, от умеренных, от религиозных групп, каким был Майк Пенс, от латиноамериканцев, чернокожих или женщин. Вместо этого Трамп выбрал собственную копию, но в улучшенной — более молодой и красноречивой версии. Он поставил на человека, который принадлежит к его собственному клану (как друг сына) и идентичен Трампу по взглядам, несмотря на вызывающую разницу в биографиях.В положении Трампа сделать выбор в пользу такого "вице", который устраивал бы "вашингтонское болото" и либеральные медиа больше, чем он сам, — это все равно что нарисовать у себя на голове мишень, чтобы в следующий раз не промазали. Так выбор в пользу полностью "своего" стал вопросом жизни и смерти: если Трамп погибнет, его политическое наследство достанется Вэнсу, который для элит опаснее Трампа, поскольку лишен груза его грехов и провалов.Трамп — скандальный шоумен из Нью-Йорка, с детства окруженный топ-моделями и другими миллионерами. Вэнс — это простой американский народ, проще некуда. Последний американский "топ" до него, кто имел столь "низкое" происхождение, — это Ричард Никсон, сын калифорнийской бедноты.Вэнс — литературно одаренный, но социально обделенный парень из штата, ставшего в США одним из символов провинциальности. Его лифт наверх — это служба в армии в период войны в Ираке и автобиография под названием "Элегия Хиллбилли", впоследствии экранизированная и даже номинированная на "Оскар"."Хиллбилли" на русский язык не перевести. Буквально это как раз "деревенщина", но также и определенная субкультура. Такая деревенщина, которая гордится собой, но плохо ест, много пьет, колотит близких и знает про тяжелую жизнь больше, чем все калифорнийцы, вместе взятые.После хиллбилли были Ирак, Йель, Кремниевая долина, сенат США, а где-то впереди маячит Белый дом, но пока что Вэнс помнит, кто он на самом деле. "На наши деньги" это писатель-деревенщик или военкор из моногорода, чье главное предприятие закрылось в 1990-х, единственный клуб сгорел, молодежь уехала или спилась. За то, что он — "голос простых людей" из сумеречной зоны деиндустриализации ("ржавого пояса"), его прежде хвалили либеральные СМИ и члены Демократической партии, по-прежнему заигрывающей с рабочим классом.Теперь те же самые люди будут Вэнса ненавидеть и проклинать: то, что из-за выстрела в Пенсильвании Трамп стал однозначным фаворитом президентской гонки, не означает, что действующая власть откажется от жесткой борьбы за пределами стыда и совести. До того, как Вэнса объявят расистом, несмотря на жену-индианку и троих совместных детей, осталось подождать максимум пару дней.Особенно чудовищным выбор Трампа покажется той части американской элиты, которая ставит на первое место вопросы внешней политики, а в центре этой политики держит противостояние России как опасному бунтарю, который бросил вызов гегемонии США в Европе и должен быть за это наказан, чтобы другим неповадно было.Если произойдет так, что Трамп откажет Киеву в поддержке, принудит отречься от российских территорий и даст Москве гарантии того, что украинцев не возьмут в НАТО, он реализует "план Вэнса". Вэнс предлагал все это задолго до того, как Запад затронули первые сомнения насчет возможности победить Россию военным путем. Новый напарник Трампа никогда в силовой метод не верил, призывал к переговорам и был близок к антивоенным изоляционистам, будучи убедителен хотя бы потому, что войну собственными глазами видел.В том, что касается России, Украины и НАТО, Вэнс всегда был последовательнее, конкретнее и откровеннее, чем Трамп. Его контрэлитная теперь, а два года назад — попросту вызывающая для американского политика позиция стала мейнстримом в тот час, когда Трамп назвал Вэнса своим напарником, а делегаты съезда Республиканской партии проголосовали за них как за кандидатов в президенты и вице-президенты.Трамп рискует. Выбор в пользу Вэнса — это провозглашенное желание ни считаться ни с кем, кроме ближайших соратников. Кроме того, кресло сенатора от Огайо, которое занимал Вэнс, важно для получения республиканского большинства в верхней палате конгресса, без которого демократы превратят второй президентский срок Трампа в управленческий кошмар.Однако, почувствовав пулю ухом, Трамп убедился, что время экономить на ставках прошло, а пространства для компромисса с его врагами в Вашингтоне больше не существует. Впереди только драка, где Вэнс не столько подводит новые войска (штат Огайо и хиллбилли все равно проголосовали бы за Трампа), сколько прикрывает командующего со спины — так, чтобы повторная попытка решить дело пулей потеряла смысл.В январе РИА Новости предупредили Трампа: если он решит противопоставить себя "вашингтонскому болоту" настолько, что возьмет в напарники Вэнса, ему стоит также подобрать бронежилет. В реальности пулю выпустили досрочно, показав тем самым, что у Трампа больше нет выбора в плане того, насколько серьезный вызов он будет бросать "вашингтонскому болоту". Есть только один путь: либо они, либо он.

https://ria.ru/20240716/vens-1959920808.html

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https://ria.ru/20240716/vens-1959912045.html

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аналитика, россия, сша, дональд трамп, майк пенс, ричард никсон, нато, президентские выборы в сша