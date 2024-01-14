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Судьбу США решит вице-президент - РИА Новости, 14.01.2024
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08:00 14.01.2024 (обновлено: 08:01 14.01.2024)
https://ria.ru/20240114/vitse-prezident-1921190674.html
Судьбу США решит вице-президент
Судьбу США решит вице-президент - РИА Новости, 14.01.2024
Судьбу США решит вице-президент
Предполагается, что с президентом США Дональдом Трампом можно будет договориться о капитуляции Киева. Для этого нужно, чтобы к 2025 году дела украинской... РИА Новости, 14.01.2024
2024-01-14T08:00
2024-01-14T08:01
аналитика
в мире
сша
дональд трамп
такер карлсон
вивек рамасвами
никки хейли
марджори тейлор грин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916878668_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_44a74fd70e496892a99aa76b60b9c4c8.jpg
Предполагается, что с президентом США Дональдом Трампом можно будет договориться о капитуляции Киева. Для этого нужно, чтобы к 2025 году дела украинской коалиции стали совсем плохи — и чтобы президентом стал именно Трамп.Первое зависит от армии России, второе — от самого Трампа. Пока кажется, что проиграть выборы он не может — некому их проигрывать.Действующий президент Джо Байден, по опросу Гэллапа, завершил 2023-й в качестве самого непопулярного лидера США за всю историю наблюдений, если брать только третий год в должности. Чтобы переизбраться, ему нужно чудеса творить, например, оживлять мертвых, но он сам ведет себя как зомби. Поэтому, если не прилетит какой-нибудь "черный лебедь" (в виде, например, пули), Трамп должен вернуться в Белый дом.Другое дело, что он тоже не мальчик, тоже со странностями, скандальной семейкой и грузом ошибок. Он не тот, кого нельзя переиграть в принципе (переиграли же в 2020-м), поэтому непривычно многое будет зависеть от его напарника — кандидата в вице-президенты. Ему предстоит страховать Трампа, и его неизбежно будут рассматривать как претендента на власть в 2028 году.В двух предыдущих кампаниях Трампа "страховал" Майк Пенс, наделенный в их паре важной миссией: будучи богомольным традиционалистом из глубинки с образцовой семьей, он доказывал столь же религиозным республиканцам, что миллиардер-повеса из Нью-Йорка — это все-таки их кандидат. Но лучшая пара проекта давно распалась: Трамп считает Пенса предателем, а тот сам превратился в лоббиста Украины. Новые претенденты на роль второго человека в США значительно приятнее, чем этот богомольный "ястреб".Прежде всего это сенатор от штата Огайо, чей именной бренд похож на ник рэпера и популярную у них марку обуви: Джей Ди Вэнс. Ему еще нет сорока — и его вообще не знают в России, хотя это тот случай, когда по биографии политика успели снять фильм с номинациями на "Оскар" — драму "Элегия деревенщины". Одноименные воспоминания Вэнса о детстве были бестселлером, но авторам экранизации пришлось извиняться перед "либеральным обкомом", поскольку Вэнс переродился из внутрипартийного критика Трампа, который называл его в частной переписке "американским Гитлером", в человека, который во всем ему поддакивает.Теперь они "не разлей вода", при этом Вэнс считается голосом штатов "Ржавого пояса", во многом благодаря которым Трамп выиграл выборы в 2016 году. Там живет рабочий класс, ставший жертвой деиндустриализации и вымирающий от опиоидной наркомании.Для нас главное, что Вэнс считает идею победы над ВС РФ блажью, а поддержку Киева называл "расширением яхт украинской власти". Однако гораздо лучше, чем он, в России известна конгрессвумен от Джорджии Марджори Тейлор Грин — именно потому, что она была врагом Украины тогда, когда таких на весь конгресс было два-три человека. В отличие от Вэнса у нее нет блестящего образования и опыта службы в Ираке, но она тоже олицетворяет "американскую мечту" — людей, которые вылезли из грязи в князи.Предпринимательница из глуши попала в парламент почти случайно, чтобы стать там объектом высмеивания: больше, чем ее, комики в США поносят только самого Трампа. Она сама давала для этого поводы (например, путала гестапо с гаспачо), но вместе с узнаваемостью пришла популярность. Оказалось, что многие провинциальные республиканцы согласны с Грин и насчет Украины, и насчет Байдена, которого она буквально ненавидит. Так фриковатая блондинка обернулась звездой консервативной политики.Грин рассматривают в пару к Трампу, потому что она сама этого хочет — и прямо об этом говорит, тогда как ее кумир пока что отмалчивается. Но она уже привыкла к тому, что поначалу ее не воспринимают серьезно, а потом она внезапно побеждает.То же самое можно сказать про Вивека Рамасвами — бизнесмена-индуиста и сенсацию республиканских праймериз. Все считали его аутсайдером, но он до сих пор держится в гонке и одно время даже занимал второе место по популярности среди кандидатов — после Трампа, которого постоянно хвалит.С Москвой Рамасвами хочет заключить "сделку" о признании ее новых территорий, потому что Украина безнадежна и вообще — не нужна США (в отличие от России). И он всерьез будет претендовать на пост вице-президента в случае, если убедительно выступит на праймериз: обычно таких и берут во вторые люди Америки.В этом он конкурирует с Никки Хейли — дочерью сикхов, бывшим постпредом в ООН и худшим кандидатом с точки зрения России. Она — "ястреб" и представитель той элиты, с которой мы сейчас конфликтуем. К сожалению, теперь именно она выходит на второе место по популярности, кроме того, республиканские бонзы будут навязывать Трампу в напарники именно ее.Также в числе возможных "вице-" называют губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм, сенатора от Южной Каролины Тима Скотта и телеведущего Такера Карлсона.Ноэм очень консервативна — это такой Майк Пенс, но в образе эффектной женщины. Скотт очень скучный, зато черный — одно время был единственным афроамериканцем в сенате. Карлсона знают все — и в этом его сила, кроме того, его кандидатуру лоббирует жена Трампа Мелания.Из этой семерки шестеро принадлежат к "меньшинствам" — группам, которые ранее игнорировались, поэтому могут претендовать на приоритетную поддержку в современных США. Только Карлсон просто белый мужик, т. н. васп. Даже Вэнс "меньшинство" — как католик, пускай и неофит.Пятеро из семи — контрэлитные кандидаты, чье возвышение стало бы кошмаром для "вашингтонского болота". Этого нельзя сказать о Скотте, но — особенно — о Хейли, которую Карлсон недавно назвал "ядовитым неолиберальным ставленником олигархов". Если Трамп все-таки выберет ее, это означает, что он настроен на компромисс с партийными бонзами и что надежды на резкий поворот во внешней политике США напрасны.А если выберет Грин, Рамасвами, Карлсона или Вэнса, это значит, что Трамп реально пошел против системы. Тогда вместе с напарником ему стоит подобрать бронежилет.
https://ria.ru/20240113/tramp-1921084684.html
https://ria.ru/20230111/otchet-1844076230.html
https://ria.ru/20240104/impichment-1919752235.html
https://ria.ru/20240110/trump-1920610677.html
https://ria.ru/20240110/ukraina-1920481510.html
https://ria.ru/20240111/ssha-1920650905.html
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Дмитрий Бавырин
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Дмитрий Бавырин
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аналитика, в мире, сша, дональд трамп, такер карлсон, вивек рамасвами, никки хейли, марджори тейлор грин
Аналитика, В мире, США, Дональд Трамп, Такер Карлсон, Вивек Рамасвами, Никки Хейли, Марджори Тейлор Грин

Судьбу США решит вице-президент

© AP Photo / Godofredo A. VásquezДональд Трамп выступает на предвыборном митинге в штате Невада
Дональд Трамп выступает на предвыборном митинге в штате Невада - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© AP Photo / Godofredo A. Vásquez
Дональд Трамп выступает на предвыборном митинге в штате Невада
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Дмитрий Бавырин
Дмитрий Бавырин
Все материалы
Предполагается, что с президентом США Дональдом Трампом можно будет договориться о капитуляции Киева. Для этого нужно, чтобы к 2025 году дела украинской коалиции стали совсем плохи — и чтобы президентом стал именно Трамп.
Первое зависит от армии России, второе — от самого Трампа. Пока кажется, что проиграть выборы он не может — некому их проигрывать.
Действующий президент Джо Байден, по опросу Гэллапа, завершил 2023-й в качестве самого непопулярного лидера США за всю историю наблюдений, если брать только третий год в должности. Чтобы переизбраться, ему нужно чудеса творить, например, оживлять мертвых, но он сам ведет себя как зомби. Поэтому, если не прилетит какой-нибудь "черный лебедь" (в виде, например, пули), Трамп должен вернуться в Белый дом.
Другое дело, что он тоже не мальчик, тоже со странностями, скандальной семейкой и грузом ошибок. Он не тот, кого нельзя переиграть в принципе (переиграли же в 2020-м), поэтому непривычно многое будет зависеть от его напарника — кандидата в вице-президенты. Ему предстоит страховать Трампа, и его неизбежно будут рассматривать как претендента на власть в 2028 году.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Трамп сравнил удары по Йемену с "позорным" уходом США из Афганистана
13 января, 02:12
В двух предыдущих кампаниях Трампа "страховал" Майк Пенс, наделенный в их паре важной миссией: будучи богомольным традиционалистом из глубинки с образцовой семьей, он доказывал столь же религиозным республиканцам, что миллиардер-повеса из Нью-Йорка — это все-таки их кандидат. Но лучшая пара проекта давно распалась: Трамп считает Пенса предателем, а тот сам превратился в лоббиста Украины. Новые претенденты на роль второго человека в США значительно приятнее, чем этот богомольный "ястреб".
Прежде всего это сенатор от штата Огайо, чей именной бренд похож на ник рэпера и популярную у них марку обуви: Джей Ди Вэнс. Ему еще нет сорока — и его вообще не знают в России, хотя это тот случай, когда по биографии политика успели снять фильм с номинациями на "Оскар" — драму "Элегия деревенщины". Одноименные воспоминания Вэнса о детстве были бестселлером, но авторам экранизации пришлось извиняться перед "либеральным обкомом", поскольку Вэнс переродился из внутрипартийного критика Трампа, который называл его в частной переписке "американским Гитлером", в человека, который во всем ему поддакивает.
Теперь они "не разлей вода", при этом Вэнс считается голосом штатов "Ржавого пояса", во многом благодаря которым Трамп выиграл выборы в 2016 году. Там живет рабочий класс, ставший жертвой деиндустриализации и вымирающий от опиоидной наркомании.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
В сенате США потребовали подробного отчета по объему помощи Украине
11 января 2023, 11:47
Для нас главное, что Вэнс считает идею победы над ВС РФ блажью, а поддержку Киева называл "расширением яхт украинской власти". Однако гораздо лучше, чем он, в России известна конгрессвумен от Джорджии Марджори Тейлор Грин — именно потому, что она была врагом Украины тогда, когда таких на весь конгресс было два-три человека. В отличие от Вэнса у нее нет блестящего образования и опыта службы в Ираке, но она тоже олицетворяет "американскую мечту" — людей, которые вылезли из грязи в князи.
Предпринимательница из глуши попала в парламент почти случайно, чтобы стать там объектом высмеивания: больше, чем ее, комики в США поносят только самого Трампа. Она сама давала для этого поводы (например, путала гестапо с гаспачо), но вместе с узнаваемостью пришла популярность. Оказалось, что многие провинциальные республиканцы согласны с Грин и насчет Украины, и насчет Байдена, которого она буквально ненавидит. Так фриковатая блондинка обернулась звездой консервативной политики.
Член Палаты представителей США от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин - РИА Новости, 1920, 04.01.2024
Конгрессвумен Грин анонсировала процесс по импичменту Байдена в этом году
4 января, 23:40
Грин рассматривают в пару к Трампу, потому что она сама этого хочет — и прямо об этом говорит, тогда как ее кумир пока что отмалчивается. Но она уже привыкла к тому, что поначалу ее не воспринимают серьезно, а потом она внезапно побеждает.
То же самое можно сказать про Вивека Рамасвами — бизнесмена-индуиста и сенсацию республиканских праймериз. Все считали его аутсайдером, но он до сих пор держится в гонке и одно время даже занимал второе место по популярности среди кандидатов — после Трампа, которого постоянно хвалит.
С Москвой Рамасвами хочет заключить "сделку" о признании ее новых территорий, потому что Украина безнадежна и вообще — не нужна США (в отличие от России). И он всерьез будет претендовать на пост вице-президента в случае, если убедительно выступит на праймериз: обычно таких и берут во вторые люди Америки.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Опрос: половина республиканцев намерены голосовать за Трампа на праймериз
10 января, 20:23
В этом он конкурирует с Никки Хейли — дочерью сикхов, бывшим постпредом в ООН и худшим кандидатом с точки зрения России. Она — "ястреб" и представитель той элиты, с которой мы сейчас конфликтуем. К сожалению, теперь именно она выходит на второе место по популярности, кроме того, республиканские бонзы будут навязывать Трампу в напарники именно ее.
Также в числе возможных "вице-" называют губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм, сенатора от Южной Каролины Тима Скотта и телеведущего Такера Карлсона.
Ноэм очень консервативна — это такой Майк Пенс, но в образе эффектной женщины. Скотт очень скучный, зато черный — одно время был единственным афроамериканцем в сенате. Карлсона знают все — и в этом его сила, кроме того, его кандидатуру лоббирует жена Трампа Мелания.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Не признают. Такер Карлсон сделал откровенное заявление о России
10 января, 12:06
Из этой семерки шестеро принадлежат к "меньшинствам" — группам, которые ранее игнорировались, поэтому могут претендовать на приоритетную поддержку в современных США. Только Карлсон просто белый мужик, т. н. васп. Даже Вэнс "меньшинство" — как католик, пускай и неофит.
Пятеро из семи — контрэлитные кандидаты, чье возвышение стало бы кошмаром для "вашингтонского болота". Этого нельзя сказать о Скотте, но — особенно — о Хейли, которую Карлсон недавно назвал "ядовитым неолиберальным ставленником олигархов". Если Трамп все-таки выберет ее, это означает, что он настроен на компромисс с партийными бонзами и что надежды на резкий поворот во внешней политике США напрасны.
А если выберет Грин, Рамасвами, Карлсона или Вэнса, это значит, что Трамп реально пошел против системы. Тогда вместе с напарником ему стоит подобрать бронежилет.
Никки Хейли - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Хейли вновь высказалась за помощь Украине
11 января, 07:25
 
АналитикаВ миреСШАДональд ТрампТакер КарлсонВивек РамасвамиНикки ХейлиМарджори Тейлор Грин
 
 
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