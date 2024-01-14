https://ria.ru/20240114/vitse-prezident-1921190674.html

Судьбу США решит вице-президент

Судьбу США решит вице-президент - РИА Новости, 14.01.2024

Судьбу США решит вице-президент

Предполагается, что с президентом США Дональдом Трампом можно будет договориться о капитуляции Киева. Для этого нужно, чтобы к 2025 году дела украинской... РИА Новости, 14.01.2024

2024-01-14T08:00

2024-01-14T08:00

2024-01-14T08:01

аналитика

в мире

сша

дональд трамп

такер карлсон

вивек рамасвами

никки хейли

марджори тейлор грин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916878668_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_44a74fd70e496892a99aa76b60b9c4c8.jpg

Предполагается, что с президентом США Дональдом Трампом можно будет договориться о капитуляции Киева. Для этого нужно, чтобы к 2025 году дела украинской коалиции стали совсем плохи — и чтобы президентом стал именно Трамп.Первое зависит от армии России, второе — от самого Трампа. Пока кажется, что проиграть выборы он не может — некому их проигрывать.Действующий президент Джо Байден, по опросу Гэллапа, завершил 2023-й в качестве самого непопулярного лидера США за всю историю наблюдений, если брать только третий год в должности. Чтобы переизбраться, ему нужно чудеса творить, например, оживлять мертвых, но он сам ведет себя как зомби. Поэтому, если не прилетит какой-нибудь "черный лебедь" (в виде, например, пули), Трамп должен вернуться в Белый дом.Другое дело, что он тоже не мальчик, тоже со странностями, скандальной семейкой и грузом ошибок. Он не тот, кого нельзя переиграть в принципе (переиграли же в 2020-м), поэтому непривычно многое будет зависеть от его напарника — кандидата в вице-президенты. Ему предстоит страховать Трампа, и его неизбежно будут рассматривать как претендента на власть в 2028 году.В двух предыдущих кампаниях Трампа "страховал" Майк Пенс, наделенный в их паре важной миссией: будучи богомольным традиционалистом из глубинки с образцовой семьей, он доказывал столь же религиозным республиканцам, что миллиардер-повеса из Нью-Йорка — это все-таки их кандидат. Но лучшая пара проекта давно распалась: Трамп считает Пенса предателем, а тот сам превратился в лоббиста Украины. Новые претенденты на роль второго человека в США значительно приятнее, чем этот богомольный "ястреб".Прежде всего это сенатор от штата Огайо, чей именной бренд похож на ник рэпера и популярную у них марку обуви: Джей Ди Вэнс. Ему еще нет сорока — и его вообще не знают в России, хотя это тот случай, когда по биографии политика успели снять фильм с номинациями на "Оскар" — драму "Элегия деревенщины". Одноименные воспоминания Вэнса о детстве были бестселлером, но авторам экранизации пришлось извиняться перед "либеральным обкомом", поскольку Вэнс переродился из внутрипартийного критика Трампа, который называл его в частной переписке "американским Гитлером", в человека, который во всем ему поддакивает.Теперь они "не разлей вода", при этом Вэнс считается голосом штатов "Ржавого пояса", во многом благодаря которым Трамп выиграл выборы в 2016 году. Там живет рабочий класс, ставший жертвой деиндустриализации и вымирающий от опиоидной наркомании.Для нас главное, что Вэнс считает идею победы над ВС РФ блажью, а поддержку Киева называл "расширением яхт украинской власти". Однако гораздо лучше, чем он, в России известна конгрессвумен от Джорджии Марджори Тейлор Грин — именно потому, что она была врагом Украины тогда, когда таких на весь конгресс было два-три человека. В отличие от Вэнса у нее нет блестящего образования и опыта службы в Ираке, но она тоже олицетворяет "американскую мечту" — людей, которые вылезли из грязи в князи.Предпринимательница из глуши попала в парламент почти случайно, чтобы стать там объектом высмеивания: больше, чем ее, комики в США поносят только самого Трампа. Она сама давала для этого поводы (например, путала гестапо с гаспачо), но вместе с узнаваемостью пришла популярность. Оказалось, что многие провинциальные республиканцы согласны с Грин и насчет Украины, и насчет Байдена, которого она буквально ненавидит. Так фриковатая блондинка обернулась звездой консервативной политики.Грин рассматривают в пару к Трампу, потому что она сама этого хочет — и прямо об этом говорит, тогда как ее кумир пока что отмалчивается. Но она уже привыкла к тому, что поначалу ее не воспринимают серьезно, а потом она внезапно побеждает.То же самое можно сказать про Вивека Рамасвами — бизнесмена-индуиста и сенсацию республиканских праймериз. Все считали его аутсайдером, но он до сих пор держится в гонке и одно время даже занимал второе место по популярности среди кандидатов — после Трампа, которого постоянно хвалит.С Москвой Рамасвами хочет заключить "сделку" о признании ее новых территорий, потому что Украина безнадежна и вообще — не нужна США (в отличие от России). И он всерьез будет претендовать на пост вице-президента в случае, если убедительно выступит на праймериз: обычно таких и берут во вторые люди Америки.В этом он конкурирует с Никки Хейли — дочерью сикхов, бывшим постпредом в ООН и худшим кандидатом с точки зрения России. Она — "ястреб" и представитель той элиты, с которой мы сейчас конфликтуем. К сожалению, теперь именно она выходит на второе место по популярности, кроме того, республиканские бонзы будут навязывать Трампу в напарники именно ее.Также в числе возможных "вице-" называют губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм, сенатора от Южной Каролины Тима Скотта и телеведущего Такера Карлсона.Ноэм очень консервативна — это такой Майк Пенс, но в образе эффектной женщины. Скотт очень скучный, зато черный — одно время был единственным афроамериканцем в сенате. Карлсона знают все — и в этом его сила, кроме того, его кандидатуру лоббирует жена Трампа Мелания.Из этой семерки шестеро принадлежат к "меньшинствам" — группам, которые ранее игнорировались, поэтому могут претендовать на приоритетную поддержку в современных США. Только Карлсон просто белый мужик, т. н. васп. Даже Вэнс "меньшинство" — как католик, пускай и неофит.Пятеро из семи — контрэлитные кандидаты, чье возвышение стало бы кошмаром для "вашингтонского болота". Этого нельзя сказать о Скотте, но — особенно — о Хейли, которую Карлсон недавно назвал "ядовитым неолиберальным ставленником олигархов". Если Трамп все-таки выберет ее, это означает, что он настроен на компромисс с партийными бонзами и что надежды на резкий поворот во внешней политике США напрасны.А если выберет Грин, Рамасвами, Карлсона или Вэнса, это значит, что Трамп реально пошел против системы. Тогда вместе с напарником ему стоит подобрать бронежилет.

https://ria.ru/20240113/tramp-1921084684.html

https://ria.ru/20230111/otchet-1844076230.html

https://ria.ru/20240104/impichment-1919752235.html

https://ria.ru/20240110/trump-1920610677.html

https://ria.ru/20240110/ukraina-1920481510.html

https://ria.ru/20240111/ssha-1920650905.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дмитрий Бавырин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg

Дмитрий Бавырин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дмитрий Бавырин https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/11/1817590361_0:42:960:1002_100x100_80_0_0_9619de22c28a8fd49b304c2e0c24bd1d.jpg

аналитика, в мире, сша, дональд трамп, такер карлсон, вивек рамасвами, никки хейли, марджори тейлор грин