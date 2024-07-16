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Пермяки построили аналог струга атамана Ермака - РИА Новости, 16.07.2024
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16:31 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/sudno-1960063306.html
Пермяки построили аналог струга атамана Ермака
Пермяки построили аналог струга атамана Ермака - РИА Новости, 16.07.2024
Пермяки построили аналог струга атамана Ермака
Группа пермяков построила по старинной технологии аналог струга казачьего атамана Ермака и отправится на нем в экспедицию, конструкция корабля воссоздана... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T16:31
2024-07-16T16:31
чусовой
урал
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ПЕРМЬ, 16 июл - РИА Новости. Группа пермяков построила по старинной технологии аналог струга казачьего атамана Ермака и отправится на нем в экспедицию, конструкция корабля воссоздана впервые, сообщил РИА Новости руководитель проекта Михаил Шмаков. Как отмечается на странице проекта в соцсети, стругами назывались лодки, на которых Ермак совершил свой поход за Уральский горный хребет. "Цель проекта - рассказать о важнейшей странице российской истории: походе Ермака, благодаря которому к территории страны добавился Урал, Сибирь, а впоследствии и Дальний Восток. Сейчас мы строим один струг по итогам исследования в архиве ВМФ в Санкт-Петербурге. Он первый в своем роде. Планируется постройка флота Ермака, который дойдет до Искера (современный Тобольск - ред.)", - рассказал Шмаков. Он уточнил, что судно сделано по старинной технологии с использованием уникальных инструментов. В отдельной организации заказывался пошив паруса. Сейчас группа проводит водные испытания струга в Новых Лядах. По словам Шмакова, команда из Перми решила построить знаковую для страны лодку, потому что поход дружины Ермака начинался на территории Пермского края. "В данный момент корабль построен. Это вёсельно-парусное судно длиной по килю десять метров, шириной два с половиной метра, высотой семь метров. В сентябре струг отправится в путешествие по Чусовой, точный маршрут пока неизвестен, так как нужно его сначала пройти на обычных лодках", - добавил собеседник агентства. Презентовать корабль команда планирует 27 июля в Чусовом на местном фестивале "Встреча дружины Ермака".
https://ria.ru/20240620/perm-1954275500.html
https://ria.ru/20210629/orel-1737935975.html
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чусовой, урал, дальний восток, михаил шмаков, общество
Чусовой, Урал, Дальний Восток, Михаил Шмаков, Общество
Пермяки построили аналог струга атамана Ермака

Группа пермяков построила аналог струга атамана Ермака и отправится в экспедицию

© Фото : На стругах по следам Ермака/ВКонтактеСтройка лодки-струга
Стройка лодки-струга - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : На стругах по следам Ермака/ВКонтакте
Стройка лодки-струга . Архивное фото
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ПЕРМЬ, 16 июл - РИА Новости. Группа пермяков построила по старинной технологии аналог струга казачьего атамана Ермака и отправится на нем в экспедицию, конструкция корабля воссоздана впервые, сообщил РИА Новости руководитель проекта Михаил Шмаков.
Как отмечается на странице проекта в соцсети, стругами назывались лодки, на которых Ермак совершил свой поход за Уральский горный хребет.
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"Цель проекта - рассказать о важнейшей странице российской истории: походе Ермака, благодаря которому к территории страны добавился Урал, Сибирь, а впоследствии и Дальний Восток. Сейчас мы строим один струг по итогам исследования в архиве ВМФ в Санкт-Петербурге. Он первый в своем роде. Планируется постройка флота Ермака, который дойдет до Искера (современный Тобольск - ред.)", - рассказал Шмаков.
Он уточнил, что судно сделано по старинной технологии с использованием уникальных инструментов. В отдельной организации заказывался пошив паруса. Сейчас группа проводит водные испытания струга в Новых Лядах. По словам Шмакова, команда из Перми решила построить знаковую для страны лодку, потому что поход дружины Ермака начинался на территории Пермского края.
«
"В данный момент корабль построен. Это вёсельно-парусное судно длиной по килю десять метров, шириной два с половиной метра, высотой семь метров. В сентябре струг отправится в путешествие по Чусовой, точный маршрут пока неизвестен, так как нужно его сначала пройти на обычных лодках", - добавил собеседник агентства.
Презентовать корабль команда планирует 27 июля в Чусовом на местном фестивале "Встреча дружины Ермака".
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ЧусовойУралДальний ВостокМихаил ШмаковОбщество
 
 
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