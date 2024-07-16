https://ria.ru/20240716/sudno-1960063306.html

Пермяки построили аналог струга атамана Ермака

Пермяки построили аналог струга атамана Ермака - РИА Новости, 16.07.2024

Пермяки построили аналог струга атамана Ермака

Группа пермяков построила по старинной технологии аналог струга казачьего атамана Ермака и отправится на нем в экспедицию, конструкция корабля воссоздана... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T16:31

2024-07-16T16:31

2024-07-16T16:31

чусовой

урал

дальний восток

михаил шмаков

общество

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ПЕРМЬ, 16 июл - РИА Новости. Группа пермяков построила по старинной технологии аналог струга казачьего атамана Ермака и отправится на нем в экспедицию, конструкция корабля воссоздана впервые, сообщил РИА Новости руководитель проекта Михаил Шмаков. Как отмечается на странице проекта в соцсети, стругами назывались лодки, на которых Ермак совершил свой поход за Уральский горный хребет. "Цель проекта - рассказать о важнейшей странице российской истории: походе Ермака, благодаря которому к территории страны добавился Урал, Сибирь, а впоследствии и Дальний Восток. Сейчас мы строим один струг по итогам исследования в архиве ВМФ в Санкт-Петербурге. Он первый в своем роде. Планируется постройка флота Ермака, который дойдет до Искера (современный Тобольск - ред.)", - рассказал Шмаков. Он уточнил, что судно сделано по старинной технологии с использованием уникальных инструментов. В отдельной организации заказывался пошив паруса. Сейчас группа проводит водные испытания струга в Новых Лядах. По словам Шмакова, команда из Перми решила построить знаковую для страны лодку, потому что поход дружины Ермака начинался на территории Пермского края. "В данный момент корабль построен. Это вёсельно-парусное судно длиной по килю десять метров, шириной два с половиной метра, высотой семь метров. В сентябре струг отправится в путешествие по Чусовой, точный маршрут пока неизвестен, так как нужно его сначала пройти на обычных лодках", - добавил собеседник агентства. Презентовать корабль команда планирует 27 июля в Чусовом на местном фестивале "Встреча дружины Ермака".

https://ria.ru/20240620/perm-1954275500.html

https://ria.ru/20210629/orel-1737935975.html

чусовой

урал

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

чусовой, урал, дальний восток, михаил шмаков, общество