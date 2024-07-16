Пермяки построили аналог струга атамана Ермака
Группа пермяков построила аналог струга атамана Ермака и отправится в экспедицию
Стройка лодки-струга . Архивное фото
ПЕРМЬ, 16 июл - РИА Новости. Группа пермяков построила по старинной технологии аналог струга казачьего атамана Ермака и отправится на нем в экспедицию, конструкция корабля воссоздана впервые, сообщил РИА Новости руководитель проекта Михаил Шмаков.
Как отмечается на странице проекта в соцсети, стругами назывались лодки, на которых Ермак совершил свой поход за Уральский горный хребет.
"Цель проекта - рассказать о важнейшей странице российской истории: походе Ермака, благодаря которому к территории страны добавился Урал, Сибирь, а впоследствии и Дальний Восток. Сейчас мы строим один струг по итогам исследования в архиве ВМФ в Санкт-Петербурге. Он первый в своем роде. Планируется постройка флота Ермака, который дойдет до Искера (современный Тобольск - ред.)", - рассказал Шмаков.
Он уточнил, что судно сделано по старинной технологии с использованием уникальных инструментов. В отдельной организации заказывался пошив паруса. Сейчас группа проводит водные испытания струга в Новых Лядах. По словам Шмакова, команда из Перми решила построить знаковую для страны лодку, потому что поход дружины Ермака начинался на территории Пермского края.
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"В данный момент корабль построен. Это вёсельно-парусное судно длиной по килю десять метров, шириной два с половиной метра, высотой семь метров. В сентябре струг отправится в путешествие по Чусовой, точный маршрут пока неизвестен, так как нужно его сначала пройти на обычных лодках", - добавил собеседник агентства.
Презентовать корабль команда планирует 27 июля в Чусовом на местном фестивале "Встреча дружины Ермака".
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