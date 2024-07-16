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В Москве возбудили дело после отравления не менее 15 человек в хостеле
В Москве возбудили дело после отравления не менее 15 человек в хостеле - РИА Новости, 16.07.2024
В Москве возбудили дело после отравления не менее 15 человек в хостеле
Не менее 15 человек доставлены в медицинские учреждения с отравлением из хостела на севере Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T09:42
2024-07-16T09:42
2024-07-16T13:51
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Не менее 15 человек доставлены в медицинские учреждения с отравлением из хостела на севере Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России."Тимирязевским межрайонным следственным отделом… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении.Следствие установило, что 15 июля не менее 15 человек доставлены в медицинские учреждения с признаками пищевого отравления из одного из хостелов, расположенных на Дмитровском шоссе в Москве.Следователи совместно с сотрудниками Роспотребнадзора проводят обследование хостела, его документацию, законность проживания в нем иностранцев. Кроме того, проводится проверка расположенной рядом с хостелом точки быстрого питания.В столичной прокуратуре уточнили, что за медицинской помощью обратились 15 человек в возрасте от 21 до 44 лет, пострадавшие являются постояльцами хостела. "Установление всех обстоятельств произошедшего, ход и результаты расследования уголовного дела на контроле в прокуратуре Москвы", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Россия
В Москве возбудили дело после отравления не менее 15 человек в хостеле
СК: не менее 15 человек доставлены в больницы с отравлением из хостела в Москве