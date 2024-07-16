https://ria.ru/20240716/shashlyk-1959922969.html

Эксперт рассказал, как хранить шашлык после пикника

Эксперт рассказал, как хранить шашлык после пикника - РИА Новости, 16.07.2024

Эксперт рассказал, как хранить шашлык после пикника

Шашлык после пикника лучшего всего хранить в герметичном контейнере, но оставлять его при комнатной температуре можно максимум на три-четыре часа, а в... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T08:23

2024-07-16T08:23

2024-07-16T08:23

общество

россия

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Шашлык после пикника лучшего всего хранить в герметичном контейнере, но оставлять его при комнатной температуре можно максимум на три-четыре часа, а в холодильнике - не более суток, рассказал РИА Новости бренд-шеф мясных ресторанов "Ерш" Алексей Разбоев. "Если после пикника готовое мясо остается несъеденным, его необходимо поместить в герметичный контейнер или просто хорошо упаковать, чтобы не проникал воздух. Хранить остывший шашлык при комнатной температуре, в том числе на свежем воздухе, можно максимум три-четыре часа", - сообщил Разбоев. Он уточнил, что в холодильнике крайний срок хранения готового шашлыка - сутки. При этом, по словам Разбоева, чтобы мясо в жаркую погоду не испортилось, его необходимо хорошо промариновать. "Для маринада свиной шейки ключевой ингредиент – обычный лук. Он является хорошим антисептиком против бактерий. Его необходимо в большом объеме нарезать колечками и помять руками. Для маринада баранины используйте 700 миллилитров белого сухого вина (на килограмм мяса - ред.). Оно не только размягчает мясо, но также дезинфицирует его за счет содержания этилового спирта. Рыбу и морепродукты лучше мариновать в соевом соусе - это природный антисептик, который получают путем ферментативного брожения грибков", - сказал шеф-повар. Он подчеркнул, что маринованное мясо необходимо отправлять в холодильник минимум на два часа, но лучше на ночь, чтобы оно достаточно хорошо охладилось и дольше сохраняло пониженную температуру. "За ночь мясо хорошо пропитается маринадом и станет более мягким, маринад также предотвратит порчу мяса в жаркую погоду", - подчеркнул эксперт. По его мнению, хранить мясо лучше в стеклянной или эмалированной посуде - "она позволит дольше сохранить низкую температуру замаринованного мяса, и такая посуда не окислится". Шеф-повар рекомендует выбирать охлажденный, а не замороженный продукт. "Свежая свинина имеет бело-розовый оттенок, говядина - насыщенно-красный, а баранина - красно-коричневый. Важно, чтобы весь кусок имел равномерный цвет без пятен. Поверхность свежего кусочка мяса будет глянцевой и влажной, на ней не должна присутствовать кровь или другая жидкость. Консистенцию свежего продукта отличает плотность и упругость. Свежее мясо не имеет посторонний запах", - рассказал Разбоев. "Покупать продукт лучше накануне перед приготовлением на огне. Без маринада мясо должно храниться в холодильнике как можно меньше времени", - заключил он.

https://ria.ru/20240630/zhara-1956411472.html

https://ria.ru/20240714/dietolog-1959501767.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия