В Севастополе ввели график временной подачи электроэнергии
В Севастополе из-за перегрузки в электросети отключили часть потребителей
Монтажники во время проведения работ. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля - РИА Новости. "Севастопольэнерго" предупредила о введении графика подачи электроэнергии в городе для ликвидации перегрузки электрических сетей, часть потребителей отключена.
"В связи с аномально высокими температурами воздуха для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Крыма по команде диспетчера Филиала ФО "СО ЕЭС" Черноморское РДУ в Севастополе введен график временной подачи электроэнергии" , - говорится в сообщении компании.
В период с 14.30 до 16.30 отсутствовала электроэнергия по следующим адресам: частично Балаклава, район 5 км - 10 км Балаклавского шоссе, хутор Лукомского, село Флотское, мыс Фиолент, Монастырское шоссе, Юхарина балка, Крепостное шоссе, Фиолентовское шоссе, Камышовое шоссе, Балка Бермана, сообщили энергетики.
В период с 16.30 до 19.00 планируется отключение электроснабжения: ТЦ "Симолл", ТЦ "Новацентр", объекты ПАО "Муссон", завод ООО "Маяк", ТЦ "Лаванда", частично Вакуленчука и Фиолентовское шоссе, улицы Стрелецкая, Комбрига Потапова, Колобова, Камышовое шоссе, Босфорская, Славянская, Рыбальченко, район Горбатого моста, Скифская, частично Крепостное шоссе, Тараса Шевченко, Столетовский проспект, говорится в сообщении.
Отключения света также произойдут на ул. А. Косарева, частично ул. Б. Михайлова, ул. П. Корчагина, пр. Античный, ул. Челнокова, Крепостное шоссе, ул. Молодых Строителей, ул. А. Маринеско, ул. Летчиков, пр. Победы, ул. Горпищенко, ул. Г. Мельника, Дергачи, Сапун-гора.