https://ria.ru/20240716/sevastopol-1960074033.html

В Севастополе ввели график временной подачи электроэнергии

В Севастополе ввели график временной подачи электроэнергии - РИА Новости, 16.07.2024

В Севастополе ввели график временной подачи электроэнергии

"Севастопольэнерго" предупредила о введении графика подачи электроэнергии в городе для ликвидации перегрузки электрических сетей, часть потребителей отключена. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T17:12

2024-07-16T17:12

2024-07-16T17:47

севастополь

севастопольэнерго

общество

тарас шевченко

балаклава

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июля - РИА Новости. "Севастопольэнерго" предупредила о введении графика подачи электроэнергии в городе для ликвидации перегрузки электрических сетей, часть потребителей отключена."В связи с аномально высокими температурами воздуха для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами Крыма по команде диспетчера Филиала ФО "СО ЕЭС" Черноморское РДУ в Севастополе введен график временной подачи электроэнергии" , - говорится в сообщении компании.В период с 14.30 до 16.30 отсутствовала электроэнергия по следующим адресам: частично Балаклава, район 5 км - 10 км Балаклавского шоссе, хутор Лукомского, село Флотское, мыс Фиолент, Монастырское шоссе, Юхарина балка, Крепостное шоссе, Фиолентовское шоссе, Камышовое шоссе, Балка Бермана, сообщили энергетики.В период с 16.30 до 19.00 планируется отключение электроснабжения: ТЦ "Симолл", ТЦ "Новацентр", объекты ПАО "Муссон", завод ООО "Маяк", ТЦ "Лаванда", частично Вакуленчука и Фиолентовское шоссе, улицы Стрелецкая, Комбрига Потапова, Колобова, Камышовое шоссе, Босфорская, Славянская, Рыбальченко, район Горбатого моста, Скифская, частично Крепостное шоссе, Тараса Шевченко, Столетовский проспект, говорится в сообщении.Отключения света также произойдут на ул. А. Косарева, частично ул. Б. Михайлова, ул. П. Корчагина, пр. Античный, ул. Челнокова, Крепостное шоссе, ул. Молодых Строителей, ул. А. Маринеско, ул. Летчиков, пр. Победы, ул. Горпищенко, ул. Г. Мельника, Дергачи, Сапун-гора.

https://ria.ru/20240716/minenergo-1960065288.html

https://ria.ru/20240716/aes-1960067912.html

севастополь

балаклава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

севастополь, севастопольэнерго, общество, тарас шевченко, балаклава, происшествия