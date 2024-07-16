https://ria.ru/20240716/rada-1959986191.html

Киев пытается отстранить здравомыслящих командиров ВСУ, заявили в Раде

Киев пытается отстранить здравомыслящих командиров ВСУ, заявили в Раде - РИА Новости, 16.07.2024

Киев пытается отстранить здравомыслящих командиров ВСУ, заявили в Раде

Власти Украины пытаются отстранить тех представителей руководства ВСУ, которые понимают катастрофические последствия возможного нового украинского наступления,... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T12:49

2024-07-16T12:49

2024-07-16T13:39

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Власти Украины пытаются отстранить тех представителей руководства ВСУ, которые понимают катастрофические последствия возможного нового украинского наступления, им нужен больший "мясник", чем нынешний главком Александр Сырский, считает депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Нападки... Ермака на Сырского и командование ВСУ имеют корни глубже, чем перенос ответственности. На мой взгляд, происходит попытка отстранения здравомыслящего руководства ВСУ, которое трезво оценивает ситуацию на поле боя, и понимает, что контрнаступление по требованию политического руководства может иметь катастрофические последствия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. По его мнению, ведется активная компания по дискредитации руководства ВСУ, ее конечная цель - замена на молодых командиров, которые придерживаются логики "Победа или смерть". "Напомню также, что отчаянное контрнаступление многими рассматривается как элемент успеха одной из полит сил на выборах в США. Офису (Зеленского – ред.) во главе ВСУ нужен больший "мясник", чем нынешний", - добавил Дубинский. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая 14 июля заявила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский согласен на прекращение огня и даже капитуляцию украинских войск и не верит в победу Киева. Ранее Безуглая обвинила министра обороны Украины Рустема Умерова в том, что он не контролирует происходящее в ВСУ. Безуглая неоднократно выступала с критикой руководства ВСУ. В частности, бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, в феврале его уволили с поста. Вскоре Безуглая заявила, что после смены командования украинскими войсками ничего не поменялось.

https://ria.ru/20240623/vsu-1954346159.html

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в мире, украина, александр сырский, александр дубинский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, андрей ермак