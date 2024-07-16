https://ria.ru/20240716/putin-1960005284.html
Путин высоко оценил трассу М-11, по которой проехал за рулем Lada Aura
Путин высоко оценил трассу М-11, по которой проехал за рулем Lada Aura - РИА Новости, 16.07.2024
Путин высоко оценил трассу М-11, по которой проехал за рулем Lada Aura
Президент РФ Владимир Путин высоко оценил объекты трассы М-11 Москва - Петербург, которая была сегодня открыта с запуском движения по последнему участку... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T13:44
2024-07-16T13:44
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил объекты трассы М-11 Москва - Петербург, которая была сегодня открыта с запуском движения по последнему участку Северного обхода Твери. Путин во вторник приехал на церемонию открытия завершающего участка трассы М-11 в Тверской области за рулем Lada Aura. Рядом с ним сидел замначальника производственного отдела 3-го этапа строительства трассы М-11 Василий Васильев, он давал пояснения. "Расскажите, как дела, как строилось", - попросил глава государства, усаживаясь на водительское кресло и пристегиваясь. Путин был в рубашке без галстука. "Превосходно строилось, но тяжело", - признался его сопровождающий. Президент спросил, почему. "Тяжело, потому что изменились сроки, скажем так.... Объект надо было завершить ровно на год ранее, что, в принципе, нам удалось", - пояснил Васильев. "Да, на год раньше - это здорово", - согласился Путин, спросив, как этого удалось достичь, на что получил ответ, что сдать объект с опережением сроков удалось благодаря профессионализму специалистов и рабочих, а также потому, что стройка шла круглосуточно. Путин также уточнил, на сколько сократится время в пути от Москвы до Санкт-Петербурга, ему рассказали, что примерно на час. Рассказали главе государства и о самом масштабном искусственном сооружении всего обхода Твери – мосте через Волгу. "Красиво, здорово... Очень красиво", - сказал Путин, проезжая по мосту. Он также оценил качество дорожного покрытия.
https://ria.ru/20240716/rudenya-1959981553.html
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авто, москва, санкт-петербург, тверь, владимир путин, тверская область, россия
Авто, Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Владимир Путин, Тверская область, Россия
Путин высоко оценил трассу М-11, по которой проехал за рулем Lada Aura
Путин о трассе М-11 Москва — Петербург: красиво, здорово
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил объекты трассы М-11 Москва - Петербург, которая была сегодня открыта с запуском движения по последнему участку Северного обхода Твери.
Путин во вторник приехал на церемонию открытия завершающего участка трассы М-11 в Тверской области за рулем Lada Aura. Рядом с ним сидел замначальника производственного отдела 3-го этапа строительства трассы М-11 Василий Васильев, он давал пояснения.
"Расскажите, как дела, как строилось", - попросил глава государства, усаживаясь на водительское кресло и пристегиваясь. Путин был в рубашке без галстука.
"Превосходно строилось, но тяжело", - признался его сопровождающий. Президент спросил, почему.
"Тяжело, потому что изменились сроки, скажем так.... Объект надо было завершить ровно на год ранее, что, в принципе, нам удалось", - пояснил Васильев.
"Да, на год раньше - это здорово", - согласился Путин, спросив, как этого удалось достичь, на что получил ответ, что сдать объект с опережением сроков удалось благодаря профессионализму специалистов и рабочих, а также потому, что стройка шла круглосуточно.
Путин также уточнил, на сколько сократится время в пути от Москвы до Санкт-Петербурга, ему рассказали, что примерно на час. Рассказали главе государства и о самом масштабном искусственном сооружении всего обхода Твери – мосте через Волгу.
"Красиво, здорово... Очень красиво", - сказал Путин, проезжая по мосту.
Он также оценил качество дорожного покрытия.