https://ria.ru/20240716/putin-1959957361.html
Путин дал старт движению по новым дорогам в обход Твери и Тольятти
Путин дал старт движению по новым дорогам в обход Твери и Тольятти - РИА Новости, 16.07.2024
Путин дал старт движению по новым дорогам в обход Твери и Тольятти
Владимир Путин дал старт движению по участку Северного обхода Твери на трассе М-11 "Нева", а также по видеосвязи запустил обход Тольятти в Самарской области. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T11:17
2024-07-16T11:17
2024-07-16T14:02
тверь
санкт-петербург
екатеринбург
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959966007_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3d8ed9cb64d9c8063fe184550b26937d.jpg
ТВЕРЬ, 16 июл — РИА Новости. Владимир Путин дал старт движению по участку Северного обхода Твери на трассе М-11 "Нева", а также по видеосвязи запустил обход Тольятти в Самарской области.На церемонию, которая прошла на 155-м километре трассы М-11, президент приехал за рулем Lada Aura черного цвета, сообщил корреспондент РИА Новости."Сегодня в Самарской области, вот здесь, в Тверской, мы открываем новые участки важнейших дорог России. Тем самым делаем еще один шаг в укреплении транспортной, экономической связанности регионов, в развитии эффективной логистики и безопасной дорожной сети ", — сказал глава государства.Он напомнил, что Северный обход Твери ввели в эксплуатацию с опережением графика почти на год, это стало завершающим этапом строительства трассы М-11 "Нева".Открывая движение по стокилометровому обходу Тольятти, Путин отметил, что это поможет полнее раскрыть потенциал Поволжья."Эта трасса сделает автомобильное движение в регионе более комфортным и безопасным, разгрузит от транспортных заторов дорогу на плотине Жигулевской ГЭС, в целом поможет вполне раскрыть экспортный, логистический, промышленный, туристический потенциал Поволжья", — сказал российский лидер.Президент назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста всей российской экономики, "они позволяют инвестировать в привлекательность регионов по всем другим направлениям, улучшают качество жизни людей, дают мощный импульс развитию" населенных пунктов, способствуют росту внутреннего туризма.Также президент выразил уверенность, что компания "Автодор", специалисты которой активно включились в восстановление транспортной инфраструктуры Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, справится с работой в новых регионах.Северный обход ТвериОбщая протяженность Северного обхода Твери — 62,4 километра. На участке четыре полосы движения и четыре транспортные развязки, шесть мостов, 22 путепровода и две площадки отдыха.Новый участок стал последним элементом для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани. Это 1520 километров по скоростным дорогам без единого светофора и перекрестка. С продлением трассы М-12 до Екатеринбурга в конце 2024 года бесшовным скоростным движением будут связаны уже порядка 2,4 тысячи километров. Кроме того, с открытием обхода Твери будет обеспечено скоростное движение по направлению Север — Юг от Санкт-Петербурга до Краснодара (2120 километров) и Азово-Черноморского побережья через Центральную кольцевую автомобильную дорогу, далее по автодороге М-4 "Дон". Самое масштабное искусственное сооружение не только второго этапа, но и всего обхода Твери — мост через Волгу. Он стоит на десяти опорах, длина сооружения — 738 метров, а ширина — чуть более 24 метров. Разрешенная скорость движения по участку в обход Твери — 130 километров в час. С завершением строительства обхода Твери на М-11 время в пути от Санкт-Петербурга до Москвы сократится на 30-50 минут.Обход ТольяттиОбход Тольятти — часть транспортного коридора "Европа — Западный Китай" в Самарской области. Строительство участка началось в конце 2019 года.Новая скоростная автодорога протяженностью 99,7 километра имеет четыре полосы движения. В нее входят 39 мостов и путепроводов, в том числе мост через Волгу длиной 3,7 километра.
https://ria.ru/20240716/peskov-1959946603.html
https://ria.ru/20240716/putin-1959977629.html
https://ria.ru/20240716/peskov-1959947410.html
тверь
санкт-петербург
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Проезд первых автомобилей по обходам Твери и Тольятти
Путин запустил движение сразу по двум мостам через Волгу
Один - в Тверской области, второй - в Самарской
2024-07-16T11:17
true
PT0M37S
Путин на Lada Aura на открытии участка трассы М-11
Путин на Lada Aura на открытии участка трассы М-11
2024-07-16T11:17
true
PT0M31S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/10/1959966007_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2121b39ca613b3f99cbf06a3681a4c54.jpg
Путин: специалисты "Автодора" справятся с восстановлением транспортной инфраструктуры в новых регионах
Путин: специалисты "Автодора" справятся с восстановлением транспортной инфраструктуры в новых регионах
2024-07-16T11:17
true
PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверь, санкт-петербург, екатеринбург, владимир путин, общество
Тверь, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Владимир Путин, Общество
ТВЕРЬ, 16 июл — РИА Новости.
Владимир Путин дал старт движению
по участку Северного обхода Твери на трассе М-11 "Нева", а также по видеосвязи запустил обход Тольятти в Самарской области.
На церемонию, которая прошла на 155-м километре трассы М-11, президент приехал за рулем Lada
Aura черного цвета, сообщил корреспондент РИА Новости.
"Сегодня в Самарской области
, вот здесь, в Тверской, мы открываем новые участки важнейших дорог России
. Тем самым делаем еще один шаг в укреплении транспортной, экономической связанности регионов, в развитии эффективной логистики и безопасной дорожной сети ", — сказал глава государства.
Он напомнил, что Северный обход Твери ввели в эксплуатацию с опережением графика почти на год, это стало завершающим этапом строительства трассы М-11 "Нева".
Открывая движение по стокилометровому обходу Тольятти
, Путин отметил, что это поможет полнее раскрыть потенциал Поволжья
.
«
"Эта трасса сделает автомобильное движение в регионе более комфортным и безопасным, разгрузит от транспортных заторов дорогу на плотине Жигулевской ГЭС, в целом поможет вполне раскрыть экспортный, логистический, промышленный, туристический потенциал Поволжья", — сказал российский лидер.
Президент назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста всей российской экономики, "они позволяют инвестировать в привлекательность регионов по всем другим направлениям, улучшают качество жизни людей, дают мощный импульс развитию" населенных пунктов, способствуют росту внутреннего туризма.
Также президент выразил уверенность, что компания "Автодор", специалисты которой активно включились в восстановление транспортной инфраструктуры Донбасса
, Запорожской и Херсонской областей, справится с работой в новых регионах.
Общая протяженность Северного обхода Твери — 62,4 километра. На участке четыре полосы движения и четыре транспортные развязки, шесть мостов, 22 путепровода и две площадки отдыха.
Новый участок стал последним элементом для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга
до Казани
. Это 1520 километров по скоростным дорогам без единого светофора и перекрестка. С продлением трассы М-12 до Екатеринбурга
в конце 2024 года бесшовным скоростным движением будут связаны уже порядка 2,4 тысячи километров.
Кроме того, с открытием обхода Твери будет обеспечено скоростное движение по направлению Север — Юг от Санкт-Петербурга до Краснодара
(2120 километров) и Азово-Черноморского побережья через Центральную кольцевую автомобильную дорогу, далее по автодороге М-4 "Дон".
Самое масштабное искусственное сооружение не только второго этапа, но и всего обхода Твери — мост через Волгу. Он стоит на десяти опорах, длина сооружения — 738 метров, а ширина — чуть более 24 метров.
Разрешенная скорость движения по участку в обход Твери — 130 километров в час. С завершением строительства обхода Твери на М-11 время в пути от Санкт-Петербурга до Москвы
сократится на 30-50 минут.
Обход Тольятти — часть транспортного коридора "Европа — Западный Китай" в Самарской области. Строительство участка началось в конце 2019 года.
Новая скоростная автодорога протяженностью 99,7 километра имеет четыре полосы движения. В нее входят 39 мостов и путепроводов, в том числе мост через Волгу длиной 3,7 километра.