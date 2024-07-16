https://ria.ru/20240716/putin-1959957361.html

Путин дал старт движению по новым дорогам в обход Твери и Тольятти

Путин дал старт движению по новым дорогам в обход Твери и Тольятти - РИА Новости, 16.07.2024

Путин дал старт движению по новым дорогам в обход Твери и Тольятти

Владимир Путин дал старт движению по участку Северного обхода Твери на трассе М-11 "Нева", а также по видеосвязи запустил обход Тольятти в Самарской области. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T11:17

2024-07-16T11:17

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ТВЕРЬ, 16 июл — РИА Новости. Владимир Путин дал старт движению по участку Северного обхода Твери на трассе М-11 "Нева", а также по видеосвязи запустил обход Тольятти в Самарской области.На церемонию, которая прошла на 155-м километре трассы М-11, президент приехал за рулем Lada Aura черного цвета, сообщил корреспондент РИА Новости."Сегодня в Самарской области, вот здесь, в Тверской, мы открываем новые участки важнейших дорог России. Тем самым делаем еще один шаг в укреплении транспортной, экономической связанности регионов, в развитии эффективной логистики и безопасной дорожной сети ", — сказал глава государства.Он напомнил, что Северный обход Твери ввели в эксплуатацию с опережением графика почти на год, это стало завершающим этапом строительства трассы М-11 "Нева".Открывая движение по стокилометровому обходу Тольятти, Путин отметил, что это поможет полнее раскрыть потенциал Поволжья."Эта трасса сделает автомобильное движение в регионе более комфортным и безопасным, разгрузит от транспортных заторов дорогу на плотине Жигулевской ГЭС, в целом поможет вполне раскрыть экспортный, логистический, промышленный, туристический потенциал Поволжья", — сказал российский лидер.Президент назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста всей российской экономики, "они позволяют инвестировать в привлекательность регионов по всем другим направлениям, улучшают качество жизни людей, дают мощный импульс развитию" населенных пунктов, способствуют росту внутреннего туризма.Также президент выразил уверенность, что компания "Автодор", специалисты которой активно включились в восстановление транспортной инфраструктуры Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, справится с работой в новых регионах.Северный обход ТвериОбщая протяженность Северного обхода Твери — 62,4 километра. На участке четыре полосы движения и четыре транспортные развязки, шесть мостов, 22 путепровода и две площадки отдыха.Новый участок стал последним элементом для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани. Это 1520 километров по скоростным дорогам без единого светофора и перекрестка. С продлением трассы М-12 до Екатеринбурга в конце 2024 года бесшовным скоростным движением будут связаны уже порядка 2,4 тысячи километров. Кроме того, с открытием обхода Твери будет обеспечено скоростное движение по направлению Север — Юг от Санкт-Петербурга до Краснодара (2120 километров) и Азово-Черноморского побережья через Центральную кольцевую автомобильную дорогу, далее по автодороге М-4 "Дон". Самое масштабное искусственное сооружение не только второго этапа, но и всего обхода Твери — мост через Волгу. Он стоит на десяти опорах, длина сооружения — 738 метров, а ширина — чуть более 24 метров. Разрешенная скорость движения по участку в обход Твери — 130 километров в час. С завершением строительства обхода Твери на М-11 время в пути от Санкт-Петербурга до Москвы сократится на 30-50 минут.Обход ТольяттиОбход Тольятти — часть транспортного коридора "Европа — Западный Китай" в Самарской области. Строительство участка началось в конце 2019 года.Новая скоростная автодорога протяженностью 99,7 километра имеет четыре полосы движения. В нее входят 39 мостов и путепроводов, в том числе мост через Волгу длиной 3,7 километра.

https://ria.ru/20240716/peskov-1959946603.html

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