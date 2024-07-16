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Путин приехал на открытие последнего участка трассы М-11 на Lada Aura - РИА Новости, 16.07.2024
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11:07 16.07.2024 (обновлено: 13:02 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/putin-1959954069.html
Путин приехал на открытие последнего участка трассы М-11 на Lada Aura
Путин приехал на открытие последнего участка трассы М-11 на Lada Aura - РИА Новости, 16.07.2024
Путин приехал на открытие последнего участка трассы М-11 на Lada Aura
Президент России Владимир Путин приехал на открытие участка Северного обхода Твери автодороги M-11 "Нева" за рулем российского автомобиля Lada Aura черного... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T11:07
2024-07-16T13:02
авто
санкт-петербург
владимир путин
казань
тверь
lada aura
экономика
автоваз
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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на открытие участка Северного обхода Твери автодороги M-11 "Нева" за рулем российского автомобиля Lada Aura черного цвета, передает корреспондент РИА Новости.Строительство участка трассы стартовало весной 2022 года, объект вводится с опережением графика на год.Новый участок станет последним элементом для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани.В декабре 2023 года было досрочно открыто движение по первому пусковому комплексу Северного обхода Твери – от села Медное до Бежецкого шоссе. Протяженность этого отрезка составила 33,8 километра.Модель Lada Aura создана на базе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач.Серийное производство Lada Aura начнется на заводе в Тольятти в сентябре. Год назад президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов отмечал, что ее стоимость составит более 2 миллионов рублей.Автомобиль позиционируется как модель для госслужащих, также он подходит для использования в качестве такси комфорт-класса и выше.
https://ria.ru/20240716/peskov-1959947410.html
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Путин на Lada Aura на открытии участка трассы М-11
Путин на Lada Aura на открытии участка трассы М-11
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авто, санкт-петербург, владимир путин, казань, тверь, lada aura, экономика, автоваз, максим соколов, lada vesta
Авто, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Казань, Тверь, Lada Aura, Экономика, АвтоВАЗ, Максим Соколов, Lada Vesta
Путин приехал на открытие последнего участка трассы М-11 на Lada Aura

Путин приехал на открытие участка трассы Москва-Петербург на Lada Aura

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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на открытие участка Северного обхода Твери автодороги M-11 "Нева" за рулем российского автомобиля Lada Aura черного цвета, передает корреспондент РИА Новости.
Строительство участка трассы стартовало весной 2022 года, объект вводится с опережением графика на год.
Новый участок станет последним элементом для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани.
В декабре 2023 года было досрочно открыто движение по первому пусковому комплексу Северного обхода Твери – от села Медное до Бежецкого шоссе. Протяженность этого отрезка составила 33,8 километра.
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Модель Lada Aura создана на базе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач.
Серийное производство Lada Aura начнется на заводе в Тольятти в сентябре. Год назад президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов отмечал, что ее стоимость составит более 2 миллионов рублей.
Автомобиль позиционируется как модель для госслужащих, также он подходит для использования в качестве такси комфорт-класса и выше.
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АвтоСанкт-ПетербургВладимир ПутинКазаньТверьLada AuraЭкономикаАвтоВАЗМаксим СоколовLada Vesta
 
 
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