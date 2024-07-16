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Путин прибыл на участок Северного обхода Твери М-11 "Нева" - РИА Новости, 16.07.2024
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11:01 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/putin-1959950233.html
Путин прибыл на участок Северного обхода Твери М-11 "Нева"
Путин прибыл на участок Северного обхода Твери М-11 "Нева" - РИА Новости, 16.07.2024
Путин прибыл на участок Северного обхода Твери М-11 "Нева"
Президент России Владимир Путин прибыл на участок Северного обхода Твери М-11 "Нева", движение по которому откроется сегодня. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T11:01
2024-07-16T11:01
россия
санкт-петербург
казань
владимир путин
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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на участок Северного обхода Твери М-11 "Нева", движение по которому откроется сегодня. Строительство участка трассы стартовало весной 2022 года, объект вводится с опережением графика на год. Новый участок станет последним элементом для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани. В декабре 2023 года было досрочно открыто движение по первому пусковому комплексу Северного обхода Твери – от села Медное до Бежецкого шоссе. Протяженность этого отрезка составила 33,8 километра.
https://ria.ru/20240716/peskov-1959946603.html
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россия, санкт-петербург, казань, владимир путин
Россия, Санкт-Петербург, Казань, Владимир Путин
Путин прибыл на участок Северного обхода Твери М-11 "Нева"

Путин прибыл на открывающийся сегодня участок Северного обхода Твери М-11 "Нева"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на участок Северного обхода Твери М-11 "Нева", движение по которому откроется сегодня.
Строительство участка трассы стартовало весной 2022 года, объект вводится с опережением графика на год.
Новый участок станет последним элементом для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани.
В декабре 2023 года было досрочно открыто движение по первому пусковому комплексу Северного обхода Твери – от села Медное до Бежецкого шоссе. Протяженность этого отрезка составила 33,8 километра.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Песков назвал участок трассы Северного обхода Твери шикарным
10:47
 
РоссияСанкт-ПетербургКазаньВладимир Путин
 
 
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