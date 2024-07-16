https://ria.ru/20240716/putin-1959950233.html

Путин прибыл на участок Северного обхода Твери М-11 "Нева"

Путин прибыл на участок Северного обхода Твери М-11 "Нева" - РИА Новости, 16.07.2024

Путин прибыл на участок Северного обхода Твери М-11 "Нева"

Президент России Владимир Путин прибыл на участок Северного обхода Твери М-11 "Нева", движение по которому откроется сегодня. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T11:01

2024-07-16T11:01

2024-07-16T11:01

россия

санкт-петербург

казань

владимир путин

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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл на участок Северного обхода Твери М-11 "Нева", движение по которому откроется сегодня. Строительство участка трассы стартовало весной 2022 года, объект вводится с опережением графика на год. Новый участок станет последним элементом для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани. В декабре 2023 года было досрочно открыто движение по первому пусковому комплексу Северного обхода Твери – от села Медное до Бежецкого шоссе. Протяженность этого отрезка составила 33,8 километра.

https://ria.ru/20240716/peskov-1959946603.html

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казань

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россия, санкт-петербург, казань, владимир путин