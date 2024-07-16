Прокурор запросил для экс-мэра Тынды более шести лет колонии
Прокурор запросил для экс-мэра Тынды Михайловой более шести лет колонии
© Фото : Пресс-служба Администрации города ТындыМэр города Тынды Марина Михайлова
© Фото : Пресс-служба Администрации города Тынды
Мэр города Тынды Марина Михайлова. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июл – РИА Новости. Прокурор запросил для экс-мэра Тынды Марины Михайловой, которую судят по обвинению в злоупотреблении полномочиями, более шести лет колонии, сообщила РИА Новости объединенная пресс-служба судов Амурской области.
Во вторник в Тындинском районном суде начались прения по уголовному делу. По версии следствия, в июле 2021 года администрация Тынды заключила муниципальный контракт на ремонт улицы Красная Пресня за 600 миллионов рублей. В декабре 2021 года мэр Тынды приняла и оплатила материалы, поставленные подрядчиком, стоимостью более 130 миллионов. При этом подрядчик работы не выполнил, материал, приобретенный для работ, отсутствовал, считает следствие. В пособничестве экс-мэру обвиняется ее бывший первый заместитель Владимир Плюхин (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ).
«
"Прокурор попросил по пяти эпизодам для Михайловой М. В. 6 лет и 1 месяц лишения свободы со штрафом 450 тысяч рублей. Плюхину В. В. - 3 года лишения свободы. Обоим реально. Прения продолжились. Михайлова считает, что обвинение в отношении нее составлено по надуманным мотивам. Прения адвокатов продолжатся завтра", - рассказал собеседник агентству.
В декабре 2023 года был осуждён за мошенничество руководитель подрядной строительной организации - компании "Карьер-А", сорвавшей ремонт центральной улицы Тынды, сообщала прокуратура региона. Суд приговорил Давида Маргаряна к 7 годам лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Вину в совершении преступления подсудимый не признал, ущерб не возместил. С него взыщут в доход государства свыше 117 миллионов рублей.