https://ria.ru/20240716/prokuror-1960024191.html

Прокурор запросил для экс-мэра Тынды более шести лет колонии

Прокурор запросил для экс-мэра Тынды более шести лет колонии - РИА Новости, 16.07.2024

Прокурор запросил для экс-мэра Тынды более шести лет колонии

Прокурор запросил для экс-мэра Тынды Марины Михайловой, которую судят по обвинению в злоупотреблении полномочиями, более шести лет колонии, сообщила РИА Новости РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T14:29

2024-07-16T14:29

2024-07-16T14:29

происшествия

тында

амурская область

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 июл – РИА Новости. Прокурор запросил для экс-мэра Тынды Марины Михайловой, которую судят по обвинению в злоупотреблении полномочиями, более шести лет колонии, сообщила РИА Новости объединенная пресс-служба судов Амурской области. Во вторник в Тындинском районном суде начались прения по уголовному делу. По версии следствия, в июле 2021 года администрация Тынды заключила муниципальный контракт на ремонт улицы Красная Пресня за 600 миллионов рублей. В декабре 2021 года мэр Тынды приняла и оплатила материалы, поставленные подрядчиком, стоимостью более 130 миллионов. При этом подрядчик работы не выполнил, материал, приобретенный для работ, отсутствовал, считает следствие. В пособничестве экс-мэру обвиняется ее бывший первый заместитель Владимир Плюхин (ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ). "Прокурор попросил по пяти эпизодам для Михайловой М. В. 6 лет и 1 месяц лишения свободы со штрафом 450 тысяч рублей. Плюхину В. В. - 3 года лишения свободы. Обоим реально. Прения продолжились. Михайлова считает, что обвинение в отношении нее составлено по надуманным мотивам. Прения адвокатов продолжатся завтра", - рассказал собеседник агентству. В декабре 2023 года был осуждён за мошенничество руководитель подрядной строительной организации - компании "Карьер-А", сорвавшей ремонт центральной улицы Тынды, сообщала прокуратура региона. Суд приговорил Давида Маргаряна к 7 годам лишения свободы со штрафом в размере 500 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Вину в совершении преступления подсудимый не признал, ущерб не возместил. С него взыщут в доход государства свыше 117 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240716/gendirektor-1960011914.html

https://ria.ru/20240617/zaderzhanie-1953524756.html

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происшествия, тында, амурская область, россия