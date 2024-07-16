https://ria.ru/20240716/peterburg-1960000245.html

В Петербурге нашли тела двух человек с огнестрельными ранениями в голову

В Петербурге нашли тела двух человек с огнестрельными ранениями в голову - РИА Новости, 16.07.2024

В Петербурге нашли тела двух человек с огнестрельными ранениями в голову

Мужчина и женщина с огнестрельными ранениями в голову обнаружены в квартире в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T13:29

2024-07-16T13:29

2024-07-16T13:42

происшествия

жилье

санкт-петербург

россия

пионерский

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мужчина и женщина с огнестрельными ранениями в голову обнаружены в квартире в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале городского главка СК РФ. "Пятнадцатого июля 2024 года в квартире на улице Пионерской города Павловска обнаружены тела мужчины и женщины. В области головы обоих тел были обнаружены огнестрельные ранения, которые, по предварительным данным, могли образоваться при выстреле в упор", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в ходе осмотра квартиры изъят пистолет ПМ, патроны и гильзы. По предварительным сведениям, оружие на погибших не зарегистрировано. Отмечается, что следствие возбудило уголовное дело по статье "Убийство двух лиц".Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и виновных лиц.

https://ria.ru/20240318/ubiystvo-1934120150.html

санкт-петербург

россия

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происшествия, жилье, санкт-петербург, россия, пионерский, следственный комитет россии (ск рф)