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В Петербурге нашли тела двух человек с огнестрельными ранениями в голову
В Петербурге нашли тела двух человек с огнестрельными ранениями в голову - РИА Новости, 16.07.2024
В Петербурге нашли тела двух человек с огнестрельными ранениями в голову
Мужчина и женщина с огнестрельными ранениями в голову обнаружены в квартире в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T13:29
2024-07-16T13:29
2024-07-16T13:42
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Мужчина и женщина с огнестрельными ранениями в голову обнаружены в квартире в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале городского главка СК РФ. "Пятнадцатого июля 2024 года в квартире на улице Пионерской города Павловска обнаружены тела мужчины и женщины. В области головы обоих тел были обнаружены огнестрельные ранения, которые, по предварительным данным, могли образоваться при выстреле в упор", - говорится в сообщении. По данным ведомства, в ходе осмотра квартиры изъят пистолет ПМ, патроны и гильзы. По предварительным сведениям, оружие на погибших не зарегистрировано. Отмечается, что следствие возбудило уголовное дело по статье "Убийство двух лиц".Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и виновных лиц.
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происшествия, жилье, санкт-петербург, россия, пионерский, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Санкт-Петербург, Россия, Пионерский, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге нашли тела двух человек с огнестрельными ранениями в голову
СК: тела женщины и мужчины с простреленными головами нашли в Петербурге