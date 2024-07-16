https://ria.ru/20240716/peschera-1960043498.html

Ученый рассказал о недостатках найденной на Луне пещеры

Ученый рассказал о недостатках найденной на Луне пещеры - РИА Новости, 16.07.2024

Ученый рассказал о недостатках найденной на Луне пещеры

Пещера под поверхностью Луны, обнаруженная американскими и итальянскими учеными, помимо плюсов имеет и недостатки, база в ней была бы очень труднодоступной, а... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T15:30

2024-07-16T15:30

2024-07-16T15:32

космос - риа наука

луна

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максим литвак

российская академия наук

наука

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Пещера под поверхностью Луны, обнаруженная американскими и итальянскими учеными, помимо плюсов имеет и недостатки, база в ней была бы очень труднодоступной, а также ее сложно снабжать ресурсами для жизнедеятельности космонавтов и работы оборудования, рассказал РИА Новости руководитель лаборатории Института космических исследований (ИКИ) РАН Максим Литвак. Ранее в научном журнале Nature была опубликована статья группы ученых из США и Италии, которые обнаружили доказательства существования на Луне пещеры, доступной с поверхности, которая могла бы защитить людей от суровых условий Луны и стать базой для проживания человека. Согласно исследованию, в Море Спокойствия находится яма, которая ведет к пещере шириной около 45 метров и длиной около 77 метров. Пещера находится примерно в 150 метрах под поверхностью. "Что касается минусов, во-первых, все смотрят фильмы приключенческие или ужастики, где люди в пещеру спускаются, и, как правило, это не всегда хорошо заканчивается. Здесь тоже нужно спуститься вниз больше 100 метров, а потом ещё непонятно, как дела пойдут с наклоном. На Земле-то непросто спуститься скалолазам, а здесь нужно в скафандрах еще оборудование затаскивать, туда же не загонишь кучу техники, понадобятся какие-то специальные краны, лебедки, это все не так просто", - сказал Литвак. Кроме того, по его словам, до сих пор непонятно, что может находиться внутри этой пещеры. Не исключено, что она завалена камнями – обломками лавовой породы. Ещё одним ее недостатком ученый назвал отсутствие ресурсов. В частности, там нет воды, которую можно использовать для питья, добычи кислорода для дыхания и водорода в качестве топлива. В то же время он напомнил, что лед находится в приполярных областях Луны, в районе вечно затененных кратеров. Лунные же моря, где расположена обнаруженная пещера и могут находиться такие же, образованные потоками лавы полости, лежат в вулканических областях практически на экваторе Луны. Плюсы же такой пещеры, по словам Литвака, заключаются в том, что она расположена достаточно глубоко и за счёт этого температура в ней стабильна – держится в районе нуля градусов, а не колеблется с перепадом в более чем 200 градусов, как на поверхности. Кроме того, на такую глубину не проникает радиация, являющаяся одним из наиболее опасных факторов перспективных лунных миссий. Литвак также пояснил, что ранее было обнаружено около 200 таких потенциальных пещер, однако именно в данном случае можно с определенной уверенностью сказать, что найдена действительно большая пещера. По словам ученого, его западные коллеги проанализировали данные с камеры высокого разрешения, которая обнаружила яму, и радара, с помощью которого можно "заглянуть" под поверхность. Они исследовали множество разных моделей, и наиболее точная интерпретация говорит о наличии именно такой пещеры.

https://ria.ru/20240109/peregrine-1920255127.html

https://ria.ru/20240627/luna-1955630690.html

https://ria.ru/20240703/luna-1957160096.html

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сша

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, луна, сша, италия, максим литвак, российская академия наук