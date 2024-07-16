Мэр Омска попросил жителей не выходить на набережную из-за ям в асфальте
Мэр Омска Шелест призвал жителей города не гулять по набережной реки Омь
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРека Омь, Комсомольский мост, Омский Государственный Музыкальный Театр
Река Омь, Комсомольский мост, Омский Государственный Музыкальный Театр. Архивное фото
ОМСК, 16 июл - РИА Новости. Мэр Омска Сергей Шелест в своем Telegram-канале призвал жителей города не гулять по центральной набережной реки Омь, где появилось несколько огромных провалов в асфальте.
На набережной Оми в центре города находятся причалы для прогулочных теплоходов. Летом на ней появилось несколько огромных ям, которые сам Шелест назвал "порталами". Он побывал на набережной со своим заместителем Евгением Фоминым и руководителем регионального управления "Росимущества" Владимиром Ершовым. Выяснилось, что администрация города не вправе делать ее ремонт самостоятельно.
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"Ранее гидротехническое сооружение находилось в ведение "Росимущества", теперь ситуация осложняется тем, что оно принадлежит предпринимателю и, пока идут суды по признанию сделки недействительной, собственник не планирует его восстанавливать. Муниципалитет не может участвовать в ремонте причальной стенки, поскольку у нее есть хозяин. На данный момент силами управления дорожного хозяйства и благоустройства провалы в асфальте и плитке огорожены, основные проблемные участки засыпаны песком", - написал мэр.
Владельцу участка набережной направили предписания о необходимости ремонта. Также администрация Омска будет требовать через суд возмещения понесенных городом затрат.
"Конечно, всем нам хочется, чтобы любимое место прогулок вернулось в пешеходный транзит, но пока прошу вас, уважаемые омичи и гости нашего города, воздержаться — нахождение здесь небезопасно", - добавил Шелест.
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