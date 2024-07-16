https://ria.ru/20240716/omsk-1959927905.html

Мэр Омска попросил жителей не выходить на набережную из-за ям в асфальте

Мэр Омска попросил жителей не выходить на набережную из-за ям в асфальте - РИА Новости, 16.07.2024

Мэр Омска попросил жителей не выходить на набережную из-за ям в асфальте

Мэр Омска Сергей Шелест в своем Telegram-канале призвал жителей города не гулять по центральной набережной реки Омь, где появилось несколько огромных провалов в РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T09:15

2024-07-16T09:15

2024-07-16T09:15

общество

омск

евгений фомин

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

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ОМСК, 16 июл - РИА Новости. Мэр Омска Сергей Шелест в своем Telegram-канале призвал жителей города не гулять по центральной набережной реки Омь, где появилось несколько огромных провалов в асфальте. На набережной Оми в центре города находятся причалы для прогулочных теплоходов. Летом на ней появилось несколько огромных ям, которые сам Шелест назвал "порталами". Он побывал на набережной со своим заместителем Евгением Фоминым и руководителем регионального управления "Росимущества" Владимиром Ершовым. Выяснилось, что администрация города не вправе делать ее ремонт самостоятельно. "Ранее гидротехническое сооружение находилось в ведение "Росимущества", теперь ситуация осложняется тем, что оно принадлежит предпринимателю и, пока идут суды по признанию сделки недействительной, собственник не планирует его восстанавливать. Муниципалитет не может участвовать в ремонте причальной стенки, поскольку у нее есть хозяин. На данный момент силами управления дорожного хозяйства и благоустройства провалы в асфальте и плитке огорожены, основные проблемные участки засыпаны песком", - написал мэр.Владельцу участка набережной направили предписания о необходимости ремонта. Также администрация Омска будет требовать через суд возмещения понесенных городом затрат. "Конечно, всем нам хочется, чтобы любимое место прогулок вернулось в пешеходный транзит, но пока прошу вас, уважаемые омичи и гости нашего города, воздержаться — нахождение здесь небезопасно", - добавил Шелест.

https://ria.ru/20240229/aeroport-1930127121.html

омск

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общество, омск, евгений фомин, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)