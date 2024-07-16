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Мэр Омска попросил жителей не выходить на набережную из-за ям в асфальте - РИА Новости, 16.07.2024
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09:15 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/omsk-1959927905.html
Мэр Омска попросил жителей не выходить на набережную из-за ям в асфальте
Мэр Омска попросил жителей не выходить на набережную из-за ям в асфальте - РИА Новости, 16.07.2024
Мэр Омска попросил жителей не выходить на набережную из-за ям в асфальте
Мэр Омска Сергей Шелест в своем Telegram-канале призвал жителей города не гулять по центральной набережной реки Омь, где появилось несколько огромных провалов в РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T09:15
2024-07-16T09:15
общество
омск
евгений фомин
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
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ОМСК, 16 июл - РИА Новости. Мэр Омска Сергей Шелест в своем Telegram-канале призвал жителей города не гулять по центральной набережной реки Омь, где появилось несколько огромных провалов в асфальте. На набережной Оми в центре города находятся причалы для прогулочных теплоходов. Летом на ней появилось несколько огромных ям, которые сам Шелест назвал "порталами". Он побывал на набережной со своим заместителем Евгением Фоминым и руководителем регионального управления "Росимущества" Владимиром Ершовым. Выяснилось, что администрация города не вправе делать ее ремонт самостоятельно. &quot;Ранее гидротехническое сооружение находилось в ведение &quot;Росимущества&quot;, теперь ситуация осложняется тем, что оно принадлежит предпринимателю и, пока идут суды по признанию сделки недействительной, собственник не планирует его восстанавливать. Муниципалитет не может участвовать в ремонте причальной стенки, поскольку у нее есть хозяин. На данный момент силами управления дорожного хозяйства и благоустройства провалы в асфальте и плитке огорожены, основные проблемные участки засыпаны песком&quot;, - написал мэр.Владельцу участка набережной направили предписания о необходимости ремонта. Также администрация Омска будет требовать через суд возмещения понесенных городом затрат. "Конечно, всем нам хочется, чтобы любимое место прогулок вернулось в пешеходный транзит, но пока прошу вас, уважаемые омичи и гости нашего города, воздержаться — нахождение здесь небезопасно", - добавил Шелест.
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общество, омск, евгений фомин, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Общество, Омск, Евгений Фомин, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Мэр Омска попросил жителей не выходить на набережную из-за ям в асфальте

Мэр Омска Шелест призвал жителей города не гулять по набережной реки Омь

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРека Омь, Комсомольский мост, Омский Государственный Музыкальный Театр
Река Омь, Комсомольский мост, Омский Государственный Музыкальный Театр - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Река Омь, Комсомольский мост, Омский Государственный Музыкальный Театр. Архивное фото
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ОМСК, 16 июл - РИА Новости. Мэр Омска Сергей Шелест в своем Telegram-канале призвал жителей города не гулять по центральной набережной реки Омь, где появилось несколько огромных провалов в асфальте.
На набережной Оми в центре города находятся причалы для прогулочных теплоходов. Летом на ней появилось несколько огромных ям, которые сам Шелест назвал "порталами". Он побывал на набережной со своим заместителем Евгением Фоминым и руководителем регионального управления "Росимущества" Владимиром Ершовым. Выяснилось, что администрация города не вправе делать ее ремонт самостоятельно.
«

"Ранее гидротехническое сооружение находилось в ведение "Росимущества", теперь ситуация осложняется тем, что оно принадлежит предпринимателю и, пока идут суды по признанию сделки недействительной, собственник не планирует его восстанавливать. Муниципалитет не может участвовать в ремонте причальной стенки, поскольку у нее есть хозяин. На данный момент силами управления дорожного хозяйства и благоустройства провалы в асфальте и плитке огорожены, основные проблемные участки засыпаны песком", - написал мэр.

Владельцу участка набережной направили предписания о необходимости ремонта. Также администрация Омска будет требовать через суд возмещения понесенных городом затрат.
"Конечно, всем нам хочется, чтобы любимое место прогулок вернулось в пешеходный транзит, но пока прошу вас, уважаемые омичи и гости нашего города, воздержаться — нахождение здесь небезопасно", - добавил Шелест.
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ОбществоОмскЕвгений ФоминФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
 
 
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