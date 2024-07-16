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В Карачаево-Черкесии ввели графики ограничения потребления энергии - РИА Новости, 16.07.2024
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21:00 16.07.2024 (обновлено: 21:09 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/ogranicheniya-1960121382.html
В Карачаево-Черкесии ввели графики ограничения потребления энергии
В Карачаево-Черкесии ввели графики ограничения потребления энергии - РИА Новости, 16.07.2024
В Карачаево-Черкесии ввели графики ограничения потребления энергии
Временные графики ограничения потребления электроэнергии введены в Карачаево-Черкесии после сбоя на Ростовской АЭС, сообщил глава региона Рашид Темрезов. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T21:00
2024-07-16T21:09
карачаево-черкесская республика (кчр)
россия
рашид темрезов
ростовская аэс
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
ставропольский край
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НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Временные графики ограничения потребления электроэнергии введены в Карачаево-Черкесии после сбоя на Ростовской АЭС, сообщил глава региона Рашид Темрезов.Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС."Сегодня произошел сбой генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. В связи с этим в ряде регионов, в том числе в Карачаево-Черкесии ведены временные графики ограничения потребления", - написал Темрезов в своем Telegram-канале.По его словам, по мере естественного снижения потребления относительно дневного максимума, объем ограничения будет снижаться – энергоснабжение будет восстановлено. "Ориентировочно восстановление обратной подачи электроэнергии потребителям запланировано после 22.00", - добавил глава региона.Он отметил, что держит ситуацию на личном контроле.Ранее сообщалось, что графики временного отключения электроэнергии ввели в Ставропольском крае, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.
https://ria.ru/20240716/minenergo-1960065288.html
россия
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карачаево-черкесская республика (кчр), россия, рашид темрезов, ростовская аэс, министерство энергетики рф (минэнерго россии), ставропольский край
Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Россия, Рашид Темрезов, Ростовская АЭС, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Ставропольский край
В Карачаево-Черкесии ввели графики ограничения потребления энергии

В КЧР ввели графики ограничения потребления энергии после сбоя на Ростовской АЭС

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВысоковольтная ЛЭП
Высоковольтная ЛЭП - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Временные графики ограничения потребления электроэнергии введены в Карачаево-Черкесии после сбоя на Ростовской АЭС, сообщил глава региона Рашид Темрезов.
Ранее во вторник Минэнерго РФ сообщило, что ограничения энергопотребления на 1,5 ГВт введены в энергосистеме юга РФ из-за сбоя в работе генерирующего оборудования Ростовской АЭС.
«
"Сегодня произошел сбой генерирующего оборудования на Ростовской АЭС. В связи с этим в ряде регионов, в том числе в Карачаево-Черкесии ведены временные графики ограничения потребления", - написал Темрезов в своем Telegram-канале.
По его словам, по мере естественного снижения потребления относительно дневного максимума, объем ограничения будет снижаться – энергоснабжение будет восстановлено. "Ориентировочно восстановление обратной подачи электроэнергии потребителям запланировано после 22.00", - добавил глава региона.
Он отметил, что держит ситуацию на личном контроле.
Ранее сообщалось, что графики временного отключения электроэнергии ввели в Ставропольском крае, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.
Ростовская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
На юге России ввели временные ограничения энергопотребления
Вчера, 16:36
 
Карачаево-Черкесская республика (КЧР)РоссияРашид ТемрезовРостовская АЭСМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Ставропольский край
 
 
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