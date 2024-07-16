https://ria.ru/20240716/obkhod-1959953171.html
Путин рассказал о важности открытия северного обхода Твери
Путин рассказал о важности открытия северного обхода Твери - РИА Новости, 16.07.2024
Путин рассказал о важности открытия северного обхода Твери
Дорога между Москвой и Санкт-Петербургом станет быстрее на час с открытием Северного обхода Твери, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T11:04
2024-07-16T11:04
2024-07-16T11:30
тверь
санкт-петербург
экономика
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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Дорога между Москвой и Санкт-Петербургом станет быстрее на час с открытием Северного обхода Твери, сообщил президент РФ Владимир Путин."Мы с коллегой разговаривали, у меня где-то в справках было, что на 30 минут дорога будет быстрее между Москвой и Петербургом, но вот он говорит, что на час, где-то на 50 минут - а это уже заметно", - сказал Путин на 155-м километре трассы М-11 "Нева", где президент принимает участие в церемонии открытия Северного обхода Твери и обхода Тольятти.
https://ria.ru/20240716/peskov-1959946603.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверь, санкт-петербург, экономика
Тверь, Санкт-Петербург, Экономика
Путин рассказал о важности открытия северного обхода Твери
Путин: северный обход Твери сократит дорогу между Москвой и Петербургом на час