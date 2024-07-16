https://ria.ru/20240716/obkhod-1959953171.html

Путин рассказал о важности открытия северного обхода Твери

Путин рассказал о важности открытия северного обхода Твери - РИА Новости, 16.07.2024

Путин рассказал о важности открытия северного обхода Твери

Дорога между Москвой и Санкт-Петербургом станет быстрее на час с открытием Северного обхода Твери, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T11:04

2024-07-16T11:04

2024-07-16T11:30

тверь

санкт-петербург

экономика

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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Дорога между Москвой и Санкт-Петербургом станет быстрее на час с открытием Северного обхода Твери, сообщил президент РФ Владимир Путин."Мы с коллегой разговаривали, у меня где-то в справках было, что на 30 минут дорога будет быстрее между Москвой и Петербургом, но вот он говорит, что на час, где-то на 50 минут - а это уже заметно", - сказал Путин на 155-м километре трассы М-11 "Нева", где президент принимает участие в церемонии открытия Северного обхода Твери и обхода Тольятти.

https://ria.ru/20240716/peskov-1959946603.html

тверь

санкт-петербург

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тверь, санкт-петербург, экономика