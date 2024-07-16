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Путин рассказал о важности открытия северного обхода Твери - РИА Новости, 16.07.2024
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11:04 16.07.2024 (обновлено: 11:30 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/obkhod-1959953171.html
Путин рассказал о важности открытия северного обхода Твери
Путин рассказал о важности открытия северного обхода Твери - РИА Новости, 16.07.2024
Путин рассказал о важности открытия северного обхода Твери
Дорога между Москвой и Санкт-Петербургом станет быстрее на час с открытием Северного обхода Твери, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T11:04
2024-07-16T11:30
тверь
санкт-петербург
экономика
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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Дорога между Москвой и Санкт-Петербургом станет быстрее на час с открытием Северного обхода Твери, сообщил президент РФ Владимир Путин."Мы с коллегой разговаривали, у меня где-то в справках было, что на 30 минут дорога будет быстрее между Москвой и Петербургом, но вот он говорит, что на час, где-то на 50 минут - а это уже заметно", - сказал Путин на 155-м километре трассы М-11 "Нева", где президент принимает участие в церемонии открытия Северного обхода Твери и обхода Тольятти.
https://ria.ru/20240716/peskov-1959946603.html
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тверь, санкт-петербург, экономика
Тверь, Санкт-Петербург, Экономика
Путин рассказал о важности открытия северного обхода Твери

Путин: северный обход Твери сократит дорогу между Москвой и Петербургом на час

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиСеверный обход Твери
Северный обход Твери - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Северный обход Твери. Архивное фото
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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Дорога между Москвой и Санкт-Петербургом станет быстрее на час с открытием Северного обхода Твери, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Мы с коллегой разговаривали, у меня где-то в справках было, что на 30 минут дорога будет быстрее между Москвой и Петербургом, но вот он говорит, что на час, где-то на 50 минут - а это уже заметно", - сказал Путин на 155-м километре трассы М-11 "Нева", где президент принимает участие в церемонии открытия Северного обхода Твери и обхода Тольятти.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Песков назвал участок трассы Северного обхода Твери шикарным
10:47
 
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