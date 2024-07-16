Оппозиция заявила о нарастающей милитаризации Молдавии
Лидер оппозиционной партии Лунгу: милитаризация Молдавии набирает обороты
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 16 июл - РИА Новости. Милитаризация Молдавии набирает обороты, несмотря на то, что власти твердят о нейтральном статусе республики, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу.
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"Большинство наших граждан уверены, что нейтральный статус — лучшая защита страны. Последний опрос вновь показал и то, что люди в Молдавии против вступления в НАТО. Они не хотят никаких военных союзов и альянсов. Но у (президента Молдавии) Майи Санду и ее хозяев свои планы и на мнение граждан им откровенно плевать. Поэтому милитаризация страны только нарастает", - написал Лунгу в своем Telegram-канале.
Он отметил, что военный бюджет страны постоянно растет, учения и тренировки проходят одна за другой. Армия Молдавии участвует в натовских мероприятиях и миссиях, к примеру в Косове, Ливане, Сомали, Боснии и Герцеговине. Также Лунгу выразил опасение, что очередной лот военной техники из США будет использован для подготовки молдавских солдат к участию в "чужих войнах". "И пусть никого не вводят в заблуждение заявления Санду о нейтралитете и мире. Это фальшь, которой президент пудрит нам мозги перед выборами. Как удав, она гипнотизирует жертву перед тем, как проглотить", - добавил Лунгу.
Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.