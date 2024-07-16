https://ria.ru/20240716/moldavija-1960062789.html

Оппозиция заявила о нарастающей милитаризации Молдавии

Оппозиция заявила о нарастающей милитаризации Молдавии - РИА Новости, 16.07.2024

Оппозиция заявила о нарастающей милитаризации Молдавии

Милитаризация Молдавии набирает обороты, несмотря на то, что власти твердят о нейтральном статусе республики, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T16:31

2024-07-16T16:31

2024-07-16T16:45

в мире

молдавия

сша

косово

майя санду

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg

КИШИНЕВ, 16 июл - РИА Новости. Милитаризация Молдавии набирает обороты, несмотря на то, что власти твердят о нейтральном статусе республики, заявил лидер оппозиционной партии "Шанс" Алексей Лунгу. "Большинство наших граждан уверены, что нейтральный статус — лучшая защита страны. Последний опрос вновь показал и то, что люди в Молдавии против вступления в НАТО. Они не хотят никаких военных союзов и альянсов. Но у (президента Молдавии) Майи Санду и ее хозяев свои планы и на мнение граждан им откровенно плевать. Поэтому милитаризация страны только нарастает", - написал Лунгу в своем Telegram-канале. Он отметил, что военный бюджет страны постоянно растет, учения и тренировки проходят одна за другой. Армия Молдавии участвует в натовских мероприятиях и миссиях, к примеру в Косове, Ливане, Сомали, Боснии и Герцеговине. Также Лунгу выразил опасение, что очередной лот военной техники из США будет использован для подготовки молдавских солдат к участию в "чужих войнах". "И пусть никого не вводят в заблуждение заявления Санду о нейтралитете и мире. Это фальшь, которой президент пудрит нам мозги перед выборами. Как удав, она гипнотизирует жертву перед тем, как проглотить", - добавил Лунгу. Согласно молдавской конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.

https://ria.ru/20240715/moldavija-1959855396.html

https://ria.ru/20240715/eks-genprokuror-1959773887.html

молдавия

сша

косово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, молдавия, сша, косово, майя санду, нато