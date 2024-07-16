В Турции отметили преимущество заявки "Росатома" на строительство новой АЭС
Минэнерго Турции: у заявки "Росатома" на строительство 2-й АЭС есть преимущество
Строительство АЭС "Аккую" в Турции. Архивное фото
СТАМБУЛ, 16 июл - РИА Новости. Заявка "Росатома" на строительство второй турецкой АЭС в Синопе выглядит предпочтительнее конкурентов, считает министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар.
Байрактар заявил в интервью агентству Bloomberg, что опыт "Росатома" в строительстве АЭС "Аккую" выгодно отличает компанию среди других потенциальных кандидатов.
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"Это основная причина, почему они так заинтересованы в проекте, в этом смысле я и многие другие считаем, что они ("Росатом") вырвались вперед", - заявил Байрактар агентству.
Он отметил, что у компании есть опыт и инвестиции в Турции.
Байрактар сообщил, что по проекту третьей АЭС во Фракии на западе Турции ведутся переговоры с КНР, а с США Анкара обсуждает возведение малых модульных реакторов. В частности, в Турции ожидают с визитом в конце июля представителей компании Westinghouse Electric Co., которые намерены обсудить проекты с ММР, сообщил министр.
Байрактар отметил, что власти планируют довести выработку электроэнергии за счет АЭС до 20 ГВт к 2050 году, но данная цель может быть достигнута уже к 2040 году в случае, если все три АЭС будут задействованы в энергосистеме.
Турция намерена довести долю местных инвестиций в проекте второй АЭС как минимум до 50%, заявил ранее глава Ассоциации атомной промышленности Турции Али Каан Чифтчи.
"Росатом" обсуждает с Турцией потребность страны не только в больших, но и в малых АЭС, заявил в марте первый заместитель госкорпорации по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров.
Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил о готовности участвовать в тендере и на строительство третьей АЭС в Турции, госкорпорация не боится конкуренции. По второй АЭС в Синопе, строительство которой Турция, по словам Лихачева, также доверила России, "Росатом" и турецкое минэнерго сейчас ведут переговоры.
Сооружение с участием России первой в Турции АЭС "Аккую" идет четко по графику, строительная готовность её энергоблока №1 превышает 90%.