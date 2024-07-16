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В Турции отметили преимущество заявки "Росатома" на строительство новой АЭС - РИА Новости, 16.07.2024
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15:03 16.07.2024 (обновлено: 15:04 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/minenergo-1960035037.html
В Турции отметили преимущество заявки "Росатома" на строительство новой АЭС
В Турции отметили преимущество заявки "Росатома" на строительство новой АЭС - РИА Новости, 16.07.2024
В Турции отметили преимущество заявки "Росатома" на строительство новой АЭС
Заявка "Росатома" на строительство второй турецкой АЭС в Синопе выглядит предпочтительнее конкурентов, считает министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T15:03
2024-07-16T15:04
цены на нефть
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синоп (провинция)
анкара (провинция)
алексей лихачев
кирилл комаров
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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СТАМБУЛ, 16 июл - РИА Новости. Заявка "Росатома" на строительство второй турецкой АЭС в Синопе выглядит предпочтительнее конкурентов, считает министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар. Байрактар заявил в интервью агентству Bloomberg, что опыт "Росатома" в строительстве АЭС "Аккую" выгодно отличает компанию среди других потенциальных кандидатов. "Это основная причина, почему они так заинтересованы в проекте, в этом смысле я и многие другие считаем, что они ("Росатом") вырвались вперед", - заявил Байрактар агентству. Он отметил, что у компании есть опыт и инвестиции в Турции. Министр напомнил, что Анкара ведет переговоры по АЭС в Синопе также с Сеулом. Он отметил, что данная АЭС может стать совместным проектом государственного и частного сектора, а на работы по лицензированию уйдет два-три года. Байрактар сообщил, что по проекту третьей АЭС во Фракии на западе Турции ведутся переговоры с КНР, а с США Анкара обсуждает возведение малых модульных реакторов. В частности, в Турции ожидают с визитом в конце июля представителей компании Westinghouse Electric Co., которые намерены обсудить проекты с ММР, сообщил министр. Байрактар отметил, что власти планируют довести выработку электроэнергии за счет АЭС до 20 ГВт к 2050 году, но данная цель может быть достигнута уже к 2040 году в случае, если все три АЭС будут задействованы в энергосистеме. Турция намерена довести долю местных инвестиций в проекте второй АЭС как минимум до 50%, заявил ранее глава Ассоциации атомной промышленности Турции Али Каан Чифтчи. "Росатом" обсуждает с Турцией потребность страны не только в больших, но и в малых АЭС, заявил в марте первый заместитель госкорпорации по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров. Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил о готовности участвовать в тендере и на строительство третьей АЭС в Турции, госкорпорация не боится конкуренции. По второй АЭС в Синопе, строительство которой Турция, по словам Лихачева, также доверила России, "Росатом" и турецкое минэнерго сейчас ведут переговоры. Сооружение с участием России первой в Турции АЭС "Аккую" идет четко по графику, строительная готовность её энергоблока №1 превышает 90%.
https://ria.ru/20240709/ssha-1958363950.html
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синоп (провинция)
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96
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цены на нефть, турция, синоп (провинция), анкара (провинция), алексей лихачев, кирилл комаров, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "аккую", westinghouse electric, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Цены на нефть, Турция, Синоп (провинция), Анкара (провинция), Алексей Лихачев, Кирилл Комаров, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Аккую", Westinghouse Electric, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В Турции отметили преимущество заявки "Росатома" на строительство новой АЭС

Минэнерго Турции: у заявки "Росатома" на строительство 2-й АЭС есть преимущество

© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.Строительство АЭС "Аккую" в Турции
Строительство АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.
Строительство АЭС "Аккую" в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 16 июл - РИА Новости. Заявка "Росатома" на строительство второй турецкой АЭС в Синопе выглядит предпочтительнее конкурентов, считает министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар.
Байрактар заявил в интервью агентству Bloomberg, что опыт "Росатома" в строительстве АЭС "Аккую" выгодно отличает компанию среди других потенциальных кандидатов.
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"Это основная причина, почему они так заинтересованы в проекте, в этом смысле я и многие другие считаем, что они ("Росатом") вырвались вперед", - заявил Байрактар агентству.
Он отметил, что у компании есть опыт и инвестиции в Турции.
Министр напомнил, что Анкара ведет переговоры по АЭС в Синопе также с Сеулом. Он отметил, что данная АЭС может стать совместным проектом государственного и частного сектора, а на работы по лицензированию уйдет два-три года.
Байрактар сообщил, что по проекту третьей АЭС во Фракии на западе Турции ведутся переговоры с КНР, а с США Анкара обсуждает возведение малых модульных реакторов. В частности, в Турции ожидают с визитом в конце июля представителей компании Westinghouse Electric Co., которые намерены обсудить проекты с ММР, сообщил министр.
Байрактар отметил, что власти планируют довести выработку электроэнергии за счет АЭС до 20 ГВт к 2050 году, но данная цель может быть достигнута уже к 2040 году в случае, если все три АЭС будут задействованы в энергосистеме.
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Турция намерена довести долю местных инвестиций в проекте второй АЭС как минимум до 50%, заявил ранее глава Ассоциации атомной промышленности Турции Али Каан Чифтчи.
"Росатом" обсуждает с Турцией потребность страны не только в больших, но и в малых АЭС, заявил в марте первый заместитель госкорпорации по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров.
Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил о готовности участвовать в тендере и на строительство третьей АЭС в Турции, госкорпорация не боится конкуренции. По второй АЭС в Синопе, строительство которой Турция, по словам Лихачева, также доверила России, "Росатом" и турецкое минэнерго сейчас ведут переговоры.
Сооружение с участием России первой в Турции АЭС "Аккую" идет четко по графику, строительная готовность её энергоблока №1 превышает 90%.
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Цены на нефтьТурцияСиноп (провинция)Анкара (провинция)Алексей ЛихачевКирилл КомаровГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС "Аккую"Westinghouse ElectricМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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