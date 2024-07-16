https://ria.ru/20240716/mask-1959911424.html

СМИ: Маск планирует спонсировать политический комитет в поддержку Трампа

СМИ: Маск планирует спонсировать политический комитет в поддержку Трампа - РИА Новости, 16.07.2024

СМИ: Маск планирует спонсировать политический комитет в поддержку Трампа

Американский предприниматель Илон Маск планирует выделять 45 миллионов долларов США в месяц новому политическому комитету в поддержку предвыборной кампании... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T04:07

2024-07-16T04:07

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск планирует выделять 45 миллионов долларов США в месяц новому политическому комитету в поддержку предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники. "По словам осведомленных источников, Илон Маск заявил, что планирует выделять около 45 миллионов долларов в месяц новому суперкомитету политических действий, поддерживающему президентскую кампанию бывшего президента Дональда Трампа", - пишет издание. По словам одного из источников, сформированный в июне комитет под названием America PAC сосредоточен на регистрации избирателей, в его работу в колеблющихся штатах также войдет убеждение голосовать досрочно и запрашивать бюллетени по почте. Другими спонсорами комитета будут компания Palantir Technologies, а также бывший посол США в Канаде Келли Крафт и ее муж Джо Крафт, который является генеральным директором угледобывающей компании Alliance Resource Partners.

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сша, канада, в мире, илон маск, дональд трамп, келли крафт