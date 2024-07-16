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СМИ: Маск планирует спонсировать политический комитет в поддержку Трампа - РИА Новости, 16.07.2024
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04:07 16.07.2024 (обновлено: 04:43 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/mask-1959911424.html
СМИ: Маск планирует спонсировать политический комитет в поддержку Трампа
СМИ: Маск планирует спонсировать политический комитет в поддержку Трампа - РИА Новости, 16.07.2024
СМИ: Маск планирует спонсировать политический комитет в поддержку Трампа
Американский предприниматель Илон Маск планирует выделять 45 миллионов долларов США в месяц новому политическому комитету в поддержку предвыборной кампании... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T04:07
2024-07-16T04:43
сша
канада
в мире
илон маск
дональд трамп
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск планирует выделять 45 миллионов долларов США в месяц новому политическому комитету в поддержку предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники. "По словам осведомленных источников, Илон Маск заявил, что планирует выделять около 45 миллионов долларов в месяц новому суперкомитету политических действий, поддерживающему президентскую кампанию бывшего президента Дональда Трампа", - пишет издание. По словам одного из источников, сформированный в июне комитет под названием America PAC сосредоточен на регистрации избирателей, в его работу в колеблющихся штатах также войдет убеждение голосовать досрочно и запрашивать бюллетени по почте. Другими спонсорами комитета будут компания Palantir Technologies, а также бывший посол США в Канаде Келли Крафт и ее муж Джо Крафт, который является генеральным директором угледобывающей компании Alliance Resource Partners.
https://ria.ru/20240716/ramasvami-1959904424.html
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сша, канада, в мире, илон маск, дональд трамп, келли крафт
США, Канада, В мире, Илон Маск, Дональд Трамп, Келли Крафт
СМИ: Маск планирует спонсировать политический комитет в поддержку Трампа

WSJ: Маск планирует выделять $45 миллионов в месяц комитету в поддержку Трампа

© AP Photo / Jae C. HongИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск планирует выделять 45 миллионов долларов США в месяц новому политическому комитету в поддержку предвыборной кампании экс-президента США Дональда Трампа, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.
«
"По словам осведомленных источников, Илон Маск заявил, что планирует выделять около 45 миллионов долларов в месяц новому суперкомитету политических действий, поддерживающему президентскую кампанию бывшего президента Дональда Трампа", - пишет издание.
По словам одного из источников, сформированный в июне комитет под названием America PAC сосредоточен на регистрации избирателей, в его работу в колеблющихся штатах также войдет убеждение голосовать досрочно и запрашивать бюллетени по почте.
Другими спонсорами комитета будут компания Palantir Technologies, а также бывший посол США в Канаде Келли Крафт и ее муж Джо Крафт, который является генеральным директором угледобывающей компании Alliance Resource Partners.
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СШАКанадаВ миреИлон МаскДональд ТрампКелли Крафт
 
 
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