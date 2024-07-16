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Марочко сообщил о гибели боевиков ВСУ после отравления едой от волонтеров - РИА Новости, 16.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:38 16.07.2024 (обновлено: 07:43 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/marochko-1959919793.html
Марочко сообщил о гибели боевиков ВСУ после отравления едой от волонтеров
Марочко сообщил о гибели боевиков ВСУ после отравления едой от волонтеров - РИА Новости, 16.07.2024
Марочко сообщил о гибели боевиков ВСУ после отравления едой от волонтеров
Украинские военнослужащие на нескольких участках фронта отравились после употребления минеральной воды и консервов, поставленных украинскими волонтерами, в... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T07:38
2024-07-16T07:43
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Украинские военнослужащие на нескольких участках фронта отравились после употребления минеральной воды и консервов, поставленных украинскими волонтерами, в частности, в харьковском селе зафиксированы летальные случаи, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Стало известно, что в районе населённого пункта Часов Яр взвод украинских боевиков получил серьёзные отравления из-за употребления минеральной газированной воды, поставленной волонтерами", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. По его словам, зафиксированы факты отравления украинских военнослужащих и на харьковском направлении, в районе населенного пункта Липцы. Там бойцы ВСУ скончались после отравления консервами, которые также привезли украинские волонтеры. "Под Липцами зафиксировано несколько летальных случаев после употребления привезенных частниками мясных консервов. СБУ занялась расследованием всех этих случаев, однако никаких фактов, указывающих на РФ, выявить не удалось", - рассказал эксперт. Эксперт отметил, что в связи с нехваткой в ВСУ питьевой воды и продуктов питания украинское командование приветствует, что волонтеры частично перекрывают эти потребности.
https://ria.ru/20240622/mobilizatsiya-1954676446.html
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Россия, В мире
Марочко сообщил о гибели боевиков ВСУ после отравления едой от волонтеров

Марочко: в харьковском селе боевики ВСУ погибли от отравления консервами

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Украинские военнослужащие на нескольких участках фронта отравились после употребления минеральной воды и консервов, поставленных украинскими волонтерами, в частности, в харьковском селе зафиксированы летальные случаи, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"Стало известно, что в районе населённого пункта Часов Яр взвод украинских боевиков получил серьёзные отравления из-за употребления минеральной газированной воды, поставленной волонтерами", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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По его словам, зафиксированы факты отравления украинских военнослужащих и на харьковском направлении, в районе населенного пункта Липцы. Там бойцы ВСУ скончались после отравления консервами, которые также привезли украинские волонтеры.
"Под Липцами зафиксировано несколько летальных случаев после употребления привезенных частниками мясных консервов. СБУ занялась расследованием всех этих случаев, однако никаких фактов, указывающих на РФ, выявить не удалось", - рассказал эксперт.
Эксперт отметил, что в связи с нехваткой в ВСУ питьевой воды и продуктов питания украинское командование приветствует, что волонтеры частично перекрывают эти потребности.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныРоссияВ мире
 
 
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