https://ria.ru/20240716/istochnik-1959962158.html
Источник раскрыл детали дела о мошенничестве с формой для Росгвардии
Источник раскрыл детали дела о мошенничестве с формой для Росгвардии - РИА Новости, 16.07.2024
Источник раскрыл детали дела о мошенничестве с формой для Росгвардии
Игорь Шальнов, гендиректор ООО "Спецшвейснаб", которое занималось производством обмундирования для Росгвардии, не признает вину по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T11:30
2024-07-16T11:30
2024-07-16T11:30
происшествия
балашиха
московская область (подмосковье)
сергей милейко
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
московский гарнизонный военный суд
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Игорь Шальнов, гендиректор ООО "Спецшвейснаб", которое занималось производством обмундирования для Росгвардии, не признает вину по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом следствия. Ранее в Московский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу поступило дело в отношении бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко и Шальнова. По данным следствия, они вступили в преступный сговор, из-за чего обмундирование поставлялось Росгвардии по завышенным ценам - всего обвиняемые обогатились почти на 400 миллионов рублей. "Шальнов вину не признает", - сказал собеседник агентства. Реутовский гарнизонный военный суд летом 2021 года приговорил Милейко к 6 годам колонии за мошенничество с недвижимостью с ущербом почти на 10 миллионов рублей. Также его лишили звания генерал-лейтенант запаса и оштрафовали на 600 тысяч рублей. Второй фигурант, бывший начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии имени Дзержинского Кирилл Прокудин, приговорен к четырем годам колонии. Как следует из приговора, Милейко разработал преступный план и привлек для его реализации Прокудина. Благодаря афере супруга Милейко по заниженной стоимости приобрела нежилое помещение в ведомственном доме в Балашихе - "Коммерсант" писал, что она открыла в нем парикмахерскую. Ущерб от аферы управлению Росимущества по Московской области составил 9 миллионов 776 тысяч рублей. Милейко был задержан в декабре 2020 года. В Росгвардии отмечали, что он был освобожден от должности еще летом 2019 года после служебной проверки.
https://ria.ru/20231226/arest-1918311189.html
https://ria.ru/20240715/rassledovanie-1959707570.html
https://ria.ru/20240716/delo-1959925627.html
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происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), сергей милейко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), московский гарнизонный военный суд, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Происшествия, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Сергей Милейко, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Московский гарнизонный военный суд, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Источник раскрыл детали дела о мошенничестве с формой для Росгвардии
Гендиректор производителя формы для Росгвардии не признает вину в мошенничестве