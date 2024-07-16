https://ria.ru/20240716/istochnik-1959962158.html

Источник раскрыл детали дела о мошенничестве с формой для Росгвардии

Источник раскрыл детали дела о мошенничестве с формой для Росгвардии - РИА Новости, 16.07.2024

Источник раскрыл детали дела о мошенничестве с формой для Росгвардии

Игорь Шальнов, гендиректор ООО "Спецшвейснаб", которое занималось производством обмундирования для Росгвардии, не признает вину по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T11:30

2024-07-16T11:30

2024-07-16T11:30

происшествия

балашиха

московская область (подмосковье)

сергей милейко

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

московский гарнизонный военный суд

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Игорь Шальнов, гендиректор ООО "Спецшвейснаб", которое занималось производством обмундирования для Росгвардии, не признает вину по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом следствия. Ранее в Московский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу поступило дело в отношении бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко и Шальнова. По данным следствия, они вступили в преступный сговор, из-за чего обмундирование поставлялось Росгвардии по завышенным ценам - всего обвиняемые обогатились почти на 400 миллионов рублей. "Шальнов вину не признает", - сказал собеседник агентства. Реутовский гарнизонный военный суд летом 2021 года приговорил Милейко к 6 годам колонии за мошенничество с недвижимостью с ущербом почти на 10 миллионов рублей. Также его лишили звания генерал-лейтенант запаса и оштрафовали на 600 тысяч рублей. Второй фигурант, бывший начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии имени Дзержинского Кирилл Прокудин, приговорен к четырем годам колонии. Как следует из приговора, Милейко разработал преступный план и привлек для его реализации Прокудина. Благодаря афере супруга Милейко по заниженной стоимости приобрела нежилое помещение в ведомственном доме в Балашихе - "Коммерсант" писал, что она открыла в нем парикмахерскую. Ущерб от аферы управлению Росимущества по Московской области составил 9 миллионов 776 тысяч рублей. Милейко был задержан в декабре 2020 года. В Росгвардии отмечали, что он был освобожден от должности еще летом 2019 года после служебной проверки.

https://ria.ru/20231226/arest-1918311189.html

https://ria.ru/20240715/rassledovanie-1959707570.html

https://ria.ru/20240716/delo-1959925627.html

балашиха

московская область (подмосковье)

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происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), сергей милейко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), московский гарнизонный военный суд, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)