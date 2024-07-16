https://ria.ru/20240716/initsiativy-1960058594.html

Инициативы на "Архипелаге" предложат в нацмодель условий ведения бизнеса

Инициативы на "Архипелаге" предложат в нацмодель условий ведения бизнеса - РИА Новости, 16.07.2024

Инициативы на "Архипелаге" предложат в нацмодель условий ведения бизнеса

В рамках трека Агентства стратегических инициатив (АСИ) на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" состоялась стратегическая сессия "Эффективная и... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T16:14

2024-07-16T16:14

2024-07-16T16:14

проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"

россия

сахалинская область

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В рамках трека Агентства стратегических инициатив (АСИ) на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" состоялась стратегическая сессия "Эффективная и конкурентная экономика", посвященная созданию благоприятного инвестиционного климата и выработке предложений к показателям нового нацпроекта, а также к национальной модели целевых условий ведения бизнеса, которая формируется по поручению президента, сообщает пресс-служба АСИ. В сессии приняли участие заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев, представители министерств, ведомств и институтов развития Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, Татарстана, Башкортостана, Камчатского края, Приморья, Челябинской области и других регионов России. По данным пресс-службы, представители региональных властей делились опытом по работе с инвесторами, улучшению инвестклимата. А представители бизнеса оценивали идеи, представленные регионами, и дополняли новыми инициативами. Эксперты представили предложения по совершенствованию механизма "взращивания" малого и среднего бизнеса, юридическому оформлению семейного предпринимательства. В рамках сессии представители региональных органов исполнительной власти, экспертного и предпринимательского сообщества совместно с Агентством стратегических инициатив выявили проблемные зоны, с которыми сталкиваются предприниматели при ведении бизнеса: необходимость актуализации градостроительных регламентов, сложности в предоставлении налоговой отчетности. Актуальность работы по данным зонам роста также подтверждает проведенное исследование по международным метрикам в рамках формируемой национальной модели целевых условий ведения бизнеса. Директор центра национальных рейтингов АСИ Михаил Уткин заявил, что заполнение налоговой отчетности в России может занимать до двух рабочих недель в году, в то время как лучшие мировые практики позволяют тратить на это не более нескольких часов ежегодно, отмечается в сообщении. "По итогами работы субтрека АСИ состоится сборка предложений с конкретными шагами по достижению для возможного включения в национальный проект и национальную модель целевых условий ведения бизнеса, которую правительство, АСИ совместно с деловыми объединениями разрабатывает по поручению президента", – приводят слова Уткина в АСИ.

https://ria.ru/20240715/model-1959872342.html

https://ria.ru/20240715/kadry-1959870835.html

россия

сахалинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, сахалинская область, агентство стратегических инициатив (аси)