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Инициативы на "Архипелаге" предложат в нацмодель условий ведения бизнеса - РИА Новости, 16.07.2024
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Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024"
 
16:14 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/initsiativy-1960058594.html
Инициативы на "Архипелаге" предложат в нацмодель условий ведения бизнеса
Инициативы на "Архипелаге" предложат в нацмодель условий ведения бизнеса - РИА Новости, 16.07.2024
Инициативы на "Архипелаге" предложат в нацмодель условий ведения бизнеса
В рамках трека Агентства стратегических инициатив (АСИ) на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" состоялась стратегическая сессия "Эффективная и... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T16:14
2024-07-16T16:14
проектно-образовательный интенсив "архипелаг 2024"
россия
сахалинская область
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В рамках трека Агентства стратегических инициатив (АСИ) на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" состоялась стратегическая сессия "Эффективная и конкурентная экономика", посвященная созданию благоприятного инвестиционного климата и выработке предложений к показателям нового нацпроекта, а также к национальной модели целевых условий ведения бизнеса, которая формируется по поручению президента, сообщает пресс-служба АСИ. В сессии приняли участие заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев, представители министерств, ведомств и институтов развития Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, Татарстана, Башкортостана, Камчатского края, Приморья, Челябинской области и других регионов России. По данным пресс-службы, представители региональных властей делились опытом по работе с инвесторами, улучшению инвестклимата. А представители бизнеса оценивали идеи, представленные регионами, и дополняли новыми инициативами. Эксперты представили предложения по совершенствованию механизма "взращивания" малого и среднего бизнеса, юридическому оформлению семейного предпринимательства. В рамках сессии представители региональных органов исполнительной власти, экспертного и предпринимательского сообщества совместно с Агентством стратегических инициатив выявили проблемные зоны, с которыми сталкиваются предприниматели при ведении бизнеса: необходимость актуализации градостроительных регламентов, сложности в предоставлении налоговой отчетности. Актуальность работы по данным зонам роста также подтверждает проведенное исследование по международным метрикам в рамках формируемой национальной модели целевых условий ведения бизнеса. Директор центра национальных рейтингов АСИ Михаил Уткин заявил, что заполнение налоговой отчетности в России может занимать до двух рабочих недель в году, в то время как лучшие мировые практики позволяют тратить на это не более нескольких часов ежегодно, отмечается в сообщении. "По итогами работы субтрека АСИ состоится сборка предложений с конкретными шагами по достижению для возможного включения в национальный проект и национальную модель целевых условий ведения бизнеса, которую правительство, АСИ совместно с деловыми объединениями разрабатывает по поручению президента", – приводят слова Уткина в АСИ.
https://ria.ru/20240715/model-1959872342.html
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60
353
60
россия, сахалинская область, агентство стратегических инициатив (аси)
Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024", Россия, Сахалинская область, Агентство стратегических инициатив (АСИ)

Инициативы на "Архипелаге" предложат в нацмодель условий ведения бизнеса

© Фото : пресс-служба АСИИнициативы на "Архипелаге" предложат в нацмодель условий ведения бизнеса
Инициативы на Архипелаге предложат в нацмодель условий ведения бизнеса - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : пресс-служба АСИ
Инициативы на "Архипелаге" предложат в нацмодель условий ведения бизнеса
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. В рамках трека Агентства стратегических инициатив (АСИ) на проектно-образовательном интенсиве "Архипелаг 2024" состоялась стратегическая сессия "Эффективная и конкурентная экономика", посвященная созданию благоприятного инвестиционного климата и выработке предложений к показателям нового нацпроекта, а также к национальной модели целевых условий ведения бизнеса, которая формируется по поручению президента, сообщает пресс-служба АСИ.
В сессии приняли участие заместитель председателя правительства Сахалинской области Антон Зайцев, представители министерств, ведомств и институтов развития Москвы, Санкт-Петербурга, Крыма, Татарстана, Башкортостана, Камчатского края, Приморья, Челябинской области и других регионов России.
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15 июля, 20:01
По данным пресс-службы, представители региональных властей делились опытом по работе с инвесторами, улучшению инвестклимата. А представители бизнеса оценивали идеи, представленные регионами, и дополняли новыми инициативами.
Эксперты представили предложения по совершенствованию механизма "взращивания" малого и среднего бизнеса, юридическому оформлению семейного предпринимательства.
В рамках сессии представители региональных органов исполнительной власти, экспертного и предпринимательского сообщества совместно с Агентством стратегических инициатив выявили проблемные зоны, с которыми сталкиваются предприниматели при ведении бизнеса: необходимость актуализации градостроительных регламентов, сложности в предоставлении налоговой отчетности. Актуальность работы по данным зонам роста также подтверждает проведенное исследование по международным метрикам в рамках формируемой национальной модели целевых условий ведения бизнеса.
Директор центра национальных рейтингов АСИ Михаил Уткин заявил, что заполнение налоговой отчетности в России может занимать до двух рабочих недель в году, в то время как лучшие мировые практики позволяют тратить на это не более нескольких часов ежегодно, отмечается в сообщении.
"По итогами работы субтрека АСИ состоится сборка предложений с конкретными шагами по достижению для возможного включения в национальный проект и национальную модель целевых условий ведения бизнеса, которую правительство, АСИ совместно с деловыми объединениями разрабатывает по поручению президента", – приводят слова Уткина в АСИ.
АСИ представило новую модель подготовки кадров в регионах России - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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15 июля, 19:56
 
Проектно-образовательный интенсив "Архипелаг 2024"РоссияСахалинская областьАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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