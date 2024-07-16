https://ria.ru/20240716/husnullin-1959964883.html
Хуснуллин оценил значение открытия дорожных обходов Твери и Тольятти
Хуснуллин оценил значение открытия дорожных обходов Твери и Тольятти - РИА Новости, 16.07.2024
Хуснуллин оценил значение открытия дорожных обходов Твери и Тольятти
Открытие дорожных обходов Твери и Тольятти имеет ключевое значение для развития экономики РФ, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T11:39
2024-07-16T11:39
2024-07-16T11:39
экономика
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москва
тверь
марат хуснуллин
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ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Открытие дорожных обходов Твери и Тольятти имеет ключевое значение для развития экономики РФ, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Эти дороги имеют ключевое значение для развития экономики страны", - сказал Хуснуллин журналистам. Он пояснил, что на трассах М-11 Москва - Петербург и М-12 Москва - Казань живут более 5% населения страны.
https://ria.ru/20240716/peskov-1959947410.html
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экономика, россия, москва, тверь, марат хуснуллин
Экономика, Россия, Москва, Тверь, Марат Хуснуллин
Хуснуллин оценил значение открытия дорожных обходов Твери и Тольятти
Хуснуллин: открытие дорожных обходов Твери и Тольятти имеет ключевое значение