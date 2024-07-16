https://ria.ru/20240716/husnullin-1959964883.html

Хуснуллин оценил значение открытия дорожных обходов Твери и Тольятти

Хуснуллин оценил значение открытия дорожных обходов Твери и Тольятти - РИА Новости, 16.07.2024

Хуснуллин оценил значение открытия дорожных обходов Твери и Тольятти

Открытие дорожных обходов Твери и Тольятти имеет ключевое значение для развития экономики РФ, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T11:39

2024-07-16T11:39

2024-07-16T11:39

экономика

россия

москва

тверь

марат хуснуллин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1d/1930284577_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_074993b8c470d953bc0b7f5c582da37c.jpg

ТВЕРЬ, 16 июл - РИА Новости. Открытие дорожных обходов Твери и Тольятти имеет ключевое значение для развития экономики РФ, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. "Эти дороги имеют ключевое значение для развития экономики страны", - сказал Хуснуллин журналистам. Он пояснил, что на трассах М-11 Москва - Петербург и М-12 Москва - Казань живут более 5% населения страны.

https://ria.ru/20240716/peskov-1959947410.html

россия

москва

тверь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, москва, тверь, марат хуснуллин