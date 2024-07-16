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Мэр Ульяновска объяснил, почему не ходит в кафе с фастфудом - РИА Новости, 16.07.2024
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15:28 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/fastfud-1960041587.html
Мэр Ульяновска объяснил, почему не ходит в кафе с фастфудом
Мэр Ульяновска объяснил, почему не ходит в кафе с фастфудом - РИА Новости, 16.07.2024
Мэр Ульяновска объяснил, почему не ходит в кафе с фастфудом
Мэр Ульяновска Александр Болдакин объяснил, что фастфуд, в первую очередь, присутствует в его жизни из-за предпочтений детей. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T15:28
2024-07-16T15:28
общество
ульяновск
средняя азия
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САМАРА, 16 июл - РИА Новости. Мэр Ульяновска Александр Болдакин объяснил, что фастфуд, в первую очередь, присутствует в его жизни из-за предпочтений детей. Ранее в местных СМИ появились данные о том, что Болдакин перестал посещать кафе с фастфудом из-за шуток по поводу его веса в соцсетях. "Как вы знаете, сегодня фастфуд пользуется популярностью в первую очередь у детей. Мои дети, которых у меня четверо, не являются исключением. Поэтому фастфуд в нашей жизни присутствует в первую очередь для детей", - сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Ульяновска со ссылкой на Болдакина. Сам мэр не завтракает, он отмечает, что поесть удается ближе к обеду. Дома он питается привычными продуктами: картошкой, овощами, фруктами, супами и кашами из круп. "Единственное - моя жена долгое время жила в Средней Азии, и оттуда у нас в семье очень любят плов, шашлык, самсу и другие традиционные блюда. Готовить самому почти нет времени, в основном берем готовое в одном из самых простых заведений, которое находится на центральном рынке Ульяновска", - добавил Болдакин. При этом мэр связывает лишний вес с генетикой, а не перееданием. Он отмечает, что регулярно катается на велосипеде, раньше профессионально играл в футбол и волейбол. "Что касается лишнего веса - у меня такая конституция, в моих социальных сетях есть фото папы, мамы, бабушки, они тоже были полные", - добавил Болдакин.
https://ria.ru/20240628/pokhudenie-1956019080.html
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общество, ульяновск, средняя азия
Общество, Ульяновск, Средняя Азия
Мэр Ульяновска объяснил, почему не ходит в кафе с фастфудом

Мэр Ульяновска объяснил присутствие фастфуда в своей жизни предпочтениями детей

© Фото : Александр Болдакин/ВконтактеМэр Ульяновска Александр Болдакин
Мэр Ульяновска Александр Болдакин - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : Александр Болдакин/Вконтакте
Мэр Ульяновска Александр Болдакин
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САМАРА, 16 июл - РИА Новости. Мэр Ульяновска Александр Болдакин объяснил, что фастфуд, в первую очередь, присутствует в его жизни из-за предпочтений детей.
Ранее в местных СМИ появились данные о том, что Болдакин перестал посещать кафе с фастфудом из-за шуток по поводу его веса в соцсетях.
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"Как вы знаете, сегодня фастфуд пользуется популярностью в первую очередь у детей. Мои дети, которых у меня четверо, не являются исключением. Поэтому фастфуд в нашей жизни присутствует в первую очередь для детей", - сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Ульяновска со ссылкой на Болдакина.
Сам мэр не завтракает, он отмечает, что поесть удается ближе к обеду. Дома он питается привычными продуктами: картошкой, овощами, фруктами, супами и кашами из круп.
"Единственное - моя жена долгое время жила в Средней Азии, и оттуда у нас в семье очень любят плов, шашлык, самсу и другие традиционные блюда. Готовить самому почти нет времени, в основном берем готовое в одном из самых простых заведений, которое находится на центральном рынке Ульяновска", - добавил Болдакин.
При этом мэр связывает лишний вес с генетикой, а не перееданием. Он отмечает, что регулярно катается на велосипеде, раньше профессионально играл в футбол и волейбол. "Что касается лишнего веса - у меня такая конституция, в моих социальных сетях есть фото папы, мамы, бабушки, они тоже были полные", - добавил Болдакин.
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