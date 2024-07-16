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Борис Джонсон встретился с Трампом - РИА Новости, 16.07.2024
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23:17 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/dzhonson-1960136181.html
Борис Джонсон встретился с Трампом
Борис Джонсон встретился с Трампом - РИА Новости, 16.07.2024
Борис Джонсон встретился с Трампом
Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом. РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T23:17
2024-07-16T23:17
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покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом. "Рад был встретиться с президентом Трампом, который находится в отличной форме после постыдного покушения на его жизнь", - написал Джонсон в социальной сети X. Бывший премьер Великобритании подчеркнул, что они с Трампом обсуждали Украину. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На кадрах записи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
https://ria.ru/20240716/tramp-mladshij-1960126907.html
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в мире, великобритания, сша, украина, дональд трамп, борис джонсон, покушение на дональда трампа, президентские выборы в сша
В мире, Великобритания, США, Украина, Дональд Трамп, Борис Джонсон, Покушение на Дональда Трампа, Президентские выборы в США
Борис Джонсон встретился с Трампом

Экс-премьер Британии Борис Джонсон встретился с Дональдом Трампом

© Фото : Офис президента УкраиныБорис Джонсон
Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : Офис президента Украины
Борис Джонсон . Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон заявил, что встретился с экс-президентом США Дональдом Трампом.
«
"Рад был встретиться с президентом Трампом, который находится в отличной форме после постыдного покушения на его жизнь", - написал Джонсон в социальной сети X.
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Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
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В миреВеликобританияСШАУкраинаДональд ТрампБорис ДжонсонПокушение на Дональда ТрампаПрезидентские выборы в США
 
 
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