https://ria.ru/20240716/delo-1959925627.html

Гендиректора поставщика обмундирования для Росгвардии арестовали

Гендиректора поставщика обмундирования для Росгвардии арестовали - РИА Новости, 16.07.2024

Гендиректора поставщика обмундирования для Росгвардии арестовали

Генеральный директор фирмы-подрядчика "Спецшвейснаб", бывшего основного поставщика обмундирования для Росгвардии, Игорь Шальнов отправлен в СИЗО по делу о даче... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T08:54

2024-07-16T08:54

2024-07-16T11:03

происшествия

уфа

челябинск

россия

сергей милейко

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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Генеральный директор фирмы-подрядчика "Спецшвейснаб", бывшего основного поставщика обмундирования для Росгвардии, Игорь Шальнов отправлен в СИЗО по делу о даче взятки сотрудникам ФСИН, сообщает газета "Коммерсантъ"."В ночь на 4 июля в Уфе к бизнесмену пришли с обыском оперативники ФСБ. После этого он был этапирован в Челябинск, где следователи СКР предъявили ему обвинение в даче взятки в крупном размере (часть четвертая статьи 291 УК Российской Федерации)", — отметили в издании.По предварительным данным, Шальнов сделал денежный перевод на карту ответственной сотрудницы местного управления ФСИН в размере 200 тысяч рублей и 30 тысяч рублей, подчеркнули в публикации. Эти средства якобы были платой за "общее покровительство" при заключении договоров на пошив формы, говорится в материале.По вменяемой Шальнову статье ему грозит от 7 до 12 лет строгого режима со штрафом, кратным 60 размерам взятки, заключили в издании.Накануне стало известно, что в Московский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу поступило второе уголовное дело в отношении бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко и гендиректора фирмы-подрядчика "Спецшвейснаб" Игоря Шальнова о мошенничестве в особо крупном размере. Шальнову с Милейко на этапе следствия вменялось хищение 388 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240715/mosgorsud-1959765122.html

https://ria.ru/20240711/arest-1959090196.html

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происшествия, уфа, челябинск, россия, сергей милейко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)