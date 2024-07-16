Рейтинг@Mail.ru
Гендиректора поставщика обмундирования для Росгвардии арестовали - РИА Новости, 16.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:54 16.07.2024 (обновлено: 11:03 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/delo-1959925627.html
Гендиректора поставщика обмундирования для Росгвардии арестовали
Гендиректора поставщика обмундирования для Росгвардии арестовали - РИА Новости, 16.07.2024
Гендиректора поставщика обмундирования для Росгвардии арестовали
Генеральный директор фирмы-подрядчика "Спецшвейснаб", бывшего основного поставщика обмундирования для Росгвардии, Игорь Шальнов отправлен в СИЗО по делу о даче... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T08:54
2024-07-16T11:03
происшествия
уфа
челябинск
россия
сергей милейко
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Генеральный директор фирмы-подрядчика "Спецшвейснаб", бывшего основного поставщика обмундирования для Росгвардии, Игорь Шальнов отправлен в СИЗО по делу о даче взятки сотрудникам ФСИН, сообщает газета "Коммерсантъ"."В ночь на 4 июля в Уфе к бизнесмену пришли с обыском оперативники ФСБ. После этого он был этапирован в Челябинск, где следователи СКР предъявили ему обвинение в даче взятки в крупном размере (часть четвертая статьи 291 УК Российской Федерации)", — отметили в издании.По предварительным данным, Шальнов сделал денежный перевод на карту ответственной сотрудницы местного управления ФСИН в размере 200 тысяч рублей и 30 тысяч рублей, подчеркнули в публикации. Эти средства якобы были платой за "общее покровительство" при заключении договоров на пошив формы, говорится в материале.По вменяемой Шальнову статье ему грозит от 7 до 12 лет строгого режима со штрафом, кратным 60 размерам взятки, заключили в издании.Накануне стало известно, что в Московский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу поступило второе уголовное дело в отношении бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко и гендиректора фирмы-подрядчика "Спецшвейснаб" Игоря Шальнова о мошенничестве в особо крупном размере. Шальнову с Милейко на этапе следствия вменялось хищение 388 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240715/mosgorsud-1959765122.html
https://ria.ru/20240711/arest-1959090196.html
уфа
челябинск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, уфа, челябинск, россия, сергей милейко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Уфа, Челябинск, Россия, Сергей Милейко, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Гендиректора поставщика обмундирования для Росгвардии арестовали

"Ъ": экс-поставщика формы для Росгвардии отправили в СИЗО

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Генеральный директор фирмы-подрядчика "Спецшвейснаб", бывшего основного поставщика обмундирования для Росгвардии, Игорь Шальнов отправлен в СИЗО по делу о даче взятки сотрудникам ФСИН, сообщает газета "Коммерсантъ".
"В ночь на 4 июля в Уфе к бизнесмену пришли с обыском оперативники ФСБ. После этого он был этапирован в Челябинск, где следователи СКР предъявили ему обвинение в даче взятки в крупном размере (часть четвертая статьи 291 УК Российской Федерации)", — отметили в издании.
Эрик Эберхардсон - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Мосгорсуд признал законным заочный арест экс-топ-менеджера Volvo
Вчера, 14:18
По предварительным данным, Шальнов сделал денежный перевод на карту ответственной сотрудницы местного управления ФСИН в размере 200 тысяч рублей и 30 тысяч рублей, подчеркнули в публикации. Эти средства якобы были платой за "общее покровительство" при заключении договоров на пошив формы, говорится в материале.
По вменяемой Шальнову статье ему грозит от 7 до 12 лет строгого режима со штрафом, кратным 60 размерам взятки, заключили в издании.
Накануне стало известно, что в Московский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу поступило второе уголовное дело в отношении бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко и гендиректора фирмы-подрядчика "Спецшвейснаб" Игоря Шальнова о мошенничестве в особо крупном размере. Шальнову с Милейко на этапе следствия вменялось хищение 388 миллионов рублей.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
В Москве экс-замглавы Фонда содействия ЖКХ отправили под домашний арест
11 июля, 20:26
 
ПроисшествияУфаЧелябинскРоссияСергей МилейкоФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала