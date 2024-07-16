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Гендиректора поставщика обмундирования для Росгвардии арестовали
Гендиректора поставщика обмундирования для Росгвардии арестовали - РИА Новости, 16.07.2024
Гендиректора поставщика обмундирования для Росгвардии арестовали
Генеральный директор фирмы-подрядчика "Спецшвейснаб", бывшего основного поставщика обмундирования для Росгвардии, Игорь Шальнов отправлен в СИЗО по делу о даче... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T08:54
2024-07-16T08:54
2024-07-16T11:03
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Генеральный директор фирмы-подрядчика "Спецшвейснаб", бывшего основного поставщика обмундирования для Росгвардии, Игорь Шальнов отправлен в СИЗО по делу о даче взятки сотрудникам ФСИН, сообщает газета "Коммерсантъ"."В ночь на 4 июля в Уфе к бизнесмену пришли с обыском оперативники ФСБ. После этого он был этапирован в Челябинск, где следователи СКР предъявили ему обвинение в даче взятки в крупном размере (часть четвертая статьи 291 УК Российской Федерации)", — отметили в издании.По предварительным данным, Шальнов сделал денежный перевод на карту ответственной сотрудницы местного управления ФСИН в размере 200 тысяч рублей и 30 тысяч рублей, подчеркнули в публикации. Эти средства якобы были платой за "общее покровительство" при заключении договоров на пошив формы, говорится в материале.По вменяемой Шальнову статье ему грозит от 7 до 12 лет строгого режима со штрафом, кратным 60 размерам взятки, заключили в издании.Накануне стало известно, что в Московский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу поступило второе уголовное дело в отношении бывшего замдиректора Росгвардии Сергея Милейко и гендиректора фирмы-подрядчика "Спецшвейснаб" Игоря Шальнова о мошенничестве в особо крупном размере. Шальнову с Милейко на этапе следствия вменялось хищение 388 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240715/mosgorsud-1959765122.html
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происшествия, уфа, челябинск, россия, сергей милейко, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Уфа, Челябинск, Россия, Сергей Милейко, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Гендиректора поставщика обмундирования для Росгвардии арестовали
"Ъ": экс-поставщика формы для Росгвардии отправили в СИЗО