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Состояние самого "тяжелого" в Казани пациента с ботулизмом улучшилось - РИА Новости, 16.07.2024
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11:55 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/botulizm-1959968443.html
Состояние самого "тяжелого" в Казани пациента с ботулизмом улучшилось
Состояние самого "тяжелого" в Казани пациента с ботулизмом улучшилось - РИА Новости, 16.07.2024
Состояние самого "тяжелого" в Казани пациента с ботулизмом улучшилось
Один пациент, заболевший ботулизмом, продолжает лечение в Республиканской клинической инфекционной больнице (РКИБ) Татарстана, в его состоянии наметилась... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T11:55
2024-07-16T11:55
происшествия
москва
казань
санкт-петербург
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
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КАЗАНЬ, 16 июл - РИА Новости. Один пациент, заболевший ботулизмом, продолжает лечение в Республиканской клинической инфекционной больнице (РКИБ) Татарстана, в его состоянии наметилась положительная динамика, сообщает клиника. По данным управления Роспотребнадзора по Татарстану, 17 июня в Казани были зарегистрированы первые шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления салата лобио производства ООО "Локалкитчен" (Москва). Позднее количество заболевших возросло до 20 человек, один из них проходил лечение амбулаторно. "В РКИБе остается один пациент с ботулизмом. В настоящее время он находится в отделении реанимации и интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением врачей. Есть положительная динамика", - говорится в сообщении. Ранее из инфекционной больницы были выписаны еще двое выздоровевших. Первых пострадавших, прошедших лечение от ботулизма в Республиканской инфекционной больнице Татарстана, выписали 22 июня. Следователи по факту отравления жителей региона возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". По информации Минздрава, с 15 июня за медицинской помощью в медучреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей обратились 413 человек с признаками ботулизма. По последним данным, 17 человек остаются в больницах, 11 из них в реанимации. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчена" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорта". Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались.
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
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происшествия, москва, казань, санкт-петербург, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Происшествия, Москва, Казань, Санкт-Петербург, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
Состояние самого "тяжелого" в Казани пациента с ботулизмом улучшилось

В Казани остается в больнице один пациент с ботулизмом, его состояние улучшилось

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 16 июл - РИА Новости. Один пациент, заболевший ботулизмом, продолжает лечение в Республиканской клинической инфекционной больнице (РКИБ) Татарстана, в его состоянии наметилась положительная динамика, сообщает клиника.
По данным управления Роспотребнадзора по Татарстану, 17 июня в Казани были зарегистрированы первые шесть случаев подозрения на ботулизм после употребления салата лобио производства ООО "Локалкитчен" (Москва). Позднее количество заболевших возросло до 20 человек, один из них проходил лечение амбулаторно.
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Ботулизм: симптомы и лечение
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"В РКИБе остается один пациент с ботулизмом. В настоящее время он находится в отделении реанимации и интенсивной терапии под круглосуточным наблюдением врачей. Есть положительная динамика", - говорится в сообщении.
Ранее из инфекционной больницы были выписаны еще двое выздоровевших. Первых пострадавших, прошедших лечение от ботулизма в Республиканской инфекционной больнице Татарстана, выписали 22 июня.
Следователи по факту отравления жителей региона возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".
По информации Минздрава, с 15 июня за медицинской помощью в медучреждения Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей обратились 413 человек с признаками ботулизма. По последним данным, 17 человек остаются в больницах, 11 из них в реанимации.
Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчена" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорта". Как заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались.
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ПроисшествияМоскваКазаньСанкт-ПетербургАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
 
 
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