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В Воронежской области при падении беспилотника пострадал человек - РИА Новости, 16.07.2024
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09:32 16.07.2024
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В Воронежской области при падении беспилотника пострадал человек
В Воронежской области при падении беспилотника пострадал человек - РИА Новости, 16.07.2024
В Воронежской области при падении беспилотника пострадал человек
Один человек получил ранение в результате падения остатков беспилотника ночью в Воронежской области, также были повреждены несколько квартир, заявил губернатор... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T09:32
2024-07-16T09:32
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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ВОРОНЕЖ, 16 июл - РИА Новости. Один человек получил ранение в результате падения остатков беспилотника ночью в Воронежской области, также были повреждены несколько квартир, заявил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. Ранее Гусев сообщал, что ночью над Воронежской областью дежурными силами ПВО обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, разрушений и пострадавших не было. "По уточненной информации оперативных служб, в результате падения остатков БПЛА минувшей ночью в поселке городского типа Подгоренский произошло возгорание сухой травы", - написал Гусев. По его словам, возгорание было оперативно потушено силами расчетов ГУМЧС по Воронежской области. "Также было повреждено остекление в двух многоквартирных домах. У одного мужчины зафиксирована резаная рана правого предплечья. Несколько жителей поврежденных квартир временно разместились в ПВР", - добавил Гусев. Он отметил, что на короткий период было нарушено электроснабжение поселка, сейчас свет уже вернули. "На сетях газоснабжения специалисты продолжают устранять последствия произошедшего. В поселке уже создана оценочная комиссия для установления ущерба. Оперативная ситуация в регионе находится под контролем", - подытожил губернатор.
https://ria.ru/20240714/gorlovka-1959661078.html
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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области при падении беспилотника пострадал человек

Губернатор Гусев: при падении остатков БПЛА под Воронежем пострадал человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВОРОНЕЖ, 16 июл - РИА Новости. Один человек получил ранение в результате падения остатков беспилотника ночью в Воронежской области, также были повреждены несколько квартир, заявил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.
Ранее Гусев сообщал, что ночью над Воронежской областью дежурными силами ПВО обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, разрушений и пострадавших не было.
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"По уточненной информации оперативных служб, в результате падения остатков БПЛА минувшей ночью в поселке городского типа Подгоренский произошло возгорание сухой травы", - написал Гусев.
По его словам, возгорание было оперативно потушено силами расчетов ГУМЧС по Воронежской области.
«
"Также было повреждено остекление в двух многоквартирных домах. У одного мужчины зафиксирована резаная рана правого предплечья. Несколько жителей поврежденных квартир временно разместились в ПВР", - добавил Гусев.
Он отметил, что на короткий период было нарушено электроснабжение поселка, сейчас свет уже вернули.
"На сетях газоснабжения специалисты продолжают устранять последствия произошедшего. В поселке уже создана оценочная комиссия для установления ущерба. Оперативная ситуация в регионе находится под контролем", - подытожил губернатор.
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