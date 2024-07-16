https://ria.ru/20240716/bespilotnik-1959930373.html
В Воронежской области при падении беспилотника пострадал человек
В Воронежской области при падении беспилотника пострадал человек - РИА Новости, 16.07.2024
В Воронежской области при падении беспилотника пострадал человек
Один человек получил ранение в результате падения остатков беспилотника ночью в Воронежской области, также были повреждены несколько квартир, заявил губернатор... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T09:32
2024-07-16T09:32
2024-07-16T09:32
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_c6b0cfe33efc3a742f30a6b27fa04821.jpg
ВОРОНЕЖ, 16 июл - РИА Новости. Один человек получил ранение в результате падения остатков беспилотника ночью в Воронежской области, также были повреждены несколько квартир, заявил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. Ранее Гусев сообщал, что ночью над Воронежской областью дежурными силами ПВО обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, разрушений и пострадавших не было. "По уточненной информации оперативных служб, в результате падения остатков БПЛА минувшей ночью в поселке городского типа Подгоренский произошло возгорание сухой травы", - написал Гусев. По его словам, возгорание было оперативно потушено силами расчетов ГУМЧС по Воронежской области. "Также было повреждено остекление в двух многоквартирных домах. У одного мужчины зафиксирована резаная рана правого предплечья. Несколько жителей поврежденных квартир временно разместились в ПВР", - добавил Гусев. Он отметил, что на короткий период было нарушено электроснабжение поселка, сейчас свет уже вернули. "На сетях газоснабжения специалисты продолжают устранять последствия произошедшего. В поселке уже создана оценочная комиссия для установления ущерба. Оперативная ситуация в регионе находится под контролем", - подытожил губернатор.
https://ria.ru/20240714/gorlovka-1959661078.html
https://ria.ru/20240715/bespilotnik-1959724607.html
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_8c75797ef1505b8c4c0d3c1b2bc8eb51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области при падении беспилотника пострадал человек
Губернатор Гусев: при падении остатков БПЛА под Воронежем пострадал человек
ВОРОНЕЖ, 16 июл - РИА Новости.
Один человек получил ранение в результате падения остатков беспилотника ночью в Воронежской области, также были повреждены несколько квартир, заявил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале
.
Ранее Гусев сообщал, что ночью над Воронежской областью
дежурными силами ПВО обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, разрушений и пострадавших не было.
"По уточненной информации оперативных служб, в результате падения остатков БПЛА минувшей ночью в поселке городского типа Подгоренский произошло возгорание сухой травы", - написал Гусев.
По его словам, возгорание было оперативно потушено силами расчетов ГУМЧС по Воронежской области.
«
"Также было повреждено остекление в двух многоквартирных домах. У одного мужчины зафиксирована резаная рана правого предплечья. Несколько жителей поврежденных квартир временно разместились в ПВР", - добавил Гусев.
Он отметил, что на короткий период было нарушено электроснабжение поселка, сейчас свет уже вернули.
"На сетях газоснабжения специалисты продолжают устранять последствия произошедшего. В поселке уже создана оценочная комиссия для установления ущерба. Оперативная ситуация в регионе находится под контролем", - подытожил губернатор.