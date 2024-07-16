https://ria.ru/20240716/bespilotnik-1959930373.html

В Воронежской области при падении беспилотника пострадал человек

В Воронежской области при падении беспилотника пострадал человек - РИА Новости, 16.07.2024

В Воронежской области при падении беспилотника пострадал человек

Один человек получил ранение в результате падения остатков беспилотника ночью в Воронежской области, также были повреждены несколько квартир, заявил губернатор... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T09:32

2024-07-16T09:32

2024-07-16T09:32

происшествия

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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ВОРОНЕЖ, 16 июл - РИА Новости. Один человек получил ранение в результате падения остатков беспилотника ночью в Воронежской области, также были повреждены несколько квартир, заявил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. Ранее Гусев сообщал, что ночью над Воронежской областью дежурными силами ПВО обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. По предварительной информации, разрушений и пострадавших не было. "По уточненной информации оперативных служб, в результате падения остатков БПЛА минувшей ночью в поселке городского типа Подгоренский произошло возгорание сухой травы", - написал Гусев. По его словам, возгорание было оперативно потушено силами расчетов ГУМЧС по Воронежской области. "Также было повреждено остекление в двух многоквартирных домах. У одного мужчины зафиксирована резаная рана правого предплечья. Несколько жителей поврежденных квартир временно разместились в ПВР", - добавил Гусев. Он отметил, что на короткий период было нарушено электроснабжение поселка, сейчас свет уже вернули. "На сетях газоснабжения специалисты продолжают устранять последствия произошедшего. В поселке уже создана оценочная комиссия для установления ущерба. Оперативная ситуация в регионе находится под контролем", - подытожил губернатор.

https://ria.ru/20240714/gorlovka-1959661078.html

https://ria.ru/20240715/bespilotnik-1959724607.html

воронежская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)