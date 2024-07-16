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Лидер "Ночных волков" рассказал об американских байкерах-сатанистах в ВСУ - РИА Новости, 16.07.2024
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23:04 16.07.2024 (обновлено: 23:10 16.07.2024)
https://ria.ru/20240716/baykery-1960134736.html
Лидер "Ночных волков" рассказал об американских байкерах-сатанистах в ВСУ
Лидер "Ночных волков" рассказал об американских байкерах-сатанистах в ВСУ - РИА Новости, 16.07.2024
Лидер "Ночных волков" рассказал об американских байкерах-сатанистах в ВСУ
Лидер всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов ("Хирург") заявил РИА Новости, что байкеры из аффилированных с США мотоклубов воюют в... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T23:04
2024-07-16T23:10
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Лидер всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов ("Хирург") заявил РИА Новости, что байкеры из аффилированных с США мотоклубов воюют в составе ВСУ и националистических батальонов киевского режима с 2014 года, это касается не только мотоклуба Bandidos. Члены международного мотоклуба Bandidos со штаб-квартирой в США воюют в рядах ВСУ, при этом представительства организации продолжают работать и на территории России, сообщил ранее РИА Новости источник в силовых структурах. В 2015 году председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас предложил Генпрокуратуре внести в список нежелательных организаций два иностранных мотоклуба — Hells Angels и Bandidos. "А почему, собственно, только Bandidos? А что, разве "Ангелы Ада" (англ. Hells Angels – американский мотоклуб – ред.) не воюют в ВСУ? С 2014 года воюют. И не просто в ВСУ, а в нацбатальонах – в "Азове" (экстремистская террористическая организация, запрещенная в России – ред.) и прочих. У них давние братские отношения с Вельзевулом", – сказал РИА Новости байкер. Лидер "Ночных волков", сославшись на доступное в Telegram-каналах видео из зоны СВО, сообщил, что после террористических атак ВСУ на приграничные районы России были обнаружены тела уничтоженных украинских боевиков, на которых были татуировки и символика мотоклуба "Ангелов ада". Залдастанов выразил удивление, что, несмотря на это, "Ангелам ада" было позволено открыть свой стенд на выставке "Мотовесна-2024". Также, по его сведениям, члены аффилированных с США мотоклубов торговали оружием в Киеве во время евромайдана в 2013-2014 годах. "Когда сатанизм становится одной из официальных религий в стране, (а я говорю здесь про конгрегацию церкви сатаны в США, в которую входят и "Ангелы Ада", и вся эта "биг фо" (англ. "big four", так называемая "большая четверка" американских мотоклубов – Hells Angels, Outlaws, Pagans и Bandidos – ред.) и которая стоит за спиной полоумных, одуревших от выдуманной ими исключительности (еще одна работа сатаны), то борьба с этой страной и тем, что она представляет, действительно становится борьбой с сатанизмом", – заключил Хирург. В 2017 году на несколько центров турецкого мотоклуба Anatolian Tigers ("Анатолийские тигры") напали байкеры из турецких филиалов Hells Angels ("Ангелы ада"), двое мотоциклистов получили ранения. Представитель "Анатолийских тигров" Альпер Караташ после этого в интервью Sputnik Турция связал это с тем, что "Тигры" завели дружбу с "Ночными волками".
https://ria.ru/20240716/istochnik-1959911074.html
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США, Россия, Киев, Андрей Клишас, Вооруженные силы Украины, Совет Федерации РФ, Генеральная прокуратура РФ, Украина
Лидер "Ночных волков" рассказал об американских байкерах-сатанистах в ВСУ

Залдастанов: байкеры из проамериканских клубов воюют в нацбатах Украины с 2014 г

© Фото : предоставлено пресс-службой байк-клуба "Ночные волки"Президент байк-клуба "Ночные волки" Александр Залдастанов
Президент байк-клуба Ночные волки Александр Залдастанов - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой байк-клуба "Ночные волки"
Президент байк-клуба "Ночные волки" Александр Залдастанов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Лидер всероссийского мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов ("Хирург") заявил РИА Новости, что байкеры из аффилированных с США мотоклубов воюют в составе ВСУ и националистических батальонов киевского режима с 2014 года, это касается не только мотоклуба Bandidos.
Члены международного мотоклуба Bandidos со штаб-квартирой в США воюют в рядах ВСУ, при этом представительства организации продолжают работать и на территории России, сообщил ранее РИА Новости источник в силовых структурах. В 2015 году председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас предложил Генпрокуратуре внести в список нежелательных организаций два иностранных мотоклуба — Hells Angels и Bandidos.
Один из членов мотоклуба Bandidos, воюющий за ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Источник: за ВСУ воюют члены мотоклуба из США, имеющего филиалы в России
Вчера, 04:04
"А почему, собственно, только Bandidos? А что, разве "Ангелы Ада" (англ. Hells Angels – американский мотоклуб – ред.) не воюют в ВСУ? С 2014 года воюют. И не просто в ВСУ, а в нацбатальонах – в "Азове" (экстремистская террористическая организация, запрещенная в России – ред.) и прочих. У них давние братские отношения с Вельзевулом", – сказал РИА Новости байкер.
Лидер "Ночных волков", сославшись на доступное в Telegram-каналах видео из зоны СВО, сообщил, что после террористических атак ВСУ на приграничные районы России были обнаружены тела уничтоженных украинских боевиков, на которых были татуировки и символика мотоклуба "Ангелов ада". Залдастанов выразил удивление, что, несмотря на это, "Ангелам ада" было позволено открыть свой стенд на выставке "Мотовесна-2024".
Также, по его сведениям, члены аффилированных с США мотоклубов торговали оружием в Киеве во время евромайдана в 2013-2014 годах.
«
"Когда сатанизм становится одной из официальных религий в стране, (а я говорю здесь про конгрегацию церкви сатаны в США, в которую входят и "Ангелы Ада", и вся эта "биг фо" (англ. "big four", так называемая "большая четверка" американских мотоклубов – Hells Angels, Outlaws, Pagans и Bandidos – ред.) и которая стоит за спиной полоумных, одуревших от выдуманной ими исключительности (еще одна работа сатаны), то борьба с этой страной и тем, что она представляет, действительно становится борьбой с сатанизмом", – заключил Хирург.
В 2017 году на несколько центров турецкого мотоклуба Anatolian Tigers ("Анатолийские тигры") напали байкеры из турецких филиалов Hells Angels ("Ангелы ада"), двое мотоциклистов получили ранения. Представитель "Анатолийских тигров" Альпер Караташ после этого в интервью Sputnik Турция связал это с тем, что "Тигры" завели дружбу с "Ночными волками".
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