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Американский авианосец "Теодор Рузвельт" вошел в Аденский залив - РИА Новости, 16.07.2024
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14:27 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/avianostsy-1960023147.html
Американский авианосец "Теодор Рузвельт" вошел в Аденский залив
Американский авианосец "Теодор Рузвельт" вошел в Аденский залив - РИА Новости, 16.07.2024
Американский авианосец "Теодор Рузвельт" вошел в Аденский залив
Американский авианосец "Теодор Рузвельт" вошел в Аденский залив, сменив авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" для обеспечения "безопасности на Ближнем Востоке", следует... РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T14:27
2024-07-16T14:27
в мире
сша
аденский залив
красное море
дуайт эйзенхауэр
теодор рузвельт
ллойд остин
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Американский авианосец "Теодор Рузвельт" вошел в Аденский залив, сменив авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" для обеспечения "безопасности на Ближнем Востоке", следует из заявления на сайте военно-морского издания USNI News Военно-морского института США. В июне Центральное командование США подтвердило возвращение из Красного моря ударной группы во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр", его заменит авианосец "Теодор Рузвельт". "Авианосец "Теодор Рузвельт" (CVN-71) прибыл в район действий 5-го флота США в пятницу (в Аденский залив -ред.), чтобы сдерживать агрессию, способствовать региональной стабильности и защищать свободное движение торговли в регионе", - отмечается со ссылкой на данные Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM). Отмечается, что авианосец действовал вместе с силами ВВС США, ВМС Индии и ВВС Индии в Индийском океане по пути на Ближний Восток. Как сообщила информационная служба института 12 июля, авианосец вместе с ударной группой переместился из места своего дислокации в западной части Тихого океана на Ближний Восток, чтобы обеспечить присутствие авианосцев США в регионе после ухода американского авианосца "Дуайт Эйзенхауэр" (CVN-69) . Ранее военно-морское издание USNI News со ссылкой на источник в Пентагоне сообщало, что министр обороны США Ллойд Остин принял решение вернуть домой авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", который более восьми месяцев находился в Красном море и это время превысило продолжительность размещения любого другого американского авианосца за последние пять лет.
https://ria.ru/20240622/avianosets-1954750479.html
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в мире, сша, аденский залив, красное море, дуайт эйзенхауэр, теодор рузвельт, ллойд остин, вооруженные силы сша, министерство обороны сша
В мире, США, Аденский залив, Красное море, Дуайт Эйзенхауэр, Теодор Рузвельт, Ллойд Остин, Вооруженные силы США, Министерство обороны США
Американский авианосец "Теодор Рузвельт" вошел в Аденский залив

Судно "Теодор Рузвельт" сменило авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" в Красном море

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Erik MelАвианосец ВМС США "Теодор Рузвельт"
Авианосец ВМС США Теодор Рузвельт - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 3rd Class Erik Mel
Авианосец ВМС США "Теодор Рузвельт". Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Американский авианосец "Теодор Рузвельт" вошел в Аденский залив, сменив авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" для обеспечения "безопасности на Ближнем Востоке", следует из заявления на сайте военно-морского издания USNI News Военно-морского института США.
В июне Центральное командование США подтвердило возвращение из Красного моря ударной группы во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр", его заменит авианосец "Теодор Рузвельт".
Американский авианосец Эйзенхауэр - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
СМИ: атомный авианосец США покинет Красное море после ударов хуситов
22 июня, 16:59
"Авианосец "Теодор Рузвельт" (CVN-71) прибыл в район действий 5-го флота США в пятницу (в Аденский залив -ред.), чтобы сдерживать агрессию, способствовать региональной стабильности и защищать свободное движение торговли в регионе", - отмечается со ссылкой на данные Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM).
Отмечается, что авианосец действовал вместе с силами ВВС США, ВМС Индии и ВВС Индии в Индийском океане по пути на Ближний Восток. Как сообщила информационная служба института 12 июля, авианосец вместе с ударной группой переместился из места своего дислокации в западной части Тихого океана на Ближний Восток, чтобы обеспечить присутствие авианосцев США в регионе после ухода американского авианосца "Дуайт Эйзенхауэр" (CVN-69) .
Ранее военно-морское издание USNI News со ссылкой на источник в Пентагоне сообщало, что министр обороны США Ллойд Остин принял решение вернуть домой авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", который более восьми месяцев находился в Красном море и это время превысило продолжительность размещения любого другого американского авианосца за последние пять лет.
Авианосец ВМС США USS Gerald R. Ford - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
Американский авианосец Gerald Ford покинул Средиземное море
6 января, 12:59
 
В миреСШААденский заливКрасное мореДуайт ЭйзенхауэрТеодор РузвельтЛлойд ОстинВооруженные силы СШАМинистерство обороны США
 
 
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