https://ria.ru/20240716/avianostsy-1960023147.html

Американский авианосец "Теодор Рузвельт" вошел в Аденский залив

Американский авианосец "Теодор Рузвельт" вошел в Аденский залив - РИА Новости, 16.07.2024

Американский авианосец "Теодор Рузвельт" вошел в Аденский залив

Американский авианосец "Теодор Рузвельт" вошел в Аденский залив, сменив авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" для обеспечения "безопасности на Ближнем Востоке", следует... РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T14:27

2024-07-16T14:27

2024-07-16T14:27

в мире

сша

аденский залив

красное море

дуайт эйзенхауэр

теодор рузвельт

ллойд остин

вооруженные силы сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/07/1771403862_0:0:3677:2068_1920x0_80_0_0_e3f6334f78e445134610544aa351fb92.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Американский авианосец "Теодор Рузвельт" вошел в Аденский залив, сменив авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" для обеспечения "безопасности на Ближнем Востоке", следует из заявления на сайте военно-морского издания USNI News Военно-морского института США. В июне Центральное командование США подтвердило возвращение из Красного моря ударной группы во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр", его заменит авианосец "Теодор Рузвельт". "Авианосец "Теодор Рузвельт" (CVN-71) прибыл в район действий 5-го флота США в пятницу (в Аденский залив -ред.), чтобы сдерживать агрессию, способствовать региональной стабильности и защищать свободное движение торговли в регионе", - отмечается со ссылкой на данные Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM). Отмечается, что авианосец действовал вместе с силами ВВС США, ВМС Индии и ВВС Индии в Индийском океане по пути на Ближний Восток. Как сообщила информационная служба института 12 июля, авианосец вместе с ударной группой переместился из места своего дислокации в западной части Тихого океана на Ближний Восток, чтобы обеспечить присутствие авианосцев США в регионе после ухода американского авианосца "Дуайт Эйзенхауэр" (CVN-69) . Ранее военно-морское издание USNI News со ссылкой на источник в Пентагоне сообщало, что министр обороны США Ллойд Остин принял решение вернуть домой авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", который более восьми месяцев находился в Красном море и это время превысило продолжительность размещения любого другого американского авианосца за последние пять лет.

https://ria.ru/20240622/avianosets-1954750479.html

https://ria.ru/20240106/avianosets-1919930074.html

сша

аденский залив

красное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, аденский залив, красное море, дуайт эйзенхауэр, теодор рузвельт, ллойд остин, вооруженные силы сша, министерство обороны сша