Американский авианосец "Теодор Рузвельт" вошел в Аденский залив
Судно "Теодор Рузвельт" сменило авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" в Красном море
Авианосец ВМС США "Теодор Рузвельт". Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Американский авианосец "Теодор Рузвельт" вошел в Аденский залив, сменив авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" для обеспечения "безопасности на Ближнем Востоке", следует из заявления на сайте военно-морского издания USNI News Военно-морского института США.
В июне Центральное командование США подтвердило возвращение из Красного моря ударной группы во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр", его заменит авианосец "Теодор Рузвельт".
"Авианосец "Теодор Рузвельт" (CVN-71) прибыл в район действий 5-го флота США в пятницу (в Аденский залив -ред.), чтобы сдерживать агрессию, способствовать региональной стабильности и защищать свободное движение торговли в регионе", - отмечается со ссылкой на данные Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM).
Отмечается, что авианосец действовал вместе с силами ВВС США, ВМС Индии и ВВС Индии в Индийском океане по пути на Ближний Восток. Как сообщила информационная служба института 12 июля, авианосец вместе с ударной группой переместился из места своего дислокации в западной части Тихого океана на Ближний Восток, чтобы обеспечить присутствие авианосцев США в регионе после ухода американского авианосца "Дуайт Эйзенхауэр" (CVN-69) .
Ранее военно-морское издание USNI News со ссылкой на источник в Пентагоне сообщало, что министр обороны США Ллойд Остин принял решение вернуть домой авианосец "Дуайт Эйзенхауэр", который более восьми месяцев находился в Красном море и это время превысило продолжительность размещения любого другого американского авианосца за последние пять лет.
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