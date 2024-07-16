https://ria.ru/20240716/arest-1960137153.html

Суд арестовал двух фигурантов дела о конфликте со стрельбой в Петербурге

Суд арестовал двух фигурантов дела о конфликте со стрельбой в Петербурге - РИА Новости, 16.07.2024

Суд арестовал двух фигурантов дела о конфликте со стрельбой в Петербурге

Приморский райсуд Санкт-Петербурга арестовал двух фигурантов дела о хулиганстве, возбужденного после конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте, сообщила РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T23:31

2024-07-16T23:31

2024-07-16T23:31

происшествия

россия

санкт-петербург

приморский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Приморский райсуд Санкт-Петербурга арестовал двух фигурантов дела о хулиганстве, возбужденного после конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте, сообщила объединенная пресс-служба судов города. В субботу в полицию Приморского района поступила информация о конфликте со стрельбой на Комендантском проспекте. На месте происшествия его предполагаемых участников не оказалось, из больниц также не поступали данные о пострадавших. Правоохранители начали оперативно-розыскные мероприятия, и в воскресенье региональный главк МВД РФ сообщил о задержании восьмерых мигрантов, предположительно, участвовавших в конфликте, который возник на почве конкуренции в сфере частных пассажирских перевозок. Уголовное дело расследуется по статье о хулиганстве (статья 213 УК РФ). "Приморский районный суд... вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анварджона Муллоева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ... Срок меры - 13.09.2024", – говорится в сообщении.Как информирует судебная пресс-служба со ссылкой на данные следствия, Муллоев задержан после того, как вечером 13 июля на Комендантском проспекте неустановленные лица "выражали угрозу насилия с применением предметов, похожих на пистолеты и автоматы, используемые в качестве оружия, в отношении неустановленных лиц", после чего скрылись с места происшествия. Также Приморский райсуд арестовал по этому же делу и на тот же срок Бахтовара Аллабердизода, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

https://ria.ru/20240714/zaderzhanie-1959653327.html

https://ria.ru/20240715/lenoblast-1959743503.html

россия

санкт-петербург

приморский район

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, санкт-петербург, приморский район