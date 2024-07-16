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В Полтаве прошла акция протеста из-за отключений электроэнергии - РИА Новости, 16.07.2024
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22:59 16.07.2024
https://ria.ru/20240716/aktsiya-1960134254.html
В Полтаве прошла акция протеста из-за отключений электроэнергии
В Полтаве прошла акция протеста из-за отключений электроэнергии - РИА Новости, 16.07.2024
В Полтаве прошла акция протеста из-за отключений электроэнергии
Первая акция протеста из-за отключений электроэнергии прошла в украинской Полтаве, сообщило издание "Страна". РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T22:59
2024-07-16T22:59
в мире
полтава
одесса
днепропетровская область
укрэнерго
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Первая акция протеста из-за отключений электроэнергии прошла в украинской Полтаве, сообщило издание "Страна". Ранее украинские СМИ неоднократно сообщали о подобных акциях в других городах страны, среди них Одесса и Каменском в Днепропетровской области (старое название - Днепродзержинск). "Акция протеста из-за блэкаута – впервые в Полтаве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Издание публикует видео акции: горожане перекрыли одну из улиц города. По их словам, света в их домах нет уже несколько дней подряд. Как сообщал 17 июня глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, ситуация в энергосистеме Украины значительно ухудшится в ближайшие полтора месяца. По его словам, на продолжительность отключений и на величину дефицита в энергосистеме влияют три фактора: ремонты атомных электростанций, которые традиционно проводятся летом, объемы импорта и погода.
https://ria.ru/20240716/ukraintsy-1959912781.html
https://ria.ru/20240715/ukraina-1959785408.html
полтава
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в мире, полтава, одесса, днепропетровская область, укрэнерго
В мире, Полтава, Одесса, Днепропетровская область, Укрэнерго
В Полтаве прошла акция протеста из-за отключений электроэнергии

"Страна": в Полтаве прошла первая акция протеста из-за отключений электроэнергии

CC BY-SA 4.0 / Максим Бондаревский / Полтава
Полтава - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
CC BY-SA 4.0 / Максим Бондаревский /
Полтава. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Первая акция протеста из-за отключений электроэнергии прошла в украинской Полтаве, сообщило издание "Страна".
Ранее украинские СМИ неоднократно сообщали о подобных акциях в других городах страны, среди них Одесса и Каменском в Днепропетровской области (старое название - Днепродзержинск).
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"Акция протеста из-за блэкаута – впервые в Полтаве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Издание публикует видео акции: горожане перекрыли одну из улиц города. По их словам, света в их домах нет уже несколько дней подряд.
Как сообщал 17 июня глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, ситуация в энергосистеме Украины значительно ухудшится в ближайшие полтора месяца. По его словам, на продолжительность отключений и на величину дефицита в энергосистеме влияют три фактора: ремонты атомных электростанций, которые традиционно проводятся летом, объемы импорта и погода.
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В миреПолтаваОдессаДнепропетровская областьУкрэнерго
 
 
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