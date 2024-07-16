https://ria.ru/20240716/aktsiya-1960134254.html

В Полтаве прошла акция протеста из-за отключений электроэнергии

В Полтаве прошла акция протеста из-за отключений электроэнергии - РИА Новости, 16.07.2024

В Полтаве прошла акция протеста из-за отключений электроэнергии

Первая акция протеста из-за отключений электроэнергии прошла в украинской Полтаве, сообщило издание "Страна". РИА Новости, 16.07.2024

2024-07-16T22:59

2024-07-16T22:59

2024-07-16T22:59

в мире

полтава

одесса

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укрэнерго

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Первая акция протеста из-за отключений электроэнергии прошла в украинской Полтаве, сообщило издание "Страна". Ранее украинские СМИ неоднократно сообщали о подобных акциях в других городах страны, среди них Одесса и Каменском в Днепропетровской области (старое название - Днепродзержинск). "Акция протеста из-за блэкаута – впервые в Полтаве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Издание публикует видео акции: горожане перекрыли одну из улиц города. По их словам, света в их домах нет уже несколько дней подряд. Как сообщал 17 июня глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, ситуация в энергосистеме Украины значительно ухудшится в ближайшие полтора месяца. По его словам, на продолжительность отключений и на величину дефицита в энергосистеме влияют три фактора: ремонты атомных электростанций, которые традиционно проводятся летом, объемы импорта и погода.

https://ria.ru/20240716/ukraintsy-1959912781.html

https://ria.ru/20240715/ukraina-1959785408.html

полтава

одесса

днепропетровская область

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в мире, полтава, одесса, днепропетровская область, укрэнерго