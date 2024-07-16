https://ria.ru/20240716/aktsiya-1960134254.html
В Полтаве прошла акция протеста из-за отключений электроэнергии
В Полтаве прошла акция протеста из-за отключений электроэнергии - РИА Новости, 16.07.2024
В Полтаве прошла акция протеста из-за отключений электроэнергии
Первая акция протеста из-за отключений электроэнергии прошла в украинской Полтаве, сообщило издание "Страна". РИА Новости, 16.07.2024
2024-07-16T22:59
2024-07-16T22:59
2024-07-16T22:59
в мире
полтава
одесса
днепропетровская область
укрэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938773326_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5eb6ebe07301180f0d81992670d2f963.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Первая акция протеста из-за отключений электроэнергии прошла в украинской Полтаве, сообщило издание "Страна". Ранее украинские СМИ неоднократно сообщали о подобных акциях в других городах страны, среди них Одесса и Каменском в Днепропетровской области (старое название - Днепродзержинск). "Акция протеста из-за блэкаута – впервые в Полтаве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Издание публикует видео акции: горожане перекрыли одну из улиц города. По их словам, света в их домах нет уже несколько дней подряд. Как сообщал 17 июня глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, ситуация в энергосистеме Украины значительно ухудшится в ближайшие полтора месяца. По его словам, на продолжительность отключений и на величину дефицита в энергосистеме влияют три фактора: ремонты атомных электростанций, которые традиционно проводятся летом, объемы импорта и погода.
https://ria.ru/20240716/ukraintsy-1959912781.html
https://ria.ru/20240715/ukraina-1959785408.html
полтава
одесса
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938773326_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_aa96ef31f43f44f341a1cfa9641b6ced.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, полтава, одесса, днепропетровская область, укрэнерго
В мире, Полтава, Одесса, Днепропетровская область, Укрэнерго
В Полтаве прошла акция протеста из-за отключений электроэнергии
"Страна": в Полтаве прошла первая акция протеста из-за отключений электроэнергии