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Названы города — лидеры по вводу жилья - РИА Новости, 15.07.2024
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00:12 15.07.2024 (обновлено: 01:19 15.07.2024)
https://ria.ru/20240715/zhile-1959662976.html
Названы города — лидеры по вводу жилья
Названы города — лидеры по вводу жилья - РИА Новости, 15.07.2024
Названы города — лидеры по вводу жилья
Города Юга и Северного Кавказа, прежде всего Краснодар и Новороссийск, оказались в лидерах по вводу жилья в России, замыкают список Мурманск и... РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-15T00:12
2024-07-15T01:19
экономика
жилье
россия
краснодар
мурманск
риа рейтинг
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Города Юга и Северного Кавказа, прежде всего Краснодар и Новороссийск, оказались в лидерах по вводу жилья в России, замыкают список Мурманск и Петропавловск-Камчатский, свидетельствует исследование РИА Новости*. Как считали рейтинг В 2023 году в России было введено 110,44 миллиона квадратных метров жилья, что на 7,5% больше показателя предыдущего года. При этом 44% от общего объема жилищного строительства приходится на 100 крупнейших городов России. Темп роста строительства жилья в городах ускорился и, по сравнению с результатом прошлого года, составил 9%. Для оценки темпов жилищного строительства в городах России РИА Новости составило рейтинг городов по вводу жилья. Города сравниваются по количеству квадратных метров жилья, введенных в 2023 году, в пересчете на одного жителя. Результаты рейтинга свидетельствуют о том, что в 2023 году объем ввода жилья на одного жителя между лидерами и аутсайдерами рейтинга изменяется в диапазоне от 0,01 до 2,66 квадратных метра, что существенно шире, чем между российскими регионами. Лидеры рейтинга За прошедший год лидирующая в рейтинге группа немного расширилась. Больше всего жилья, то есть один и более квадратного метра на человека, ввели в 19 городах России, а год назад таких городов было 16. Лидером по данному показателю снова стал Краснодар, где по итогам 2023 года на одного жителя введено 2,66 квадратного метра. В Краснодаре уже несколько лет наблюдается строительный бум, что и позволяет ему удерживать лидирующую позицию в рейтинге не первый год. Краснодарский край также входит в группу лидеров по темпам ввода жилья. На втором месте по объему ввода жилья третий год подряд остается еще один город Краснодарского края – Новороссийск, где в пересчете на одного жителя построено 1,89 квадратного метра. По итогам 2023 года в городе введено более 648 тысяч квадратных метров жилых площадей, и результат немного не дотянул до рекорда прошлого года. Третью строчку рейтинга занимает представитель Северного Кавказа – Черкесск, где на одного жителя ввели 1,72 "квадрата". Темп роста объема введенного жилья составил 58%, что и позволило столице Карачаево-Черкесской Республики войти в тройку лидеров рейтинга. В среднем по России в пересчете на одного жителя в 2023 году строители ввели в эксплуатацию 0,756 квадратного метра жилья, и в 33 российских городах этот показатель превышает общероссийский уровень. Аутсайдеры рейтингаВ замыкающую рейтинг группу входят три города России, в которых объем введенного жилья на одного жителя не превышает 0,1 квадратного метра. Меньше всего жилья в пересчете на жителя в 2023 году введено в Мурманске (0,01 "квадрата"), Петропавловске-Камчатском (0,09) и Братске (0,09). Еще в шести городах – Магадане, Нижнем Тагиле, Комсомольске-на-Амуре, Новокузнецке, Тольятти и Биробиджане – в 2023 году введено менее 0,2 квадратного метра жилья на человека. Объем введенного жильяПо объемам введенного жилья в абсолютном выражении в лидерах по-прежнему столицы: в Москве в 2023 году ввели 7,3 миллиона квадратных метров жилья, а в Санкт-Петербурге – 3,48 миллиона. Следом за ними идет Краснодар, где было построено 3,3 миллиона квадратных метров, Новосибирск, с приростом 1,88 миллиона квадратных метров, Екатеринбург (+1,86 миллиона "квадратов"), Тюмень (+1,38 миллиона), Казань (+1,33 миллиона), Ростов-на-Дону (+1,25 миллиона) и Уфа (+1,2 миллиона). За прошедший год эта группа расширилась на два города. Меньше всего жилья строится в крупных городах Севера и Дальнего Востока. Меньше всего в 2023 году построено в Мурманске – объем введенного жилья по итогам 2023 года составил 3,1 тысячи квадратных метров, что на 32,5% меньше, чем годом ранее. В Нарьян-Маре объем строительства за прошедший 2023 год составил 8,4 тысячи квадратных метров, в Магадане –11,8 тысячи, в Биробиджане –13 тысяч, в Петропавловске-Камчатском – 15,3 тысячи. Темпы ростаПо итогам 2023 года положительная динамика темпов роста жилищного строительства наблюдается в 68 крупнейших городах РФ из 100. Наиболее существенный темп роста жилищного фонда зафиксирован в Улан-Удэ (+95,6%), Хабаровске (+78,5%) и Владикавказе (+72,9%). Кроме того, еще в восьми городах – Ангарске, Нальчике, Томске, Комсомольске-на-Амуре, Черкесске, Иваново, Чите и Казани – объем строительства увеличился более чем на 50% по сравнению с результатами 2022 года. Более чем на 30% объемы ввода жилья снизились в Нарьян-Маре (-56,6%), Петропавловске-Камчатском (-37,7%), Сургуте (-32,5%) и Мурманске (-32,5%). Уровень обеспеченности жильем между городами отличается почти в 2,5 раза. По итогам 2023 года в среднем по России уровень обеспеченности жильем составил 28,8 квадратного метра на человека. Во всех городах из первой десятки рейтинга по вводу жилья, за исключением Ханты-Мансийска, этот показатель выше, чем в среднем по стране. Уровень обеспеченности жильем существенно изменяется от города к городу, и между максимумом и минимумом он отличается в 2,4 раза. По данному показателю лидером второй год подряд стал Владикавказ, где на каждого жителя приходится 40,3 квадратного метра на жителя. Краснодар занимает второе место с показателем 39 квадратных метров на человека, а Тула – на третьей строчке (37,3 квадратного метра на жителя). Менее всего жильем обеспечены жители Кызыла (17 "квадратов"), Симферополя (18,1) и Нижневартовска (19,8). Всего же в 48 российских городах показатель обеспеченности жильем превышает общероссийский уровень (28,8 квадратного метра), из которых в 37 городах на одного жителя приходится 30 и более квадратных метров.*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
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экономика, жилье, россия, краснодар, мурманск, риа рейтинг
Экономика, Жилье, Россия, Краснодар, Мурманск, РИА Рейтинг
Названы города — лидеры по вводу жилья

Краснодар и Новороссийск возглавили рейтинг российских городов по вводу жилья

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Город Краснодар. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Города Юга и Северного Кавказа, прежде всего Краснодар и Новороссийск, оказались в лидерах по вводу жилья в России, замыкают список Мурманск и Петропавловск-Камчатский, свидетельствует исследование РИА Новости*.

Как считали рейтинг

В 2023 году в России было введено 110,44 миллиона квадратных метров жилья, что на 7,5% больше показателя предыдущего года. При этом 44% от общего объема жилищного строительства приходится на 100 крупнейших городов России. Темп роста строительства жилья в городах ускорился и, по сравнению с результатом прошлого года, составил 9%.
Рейтинг городов России по объемам ввода жилья
Рейтинг городов России по объемам ввода жилья – 2024
00:12
Для оценки темпов жилищного строительства в городах России РИА Новости составило рейтинг городов по вводу жилья. Города сравниваются по количеству квадратных метров жилья, введенных в 2023 году, в пересчете на одного жителя.
Результаты рейтинга свидетельствуют о том, что в 2023 году объем ввода жилья на одного жителя между лидерами и аутсайдерами рейтинга изменяется в диапазоне от 0,01 до 2,66 квадратных метра, что существенно шире, чем между российскими регионами.

Лидеры рейтинга

За прошедший год лидирующая в рейтинге группа немного расширилась. Больше всего жилья, то есть один и более квадратного метра на человека, ввели в 19 городах России, а год назад таких городов было 16. Лидером по данному показателю снова стал Краснодар, где по итогам 2023 года на одного жителя введено 2,66 квадратного метра. В Краснодаре уже несколько лет наблюдается строительный бум, что и позволяет ему удерживать лидирующую позицию в рейтинге не первый год. Краснодарский край также входит в группу лидеров по темпам ввода жилья.
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На втором месте по объему ввода жилья третий год подряд остается еще один город Краснодарского края – Новороссийск, где в пересчете на одного жителя построено 1,89 квадратного метра. По итогам 2023 года в городе введено более 648 тысяч квадратных метров жилых площадей, и результат немного не дотянул до рекорда прошлого года.
Третью строчку рейтинга занимает представитель Северного КавказаЧеркесск, где на одного жителя ввели 1,72 "квадрата". Темп роста объема введенного жилья составил 58%, что и позволило столице Карачаево-Черкесской Республики войти в тройку лидеров рейтинга.
В среднем по России в пересчете на одного жителя в 2023 году строители ввели в эксплуатацию 0,756 квадратного метра жилья, и в 33 российских городах этот показатель превышает общероссийский уровень.

Аутсайдеры рейтинга

В замыкающую рейтинг группу входят три города России, в которых объем введенного жилья на одного жителя не превышает 0,1 квадратного метра. Меньше всего жилья в пересчете на жителя в 2023 году введено в Мурманске (0,01 "квадрата"), Петропавловске-Камчатском (0,09) и Братске (0,09).
Еще в шести городах – Магадане, Нижнем Тагиле, Комсомольске-на-Амуре, Новокузнецке, Тольятти и Биробиджане – в 2023 году введено менее 0,2 квадратного метра жилья на человека.

Объем введенного жилья

По объемам введенного жилья в абсолютном выражении в лидерах по-прежнему столицы: в Москве в 2023 году ввели 7,3 миллиона квадратных метров жилья, а в Санкт-Петербурге – 3,48 миллиона.
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Следом за ними идет Краснодар, где было построено 3,3 миллиона квадратных метров, Новосибирск, с приростом 1,88 миллиона квадратных метров, Екатеринбург (+1,86 миллиона "квадратов"), Тюмень (+1,38 миллиона), Казань (+1,33 миллиона), Ростов-на-Дону (+1,25 миллиона) и Уфа (+1,2 миллиона). За прошедший год эта группа расширилась на два города.
Меньше всего жилья строится в крупных городах Севера и Дальнего Востока. Меньше всего в 2023 году построено в Мурманске – объем введенного жилья по итогам 2023 года составил 3,1 тысячи квадратных метров, что на 32,5% меньше, чем годом ранее. В Нарьян-Маре объем строительства за прошедший 2023 год составил 8,4 тысячи квадратных метров, в Магадане –11,8 тысячи, в Биробиджане –13 тысяч, в Петропавловске-Камчатском – 15,3 тысячи.

Темпы роста

По итогам 2023 года положительная динамика темпов роста жилищного строительства наблюдается в 68 крупнейших городах РФ из 100. Наиболее существенный темп роста жилищного фонда зафиксирован в Улан-Удэ (+95,6%), Хабаровске (+78,5%) и Владикавказе (+72,9%). Кроме того, еще в восьми городах – Ангарске, Нальчике, Томске, Комсомольске-на-Амуре, Черкесске, Иваново, Чите и Казани – объем строительства увеличился более чем на 50% по сравнению с результатами 2022 года.
Более чем на 30% объемы ввода жилья снизились в Нарьян-Маре (-56,6%), Петропавловске-Камчатском (-37,7%), Сургуте (-32,5%) и Мурманске (-32,5%).
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Уровень обеспеченности жильем между городами отличается почти в 2,5 раза.
По итогам 2023 года в среднем по России уровень обеспеченности жильем составил 28,8 квадратного метра на человека. Во всех городах из первой десятки рейтинга по вводу жилья, за исключением Ханты-Мансийска, этот показатель выше, чем в среднем по стране.
Уровень обеспеченности жильем существенно изменяется от города к городу, и между максимумом и минимумом он отличается в 2,4 раза. По данному показателю лидером второй год подряд стал Владикавказ, где на каждого жителя приходится 40,3 квадратного метра на жителя. Краснодар занимает второе место с показателем 39 квадратных метров на человека, а Тула – на третьей строчке (37,3 квадратного метра на жителя).
Менее всего жильем обеспечены жители Кызыла (17 "квадратов"), Симферополя (18,1) и Нижневартовска (19,8). Всего же в 48 российских городах показатель обеспеченности жильем превышает общероссийский уровень (28,8 квадратного метра), из которых в 37 городах на одного жителя приходится 30 и более квадратных метров.

*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
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Названы регионы — лидеры по вводу жилья в 2023 году
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